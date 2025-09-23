Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokesčius: vardija, kurios prekės brangs

Degalų mokesčius naujoji Vyriausybė ketina įšaldyti, o Remigijus Žemaitaitis juos siūlo net sumažinti.
Ruginienės mokėsčių planas
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė, prašydama Seimą patvirtinti jos Vyriausybės programą, buvusiems partneriams – demokratams – aiškina, ką planuoja daryti su mokesčiais.
„Antros mokesčių reformos neplanuojame, to nedarysime, naujų mokesčių neįvedinėsime. Tačiau turime RRF planą, ir tam tikri įsipareigojimai turės būti įvykdyti“, – teigia I. Ruginienė.
Ji žada įšaldyti degalų mokesčius ir atsisakyti dar praėjusios kadencijos Seimo numatyto jų didinimo plano.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis siūlo dar drastiškesnį žingsnį – mažinti dyzelino akcizą.
„Siūliau mažinti degalų akcizą – ypač dyzeliui – daryti 6 mėnesių pertrauką ir žiūrėti, ar pirmą pusmetį surinksime daugiau pinigų nei 2024 m. Jei surenkame daugiau į biudžetą, kuro pilasi daugiau, ir vartojimas padidėja“, – aiškina R. Žemaitaitis.
Brangs štai šios prekės
Naujieji koalicijos partneriai – „valstiečiai“ – vietoje degalų siūlo branginti kitas akcizines prekes: alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir elektronines cigaretes.
„Kad nebūtų praradimų biudžetui, siūlome didinti tabako ir alkoholio akcizą. Tai – žmonių sveikatai nenaudingos prekės, tad jos galėtų kainuoti daugiau“, – teigia „valstiečių“ frakcijos seniūnė Ligita Girskienė.
Šiauliečiai pritaria tokiems mainams – kad vietoje degalų brangtų svaigalai ir rūkalai. Kai kurie net žada pradėti gyventi sveikiau:
„Gerai, teisingai – nereikia gerti, rūkyti, o kad degalų nebrangins, labai gerai.“
„Alkoholis, cigaretės ir taip pabrangs. Viskas aišku. Reikės mesti.“
„Alkoholis – ne pirmos būtinybės prekė, žmonės gali be jo gyventi. O mokesčiai galėtų būti mažesni.“
Įtraukti ir bankai
Socialdemokratai, susirūpinę, kaip rasti lėšų gynybai, užsimena, kad gali būti didinamos „Sodros“ įmokos mažosioms bendrijoms.
Vyriausybės programoje numatyta, kad ramybės nebus ir bankams – jiems bus taikomas finansinio stabilumo mokestis, skaičiuojamas nuo finansinių įsipareigojimų.
„Jau turime panašų bankų mokestį. Ne paslaptis, mūsų partneriai pasiūlė šią idėją“, – sako I. Ruginienė.
Seimo pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė priduria:
„Reikia grįžti prie papildomo bankų apmokestinimo. Lenkai registravo projektą, kuriame siūlyta bankus apmokestinti nuo apyvartos – tai būtų neteisingas žingsnis. Tačiau diskusija dėl mokesčių nuo finansinių įsipareigojimų – pagrįsta.“
Tuo metu opozicijos atstovai priekaištauja, kad valdantieji traukiasi nuo ankstesnių dosnių pažadų gyventojams. Atsisakoma planų mažinti PVM maisto produktams, nebesiruošiama skubiai didinti neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir bazinės pensijos.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.