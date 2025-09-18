Inga Ruginienė: sunkumai formuojant Vyriausybę netrukdo rengti kitų metų biudžeto

„Jau nestringa (biudžeto formavimas – BNS), nes daviau nurodymą pradėti derybas. Nepaisant to, ar tęsis ar nesitęs Vyriausybės formavimo procesas, jau prasideda derybos dėl biudžeto ir darbai eina savo eiga“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė I. Ruginienė, paklausta, ar esama politinė situacija nestabdo biudžeto formavimo ir kitų valstybei svarbių darbų.
Pasak jos, darbai dar labiau įsibėgės Seimui patvirtinus Vyriausybės programą.
„Tas darbas vyksta. Be abejo, laukiame, kada Vyriausybės programa bus patvirtinta. Tada galėsim pilna jėga pasinerti į savo sritis. Tada sprendimai bus daug lengvesni, nes įgaliojimai ateis ir naujos komandos savo ministerijose galės pilna jėga dirbti“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienės Vyriausybės formavimas stringa, nes dar nėra paskirti du ministrai – aplinkos ir energetikos. Abu juos turi deleguoti „Nemuno aušra“.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.
„Nemuno aušra“ dar nėra pateikusi naujų kandidatų, G. Nausėdai tvirtinant, kad į postus neskirs šios partijos žmonių.
Pati I. Ruginienė sako, kad jos kantrybės taurė baigiant formuoti Vyriausybę yra perpildyta, tačiau ji tikisi, jog procesas baigsis kitą savaitę.
Vyriausybė parengti ir pateikti Seimui valstybės biudžeto projektą turi ne vėliau kaip iki spalio 17 dienos.
Paskirtoji premjerė yra sakiusi, kad 2026-ųjų valstybės biudžetas bus tvarus, o jo deficitas neviršys 3 proc. bendrojo vidaus produkto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!