  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pusė Lietuvos gyventojų teigiamai vertina Ingą Ruginienę premjero poste – apklausa

2025-09-17 07:10 / šaltinis: BNS
2025-09-17 07:10

Pusė (49 proc.) šalies gyventojų teigiamai vertina tai, jog premjere tapo socialdemokratė Inga Ruginienė, rodo LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Pusė (49 proc.) šalies gyventojų teigiamai vertina tai, jog premjere tapo socialdemokratė Inga Ruginienė, rodo LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų" atlikta apklausa.

8

Kaip trečiadienį pranešė nacionalinio transliuotojo portalas, 11 proc. apklaustųjų jos tapimą premjere vertina labai teigiamai, 38 proc. – greičiau teigiamai.

Tuo metu I. Ruginienę premjerės pareigose neigiamai vertina maždaug trečdalis (31 proc.) gyventojų, iš jų 7 proc. – labai neigiamai, o 24 proc. – greičiau neigiamai.

Dar vienas iš penkių (20 proc.) gyventojų šiuo klausimu nuomonės neturi.

Anot LRT, sprendimą I. Ruginienę paskirti premjere dažniau teigiamai vertina 50–64 metų, kaimo gyventojai, taip pat žmonės, kurie savo šeimos finansinę padėtį apibūdina kaip blogą, darbininkai ir ūkininkai, kairiųjų pažiūrų gyventojai.

Socialdemokratės paskyrimą neigiamai dažniau vertina vyrai, 30–49 metų žmonės, didmiesčių gyventojai, bedarbiai ir vadovai, kitų tautybių (ne lietuviai) gyventojai, dešiniųjų pažiūrų respondentai.

Jaunimas iki 30 metų ir pensinio amžiaus respondentai, taip pat mažesnių miestų gyventojai šiuo klausimu dažniau neturi nuomonės. Gyventojai su nebaigtu viduriniu išsilavinimu ir mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį, besimokantis jaunimas ir ne lietuviai gyventojai taip pat dažniau nežino, kaip vertinti I. Ruginienės tapimą premjere.

Reprezentatyvią apklausą Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ atliko rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Apklausti 1006 gyventojai, paklaida neviršija 3,1 procentų.

I. Ruginienė prezidento Gitano Nausėdos premjere paskirta rugpjūčio pabaigoje, po to, kai anksčiau tą pačią dieną politikės kandidatūrai pritarė Seimas.

44-erių I. Ruginienė – politikos naujokė. Į šią sritį ji pasuko pernai rudenį įstodama į socialdemokratų partiją ir su ja dalyvaudama Seimo rinkimuose. Partijai juos laimėjus, I. Ruginienė gavo socialinės apsaugos ir darbo ministrės portfelį.

Prieš tapdama politike ji ėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas.

BNS rašė, kad naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Ruginienė aplenks Nausėdą..
Ruginienė aplenks Nausėdą..
2025-09-17 07:54
Nepalaikau socialistinių pažiūrų, bet dabartinė premjerė yra tiesiog normalus žmogus, ko nepasakyčiau apie buvusią Šimonytę, sužvėrėjusią buhalterę, tarnaujančią siauroms politikų ir aferistų grupuotėms..
V
V
2025-09-17 08:08
Na, pagaliau PM yra graži charizmatiška moteris, gal baigsis zoofilu numylėtines ir ožiai broieriai
Į viršų