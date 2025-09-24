Ruginienė apie kelią į Rūdninkų poligoną: Vyriausybė užtikrins, kad įmonė atitaisytų broką

„Ką ši, praeita Vyriausybė ir dabar būsima Vyriausybė tikrai padarys, tai užtikrins, kad įmonė atitaisytų savo padarytą broką ir padarytų kelią taip, kaip būtina jį padaryti“, – žurnalistams trečiadienį teigė I. Ruginienė.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, kelyje į Rūdninkų poligoną, kurį nutiesė įmonė „Fegda“, iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Vis tik, anot portalo, karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalauja kelio tiesti iš naujo, ten šiuo metu atliekami remonto darbai.
Anot I. Ruginienės, siekiant užtikrinti, kad situacija nepasikartotų, reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, jog Lietuvoje viešuosius pirkimus nuolat laimi žemiausią kainą pasiūliusios įmonės.
„Galbūt reiktų atnaujinti diskusijas ir apie viešųjų pirkimų taisykles, nes šiai dienai Lietuvoje, deja, turime tokią praktiką ir taisykles, kai nuolat laimi konkursuose tas, kas pasiūlo mažiausią kainą“, – sakė politikė.
„Tikrai buvo siūloma įvairių kriterijų, ir pasižiūrėti, koks praeityje darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kaip buvo atliekami darbai, ar nebuvo bėdų, nes matome, kad įmonės, kurios laimi viešuosius pirkimus, padaro blogai darbą, vėl eina į kitą konkursą ir laimi. Tai yra negerai ir ir tai turi būti taisytina“, – pabrėžė ji.
Anot naujienų portalo, krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės teigimu, nekokybiškai darbą atlikę rangovai „nebus toleruojami ir bus įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą“.
Paskirtoji premjerė teigė teigiamai vertinanti nepatikimų įmonių sąrašo idėją ir ragina ministeriją reikalauti defektų pašalinimo.
„Tikrai tai yra labai svarstytina ir gera idėja“, – teigė I. Ruginienė.
„Vis dėlto, jeigu mes mokame pinigus, valstybės pinigus, tai darbas turi būti atliktas kokybiškai. Šiuo atveju, Krašto apsaugos ministerija turi reikalauti kokybiškai atlikto darbo“, – sakė ji.
Dėl įmonėje dirbusio bendrapartiečio Mindaugo Sinkevičiaus interesų neabejoja
Pasirodžius informacijai, jog kelią į Rūdninkų poligoną įrengusioje įmonėje „Fegda“ dirbo ir socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia, jog abejonių dėl jo įtakos KAM neturi.
„Dėl pačio konkurso ir viešųjų pirkimų, tai, kiek man žinoma, ši įmonė laimėjo dar prie aštuonioliktos Vyriausybės darbo ir M. Sinkevičius šioje įmonėje tikrai nedirbo, jis atėjo dirbti daug vėliau“, – sakė politikė.
„Nežinau, kol kas tikrai neturiu duomenų, kad būtų tam tikros sąsajos“, – pridūrė ji.
Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
Įmonė „Fegda“ šiuo metu laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą tvarkyti du kelio ruožus A2 magistralėje Vilnius-Panevėžys, dalyvauja „Rail Baltica“ projekte.
Vasarą žiniasklaida skelbė, kad „Fegda“ tvarkytame A5 ruože, jungiančiame Marijampolę su Lenkijos pasieniu, po kiek daugiau kaip pusmečio keliose vietose kelio danga įsmuko iki 35 centimetrų.
