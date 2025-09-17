Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė neketina prezidentui į ministrus siūlyti jo jau atmestų kandidatų

2025-09-17 13:41 / šaltinis: BNS
2025-09-17 13:41

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako neketinanti prezidentui į ministrus siūlyti jo jau atmestų kandidatų.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako neketinanti prezidentui į ministrus siūlyti jo jau atmestų kandidatų.

2

Taip ji trečiadienį komentavo „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasvarstymus, jog politinė jėga galėtų į ministrus deleguoti jau atmestų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus – Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio – kandidatūras.

„Ne, neteiksiu“, – žurnalistams sakė I. Ruginienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Socdemai ministrų nepaskyrimo nelaiko koalicijos sutarties laužymu (6)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Buriant naująją Vyriausybę – vis keičiama dėlionė, Žemaitaitis kalba apie „dūmų uždangą“ (10)
Remigijus Žemaitaitis, atostogos, Inga Ruginienė (Nuotr. tv3.lt, ELTA, SCANPIX)
Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“ (95)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Inga Ruginienė: grasinimų iš Remigijaus Žemaitaičio kol kas negirdėjau (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

