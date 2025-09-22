Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė prezidentui pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus

Papildyta 15:08
2025-09-22 14:49 / šaltinis: BNS
2025-09-22 14:49

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pateikė Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą tęsti energetikos ministro darbą naujoje Vyriausybėje, o Aplinkos ir Kultūros ministerijoms vadovauti siūlomi Kastytis Žuromskas ir Ignotas Adomavičius.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pateikė Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą tęsti energetikos ministro darbą naujoje Vyriausybėje, o Aplinkos ir Kultūros ministerijoms vadovauti siūlomi Kastytis Žuromskas ir Ignotas Adomavičius.

9
Tai BNS patvirtino I. Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.

„Su visais minėtais kandidatais premjerė susitiko ir sprendimą priėmė įvertinusi jų turimas kompetencijas bei suplanuotą viziją darant darbus ateityje“, – BNS sakė I. Dobrovolskas.

K. Žuromskas dirba aplinkos viceministru, o I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas.

Abu jie pernai su „Nemuno aušra“ dalyvavo Seimo rinkimuose, tačiau nebuvo išrinkti. K. Žuromskas BNS pirmadienį patvirtino prieš maždaug mėnesį išstojęs iš partijos

34-ių K. Žuromskas iki politinės karjeros pradžios dirbo nekilnojamojo turto kompanijoje „RE/MAX“, vėliau buvo sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ verslo plėtros vadovas, o keleri metai iki Seimo rinkimų vadovavo mažajai bendrijai „Redplyta“.

Tuo metu 42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.

Jis 2010–2024 metais priklausė Liberalų sąjūdžiui, šiuo metu dirbančiam opozicijoje. Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą baigęs I. Adomavičius kandidato į Seimą anketoje skelbė dalyvaujantis bažnyčios chore.

Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo kadencijos pradžios atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiuo metu jis pareigas eina laikinai.

Ministerijų mainai

Trys kandidatai į ministrus buvo pateikti socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ susitarus dėl ministerijų mainų, siekiant išspręsti naujos Vyriausybės formavimo krizę.

Po mainų socialdemokratams atiteko Energetikos ministerija, o „Nemuno aušrai“ – Kultūros.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau buvo patvirtinęs socdemės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres, tad ji dabar turės būti atšaukta.

Šalies vadovas taip pat anksčiau gerai atsiliepdavo apie Ž. Vaičiūno darbą ir reikšdavo lūkestį, kad jis tęs darbą naujame ministrų kabinete.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius pirmadienį pareiškė besitikintis, kad naujoji visos sudėties Vyriausybė galės prisiekti dar šią savaitę.

Ministrus skiriančiam G. Nausėdai šiuo metu viešint Jungtinėse Valstijose, tai reikštų, jog šalies vadovas su naujais kandidatais į ministrus turės susitikti nuotoliniu būdu.

Kaip rašė BNS, Vyriausybės formavimas buvo įstrigęs „Nemuno aušrai“ nerandant kandidatų vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms.

Prezidentas praėjusią savaitę „aušriečių“ teiktas Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio kandidatūras atmetė, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.

Rugpjūtį po premjero G. Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

Seimas taip pat dar nėra pritaręs naujosios Vyriausybės programai, tik ją priėmus galima kabineto priesaika.

