  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokesčius: vardija, kurios prekės brangs

2025-09-23 20:20 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-09-23 20:20

Besirengdama perimti į savo rankas Vyriausybės vairą, Inga Ruginienė pripažįsta, kad teks didinti kai kuriuos mokesčius. Ji žada, jog naujų mokesčių nebus, tačiau brangs rūkalai ir alkoholis. Didesnių mokesčių gali sulaukti bankai, mažosios bendrijos ir vadinamieji „sofos ūkininkai“.

Besirengdama perimti į savo rankas Vyriausybės vairą, Inga Ruginienė pripažįsta, kad teks didinti kai kuriuos mokesčius. Ji žada, jog naujų mokesčių nebus, tačiau brangs rūkalai ir alkoholis. Didesnių mokesčių gali sulaukti bankai, mažosios bendrijos ir vadinamieji „sofos ūkininkai“.

20

Degalų mokesčius naujoji Vyriausybė ketina įšaldyti, o Remigijus Žemaitaitis juos siūlo net sumažinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruginienės mokėsčių planas

Paskirtoji premjerė I. Ruginienė, prašydama Seimą patvirtinti jos Vyriausybės programą, buvusiems partneriams – demokratams – aiškina, ką planuoja daryti su mokesčiais.

„Antros mokesčių reformos neplanuojame, to nedarysime, naujų mokesčių neįvedinėsime. Tačiau turime RRF planą, ir tam tikri įsipareigojimai turės būti įvykdyti“, – teigia I. Ruginienė.

Ji žada įšaldyti degalų mokesčius ir atsisakyti dar praėjusios kadencijos Seimo numatyto jų didinimo plano.

Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis siūlo dar drastiškesnį žingsnį – mažinti dyzelino akcizą.

„Siūliau mažinti degalų akcizą – ypač dyzeliui – daryti 6 mėnesių pertrauką ir žiūrėti, ar pirmą pusmetį surinksime daugiau pinigų nei 2024 m. Jei surenkame daugiau į biudžetą, kuro pilasi daugiau, ir vartojimas padidėja“, – aiškina R. Žemaitaitis.

Brangs štai šios prekės

Naujieji koalicijos partneriai – „valstiečiai“ – vietoje degalų siūlo branginti kitas akcizines prekes: alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir elektronines cigaretes.

„Kad nebūtų praradimų biudžetui, siūlome didinti tabako ir alkoholio akcizą. Tai – žmonių sveikatai nenaudingos prekės, tad jos galėtų kainuoti daugiau“, – teigia „valstiečių“ frakcijos seniūnė Ligita Girskienė.

Šiauliečiai pritaria tokiems mainams – kad vietoje degalų brangtų svaigalai ir rūkalai. Kai kurie net žada pradėti gyventi sveikiau:

„Gerai, teisingai – nereikia gerti, rūkyti, o kad degalų nebrangins, labai gerai.“

„Alkoholis, cigaretės ir taip pabrangs. Viskas aišku. Reikės mesti.“

„Alkoholis – ne pirmos būtinybės prekė, žmonės gali be jo gyventi. O mokesčiai galėtų būti mažesni.“

Įtraukti ir bankai

Socialdemokratai, susirūpinę, kaip rasti lėšų gynybai, užsimena, kad gali būti didinamos „Sodros“ įmokos mažosioms bendrijoms.

Vyriausybės programoje numatyta, kad ramybės nebus ir bankams – jiems bus taikomas finansinio stabilumo mokestis, skaičiuojamas nuo finansinių įsipareigojimų.

„Jau turime panašų bankų mokestį. Ne paslaptis, mūsų partneriai pasiūlė šią idėją“, – sako I. Ruginienė.

Seimo pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė priduria:

„Reikia grįžti prie papildomo bankų apmokestinimo. Lenkai registravo projektą, kuriame siūlyta bankus apmokestinti nuo apyvartos – tai būtų neteisingas žingsnis. Tačiau diskusija dėl mokesčių nuo finansinių įsipareigojimų – pagrįsta.“

Tuo metu opozicijos atstovai priekaištauja, kad valdantieji traukiasi nuo ankstesnių dosnių pažadų gyventojams. Atsisakoma planų mažinti PVM maisto produktams, nebesiruošiama skubiai didinti neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir bazinės pensijos.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

