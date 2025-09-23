Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie kandidatą į kultūros ministrus: su mano asmenine pagalba tikrai galės dirbti

2025-09-23 09:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 09:36

Nepaisant kultūros bendruomenės nuogąstavimų ir prieštaravimų, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tikisi, jog į kultūros ministrus deleguojamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius galės sėkmingai vadovauti ministerijai. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Nepaisant kultūros bendruomenės nuogąstavimų ir prieštaravimų, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tikisi, jog į kultūros ministrus deleguojamas „aušrietis" Ignotas Adomavičius galės sėkmingai vadovauti ministerijai. 

2

„Įvairios bendruomenės reaguoja įvairiai. Tikrai ne paslaptis, kad diskusijų buvo įvairių. „Nemuno aušra“ prašė ir Vidaus reikalų, ir Sveikatos apsaugos, ir Susisiekimo (ministerijų – ELTA). (...) Manau, kad reikia pradėti dirbti ir pati deklaruoju, kad kultūros sritis man yra labai svarbi ir dėsiu visas pastangas, kad ji stiprėtų“, – antradienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.

„Žmogus baigė Čiurlionio mokyklą, tikrai apkalbėjome įvairias sritis, nes tai bus ne tik teatrai, koncertai ir visa kita – tai yra daug plačiau ir daugiau. Tai yra ir kultūros paveldas, ir visi kiti dalykai. Aš manau, kad su mano asmenine pagalba, su geros komandos suformavimu ministras tikrai galės dirbti“, – akcentavo ji. 

Apie kandidato į ministrus giminystę su R. Žemaitaičiu buvo informuota

Vyriausybę formuojanti I. Ruginienė tikina, jog susitikimo su I. Adomavičiumi metu buvo informuota apie tolimą kandidato ir jį į ministrus delegavusios „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio giminystę. Vis dėlto, premjerės teigimu, tai darbui ministerijoje neturėtų trukdyti.

„Kad tolimas (R. Žemaitaičio – ELTA) giminaitis, taip, tą faktą jis prisipažino pokalbyje, kai buvo pas mane“, – kalbėjo ministrė pirmininkė. 

„Aš manau ir tikiuosi, kad tai netrukdys (dirbti Vyriausybėje – ELTA), nes daugiau akcentų dėjau į jo gebėjimus dirbti ministerijoje“, – pridūrė ji. 

Supranta ministre turėjusios tapti V. Aleknavičienės apmaudą

Paskirtoji premjerė tikina suprantanti prezidento anksčiau kultūros ministre jau paskirtos bendrapartietės Vaidos Aleknavičienės apmaudą, tačiau tikina – buvo būtina suformuoti Ministrų kabinetą ir pradėti darbus. 

„Labai ją suprantu, bet prioritetas buvo sudaryti Vyriausybę ir pradėti dirbti darbus. Aš negalėjau Lietuvos toliau laikyti įkaite. Kadangi pati, kaip ne kartą sakiau, esu orientuota į rezultatą ir darbus, tai ir šitą klausimą turėjome kuo greičiau uždaryti“, – žurnalistams sakė ministrė pirmininkė. 

„Kitu atveju net negalėtume pradėti vykdyti programos“, – akcentavo ji. 

Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.

ELTA primena, kad prieš kurį laiką prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę V. Aleknavičienę. Antradienio rytą ji savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė suprantanti, jog koalicijos partnerių derybose buvo būtina ieškoti vieningo sprendimo, tačiau neslėpė ir apmaudo.

