Ingos Ruginienės rankinė sukėlė tikrą audrą internete: aiškėja tiesa

2025-09-18 08:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 08:50

Paskirtoji Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sulaukė dėmesio dėl savo pasirinkto aksesuaro – internautams užkliuvo jos rankinė. Į šias kalbas sureagavo ir politikės patarėjas.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS, Facebook)

Paskirtoji Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sulaukė dėmesio dėl savo pasirinkto aksesuaro – internautams užkliuvo jos rankinė. Į šias kalbas sureagavo ir politikės patarėjas.

13

Socialiniame tinkle „Facebook“ išplito įrašas, kuriame visuomenininkė Lukrecija Lenkauskaitė-Stankevičė aptarė I. Ruginienės pasirinktą rankinę.

Inga Ruginienė sulaukė kritikos

Moteris teigė, kad paskirtoji premjerė puikuojasi prabanga ir pateikė pavyzdį, kad tokia rankinė gali kainuoti ir 5 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyna?

Kai tu turi tokias rankines, ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postu, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatų draugų vakarėlį…

 Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių?.. Kiek kainų ir perspektyvių!

P.s. Ne, šis įrašas nėra apie moteris. Rankinės ar kitus prabangius aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys. Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė. P.p.s. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tiesiog tingėjau ieškotis konkrečios kolekcijos“, – rašė visuomenininkė.

Sureagavo Ingos Ruginienės patarėjas

Portalas Žmonės.lt susisiekė su I. Ruginienės patarėju Ignu Algirdu Dobrovolsku, kuris sureagavo į šią kritiką politikės atžvilgiu.

Jis teigė, kad tokios kalbos stipriai prasilenkia su realybe, o I. Ruginienė neleidžia sau tokios didelės prabangos, apie kurią kalba internautai.

„Kalbant apie minėtą įrašą, kaina yra absoliučiai neatitinkanti realybės, šis Premjerės rankinukas yra pirktas Milane už 50 eurų“, – teigė I. Ruginienės patarėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pranas analitikas
Pranas analitikas
2025-09-18 08:59
Į bruolerį pažiūrėkit ką pirko
Atsakyti
M
M
2025-09-18 09:03
Na tai kas? - Turi pinigų ir perka. Ar jūs norite, kad premjerministė nešiotų rankinę už 30 eurų? Kritikams siūlau savo drabužių spintas dažniau atverti.
O jeigu jau ieškote sensacijų - geriau į Šakalienės "kompaniją" pažiūrėkite. Ji niekam nereikalingus 3 krovininius lėktuvus už 900.000.000 eurų perka. Kuriai px.... ir ekspertų, ir visuomenės nuomonė.
Arba buvusi valdžia, kuri ją kritikuoja, kuri už šimtus milijonų tankų prisipirko.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
