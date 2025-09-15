Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socdemai ministrų nepaskyrimo nelaiko koalicijos sutarties laužymu

2025-09-15 18:48 / šaltinis: BNS
2025-09-15 18:48

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba prezidento sprendimo neskirti „Nemuno aušros“ kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus nelaiko koalicijos sutarties nepaisymu, naujų pavardžių tikisi antradienį.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba prezidento sprendimo neskirti „Nemuno aušros" kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus nelaiko koalicijos sutarties nepaisymu, naujų pavardžių tikisi antradienį.

2
„Nebuvo jokių radikalių pasisakymų iš valdybos narių apie tai, kad koalicijos sutartis yra negaliojanti arba yra nutrūkusi“, – žurnalistams po pirmadienio vakarą vykusios partijos valdybos teigė M. Sinkevičius.

Pasak LSDP lyderio, jis ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienio rytą ketina atvykti į „Nemuno aušros“ frakciją pasikalbėti, kaip „įmanoma būtų išeiti iš šitos situacijos“.

Taip M. Sinkevičius kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus „Nemuno aušros“ teiktų aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras bei šios partijos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui nurodžius, jog tai reiškia valdančiosios koalicijos sutarties nutrūkimą.

Anot socialdemokratų lyderio, tikslingiausia – teikti naujus kandidatus, kuriuos „aušriečiai“ „tikrai gali pasiūlyti“.

„Prašysim teikti kaip įmanoma greičiau. Norėtume, kad kandidatai būtų pateikti (...), jeigu įmanoma, per rytdieną, nes mus spaudžia ir terminai. (...) jeigu rytoj ne, tai jau vėliausiai trečiadienį“, – teigė M. Sinkevičius.

Jis sakė iš valdančiųjų kolegų girdėjęs atsakymą, jog šie teiks naujus kandidatus ir to neatsisako daryti.

Socialdemokratas taip pat tikino pirmadienį kalbėjęsis tiek su R. Žemaitaičiu, tiek su „valstiečių“ vedliu Aurelijumi Veryga.

„Mūsų požiūris (su A. Veryga – BNS), beje, visiškai sutampantis, tapatus, išlaikytas ir, sakyčiau, ramus. Mes gal šiek tiek nustebę, kad R. Žemaitaitis taip impulsyviai ir emocionaliai reaguoja į dviejų kandidatų nepatvirtinimą“, – kalbėjo LSDP lyderis.

Politikas teigė, jog po jo ir paskirtosios ministrės pirmininkės vizito „aušriečių“ frakcijoje planuojamas visų trijų valdančiųjų jėgų lyderių susitikimas.

Kaip rašė BNS, šalies vadovas Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonksio nepaskyrė kilus abejonių dėl jų ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai, užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią svarbių sričių veiklą.

Prezidentas I. Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus. Pasak paskirtosios ministrės pirmininkės, šie turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.

Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.

Šalies vadovas LRT laidai „Dienos tema“ pirmadienį teigė, jog yra pasirengęs susipažinti su naujais „Nemuno aušros“ kandidatais, bet nebūtinai juos tvirtintų, prezidentas taip pat kaip vieną išeitį nurodė matantys, kad „aušriečiai“ perleistų Energetikos ministerijos vadovo postą socialdemokratams.

M. Sinkevičius sakė tokios galimybės neatmetantis.

„Jeigu „Nemuno aušra0 tą matys kaip judėjimo į priekį pagrindą (...) ir jeigu jie norės, taip siūlys, tada, matyt, kad reaguodami į jų siūlymą tikrai kalbėsimės, tikrai neatmesim. Kol kas tokio siūlymo nėra buvę, apart Prezidentūros pasvarstymų“, – teigė jis.

