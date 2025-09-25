Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas apsispręs dėl parlamento rudens sesijos darbų

2025-09-25 06:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 06:19

Nors politinis sezonas gerokai įsibėgėjo, parlamentarai dar nepatvirtino rudens sesijos darbų programos – šio klausimo jie imsis ketvirtadienį.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Nors politinis sezonas gerokai įsibėgėjo, parlamentarai dar nepatvirtino rudens sesijos darbų programos – šio klausimo jie imsis ketvirtadienį.

REKLAMA
0

Dar rugsėjo 10 d. pristatytą nutarimo projektą dėl rudens sesijos darbų programos jau apsvarstė visi parlamentiniai komitetai, taip pat šį dokumentą išnagrinėjo ir frakcijos.

Jame – beveik 450 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 122, prezidentas Gitanas Nausėda – 5, Seimo nariai ir frakcijos – 258 teisės aktų projektus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamentarai ketina imtis įstatymų projektų, kuriais siekiama stiprinti visapusišką gyventojų saugumą, mažinti socialinę atskirtį bei skurdą, gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Bus sprendžiama, kaip plėsti medicininių paslaugų prieinamumą, reglamentuoti nuotolines gydytojų konsultacijas.

REKLAMA
REKLAMA

Tradiciškai rudens sesijoje didelį dėmesį planuojama skirti kitų metų valstybės biudžeto svarstymui ir tvirtinimui. 

REKLAMA

Beje, Vyriausybė savo inicijuotais projektais siekia skatinti gynybos ir saugumo pramonės plėtrą Lietuvoje, stiprinti žvalgybos institucijų įgaliojimus. Parlamento darbotvarkėje taip pat turėtų atsirasti siūlymai sudaryti teisines prielaidas naujam poligonui įsteigti.

Rudens sesijoje planuojama sugrįžti prie Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisų, kurios padidintų nedarbo draudimo išmokų trukmę priešpensinio amžiaus asmenims. Beje, siekiant mažinti pensininkų skurdą, prezidentas pasiūlė svarstyti įstatymų pakeitimus, įtvirtinančius papildomą pensijų indeksavimo mechanizmą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)
Seimas tvirtins XX Vyriausybės programą: darbus pradės Ruginienės Ministrų kabinetas
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Ministrai dar nepaskelbti, o ekspertas kerta Nausėdai: „Jis peržengia savo įgaliojimus“ (58)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: jeigu tai būtų mano „UAB“, ministrus rinkčiausi kitaip (12)
Povilas Poderskis. ELTA / Dainius Labutis
Seimo salėje su būsimąja Vyriausybe sėdėjo ir Poderskis: opozicija tai laiko akibrokštu prezidentui (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų