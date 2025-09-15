Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išanalizavo Ingos Ruginienės veidą: štai ko nauja premjerė nepasako žodžiais

2025-09-15 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 11:20

Veidas – bene svarbiausia žmogaus kūno dalis, galinti ne tik padėti susidaryti nuomonę apie žmogų, pajusti jam simpatijas ar antipatijas, tačiau taip pat kurianti tam tikrą ryšį su žmogumi. Šiandien, netylant kalboms apie naująją premjerę Ingą Ruginienę ir jos siūlomus pakeitimus, ne vienam smalsu sužinoti, kokios paslaptys yra užkoduotos jos veide ir ar vertėtų pasitikėti jos stiprybe šiame poste.

Veidas – bene svarbiausia žmogaus kūno dalis, galinti ne tik padėti susidaryti nuomonę apie žmogų, pajusti jam simpatijas ar antipatijas, tačiau taip pat kurianti tam tikrą ryšį su žmogumi. Šiandien, netylant kalboms apie naująją premjerę Ingą Ruginienę ir jos siūlomus pakeitimus, ne vienam smalsu sužinoti, kokios paslaptys yra užkoduotos jos veide ir ar vertėtų pasitikėti jos stiprybe šiame poste.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie I. Ruginienės veidą pasakojo veidoskaitininkas Armandas Kažerskas. Jis pasidalijo reikšmingomis įžvalgomis apie politikę ir atskleidė, ar premjerės postas I. Ruginienei yra tinkamas.

Ingos Ruginienės įvaizdis
(10 nuotr.)
Ingos Ruginienės įvaizdis
(10 nuotr.)

Dabar – aukso amžius Ingos Ruginienės karjerai

Tąkart dalindamasis įžvalgomis pirmiausia A. Kažerskas prakalbo apie I. Ruginienės gyvenimo tarpsnius, kurie yra reikšmingi jos gyvenime. Pasak jo, dabartinis gyvenimo tarpsnis yra paskutinė jos galimybė pasiekti šį tą reikšmingo.

Anot jo, vėlesniu laiku tai padaryti gali būti sudėtinga, tad ragino politikę imtis veiksmų čia ir dabar. 

„Kiek matau pagal jos amžių, stipriausi metai yra maždaug nuo 35-48 metų. Ties 49-50 metais jos karjera pradės silpti, jos pasiekimai aukščiau jau nebekils, ji visur nebesuspės ir visiems nebeįtiks.

Aš matau dabar jos gyvenime penkmetį, per kurį ji dar gali pabandyti daryti karjerą, vėliau jai tai padaryti būtų labai sunku“, – pasakojo A. Kažerskas.

O prakalbus apie būdo bruožus, jis pasakojo, kad I. Ruginienė pasižymi judrumu, žingeidumu, yra švelnus žmogus.

Anot jo, ši moteris yra puiki kitų edukavime ir konsultacijose, ji puikiai geba paaiškinti tai, ką išmano, geba reprezentuoti savo sritį.

„Kiek aš matau, ji smalsus, judrus, žingeidus žmogus. Energijos turi pakankamai, charizmos toje srityje, kurią išmano, taip pat.

Bendrai paėmus, ji yra kitus edukuojantis, konsultuojantis žmogus. Jai artimiausios temos – lygybė, teisingumas“, – tąkart sakė jis.

Premjerės vaidmuo Ingai Ruginienei gali būti per sunkus

Tąkart veidoskaitos specialisto pasiteiravus apie tai, ar I. Ruginienei tiktų premjerės vaidmuo, jis buvo skeptiškas.

Pasak jo, tokia pozicija politikei galėtų būti per sudėtinga ir kelti nemažai įtampos. Jis pridėjo, kad jos karjerai yra kitų, tinkamesnių sričių.

„Iš esmės, tai gan standartinis, statutinis viešojo sektoriaus žmogus, kurio pagrindinė karjera yra padaroma per organizaciją. Minusas būtų tame, kad nors švelnumo jai pakanka, bet valdyti valstybę yra per sudėtinga, ji tam per silpna.

Karjeroje ji dar šiek tiek pakils, vėliau, tikėtina, taps kažkokios viešosios įstaigos dešiniąja ranka. Ji yra valdiška moteris, kuri atitinka ir pakankamai sklandžiai, švelniai kyla karjeros laiptais. Vis tik labai priklauso, kokioje ji organizacijoje ir kas yra už jos“, – atskleidė jis.

Pasak jo, didžiausi iššūkiai prasidėtų tuomet, kai I. Ruginienei tektų priimti sprendimus, mat ji ieškotų užnugario.

Anot jo, vienų ar kitų politinių jėgų bandymai paveikti I. Ruginienę galėtų pasisekti, nes šioje pozicijoje jai gali pritrūkti reikalingo tvirtumo.

„Atrodo, kad ji energijos turi pakankamai, bet gali pritrūkti lankstumo, greičio prisitaikant krizinėse situacijoje. Jeigu ją spaustų vienos ar kitos politinės jėgos, ji tikriausiai pakibtų, bijotų priimti politinius sprendimus.

Daug šansų, kad ji eitų pasitarti tai pas vieną, tai pas kitą žmogų, o tai atneštų dar daugiau chaoso, dėl to jai labiau tiktų dirbti ramesnėje valdiškoje institucijoje, kaip vidutinės dalies vadove arba dešiniąja ranka valdančio žmogaus“, – pasakojo pašnekovas.

Pasiteiravus, kokiu atveju I. Ruginienei pavyktų atlaikyti premjero poste patiriamą spaudimą, A. Kažerskas susimąstė. Pasak jo, dirbti tokioje pozicijoje jai pavyktų vienu atveju: „Ji galėtų išbūti svarbioje pozicijoje nebent su kitų politikos vilkų pagalba.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

