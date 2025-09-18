Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: sunkumai formuojant Vyriausybę netrukdo rengti kitų metų biudžeto

2025-09-18 09:06 / šaltinis: BNS
2025-09-18 09:06

Besitęsiantys sunkumai formuojant Vyriausybę netrukdo ruošti valstybės biudžeto, tvirtina paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Besitęsiantys sunkumai formuojant Vyriausybę netrukdo ruošti valstybės biudžeto, tvirtina paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

REKLAMA
0

„Jau nestringa (biudžeto formavimas – BNS), nes daviau nurodymą pradėti derybas. Nepaisant to, ar tęsis ar nesitęs Vyriausybės formavimo procesas, jau prasideda derybos dėl biudžeto ir darbai eina savo eiga“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė I. Ruginienė, paklausta, ar esama politinė situacija nestabdo biudžeto formavimo ir kitų valstybei svarbių darbų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, darbai dar labiau įsibėgės Seimui patvirtinus Vyriausybės programą.

„Tas darbas vyksta. Be abejo, laukiame, kada Vyriausybės programa bus patvirtinta. Tada galėsim pilna jėga pasinerti į savo sritis. Tada sprendimai bus daug lengvesni, nes įgaliojimai ateis ir naujos komandos savo ministerijose galės pilna jėga dirbti“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

I. Ruginienės Vyriausybės formavimas stringa, nes dar nėra paskirti du ministrai – aplinkos ir energetikos. Abu juos turi deleguoti „Nemuno aušra“.

REKLAMA

BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.

„Nemuno aušra“ dar nėra pateikusi naujų kandidatų, G. Nausėdai tvirtinant, kad į postus neskirs šios partijos žmonių.

Pati I. Ruginienė sako, kad jos kantrybės taurė baigiant formuoti Vyriausybę yra perpildyta, tačiau ji tikisi, jog procesas baigsis kitą savaitę.

Vyriausybė parengti ir pateikti Seimui valstybės biudžeto projektą turi ne vėliau kaip iki spalio 17 dienos.

Paskirtoji premjerė yra sakiusi, kad 2026-ųjų valstybės biudžetas bus tvarus, o jo deficitas neviršys 3 proc. bendrojo vidaus produkto. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ingai Ruginienei jau gana: perpildyta kantrybės taurė (42)
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda BNS Foto
„Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar neaiškus (32)
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Socdemai ministrų nepaskyrimo nelaiko koalicijos sutarties laužymu (6)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Buriant naująją Vyriausybę – vis keičiama dėlionė, Žemaitaitis kalba apie „dūmų uždangą“ (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų