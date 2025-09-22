Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Niujorke viešintis Nausėda nuotoliu susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

2025-09-22 18:49 / šaltinis: BNS
2025-09-22 18:49

Niujorke viešintis prezidentas Gitanas Nausėda vėlų pirmadienio vakarą nuotoliniu būdu susitiks su kandidatu į aplinkos ministru Kastyčiu Žuromsku.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Niujorke viešintis prezidentas Gitanas Nausėda vėlų pirmadienio vakarą nuotoliniu būdu susitiks su kandidatu į aplinkos ministru Kastyčiu Žuromsku.

5

Anot Prezidentūros pranešimo, pokalbis numatytas 22 val. Lietuvos laiku.

Susitikimas su kandidatu į ministrus nuotoliu rengiamas pirmą kartą.

Valdantieji siekia ketvirtadienį patvirtinti Vyriausybės programą ir surengti visų 14 ministrų bei paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės priesaiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabartinio aplinkos viceministro K. Žuromskio kandidatūrą į ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“ vietoj prieš tai G. Nausėdos atmesto Povilo Poderskio kandidatūros.

Valstybės vadovui dar teks išspręsti situaciją, susidariusią dėl naujo kultūros ministro.

Anksčiau G. Nausėda kultūros ministre paskyrė socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę, tačiau koalicijos partneriams susikeitus ministerijomis ir „aušriečiams“ perėmus atsakomybę už Kultūros ministeriją, jie į šias pareigas pasiūlė savo narį Ignotą Adomavičių.

Prezidentas dar nėra paskyręs susitikimo laiko su pastaruoju.

BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius. Šios frakcijos formuoja ir naują ministrų kabinetą.

