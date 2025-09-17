Inga Ruginienė neketina prezidentui į ministrus siūlyti jo jau atmestų kandidatų

Taip ji trečiadienį komentavo „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasvarstymus, jog politinė jėga galėtų į ministrus deleguoti jau atmestų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus – Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio – kandidatūras.
„Ne, neteiksiu“, – žurnalistams sakė I. Ruginienė.
