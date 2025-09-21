Ekonomistas Mauricas – apie antros pensijų pakopos pinigų dalybas: „Gyvensime pagirių laikotarpį“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Dėl antrosios pensijų pakopos reformos valdžią kritikuojantys ekonomistai ragina ruoštis tam, kas nutiks po jos. Ir mažesnės lietuvių pensijos senatvėje esą bus tik viena iš pasekmių.
Štai ekonomistas Žygimantas Mauricas prognozuoja kitais metais vartojimo bumą, mat lietuvių sąskaitose atsidurs iki 2,5 milijardų eurų. Ž. Mauricas perspėja, kad po tokio staigaus vartojimo ir kainų burbulo seks atoslūgis, gal net recesija ir mokesčių kėlimas.
„Tarp 1–2,5 mlrd. eurų gali įsilieti į Lietuvos ekonomiką per trumpą laikotarpį. Pinigų banga artėja, tuoj išsilies į krantą, tai atitinkamai prekybininkai tikrai pasinaudos proga pakeldami kainas. Vėliau 2028 m. banga nuslūgs, matysime mažesnį ekonomikos augimą“, – teigia „Luminor“ ekonomistas Ž. Mauricas.
Su prognozėmis nesutinka
Lietuvos Banko (LB) vadovas su tokiomis niūriomis ekonomisto prognozėmis nesutinka. Štai Gedimino Šimkaus manymu, lietuviai iš antros pakopos atsiims perpus mažiau pinigų, tad esą ir poveikis ekonomikai turėtų būti švelnesnis: „Mano galva, mūsų šalis yra teisingoje trajektorijoje“.
Būsimoji premjerė ir būsimasis finansų ministras taip pat tikisi, kad antrosios pakopos reforma lietuviams atneš daugiau naudos nei žalos.
„Žmonės apsispręs ir tik tada viščiukus skaičiuosime, kai jau įsigalios pati reforma. Tai dabar sakyti, kad ekonomiką užplūs dideli milijonai – ankstyvas vertinimas“, – teigia premjerė Inga Ruginienė.
„Šiek tiek prognozuojamas ekonominio augimo pagreitėjimas, po to lėtesnis. Juodų spalvų iš vidaus ekonomikos kol kas nematome“, – sako finansų viceministras Kristupas Vaitiekūnas.
Visgi apie galimą recesiją po antrosios pakopos pinigų dalybų perspėjantis Ž. Mauricas prognozuoja, kad metinė infliacija šiemet sieks beveik 3,8 proc., o kitąmet pasieks 4 proc., kuri toliau grauš lietuvių santaupas.
„Dalyvausime pinigų įliejimo vakarėlyje, o vėliau srėbsime pasekmes, gyvensime pagirių laikotarpį“, – komentuoja Ž. Mauricas.
Po vartojimo bumo, anot Ž. Maurico, kainos nebemažės, bendrasis vidaus produktas augs perpus lėčiau nei dabar, gyventojai pinigus bus ištaškę, didės biudžeto deficitas, tad norėdami surinkti biudžetą, politikai gali vėl imti svarstyti PVM didinimą, ką verslas siūlė daryti jau šiai Vyriausybei, tačiau finansų ministras atmetė.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.