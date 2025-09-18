Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ingai Ruginienei jau gana: perpildyta kantrybės taurė

2025-09-18 08:24 / šaltinis: BNS
2025-09-18 08:24

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos kantrybės taurė baigiant formuoti Vyriausybę yra perpildyta, tačiau ji tikisi, jog procesas baigsis kitą savaitę.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos kantrybės taurė baigiant formuoti Vyriausybę yra perpildyta, tačiau ji tikisi, jog procesas baigsis kitą savaitę.

„Ta kantrybės taurė yra perpildyta. Man nepatinka visiškai, kuomet mes nesugebame susikaupti ir racionaliai įvertinti įvairius etapus ir įvykius“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš esu darbo žmogus, esu orientuota į rezultatą ir tos politinės batalijos (...) man visiškai nepatinka. Vakar jau pasakiau – man jau gana, aš tęsti šitaip nenoriu. Susikoncentruokime į darbą ir pasižiūrime, dėl ko mes atėjome į politiką, arba reikia skirtis ir galvoti apie kitus koalicijos modeliavimo etapus“, – pridūrė ji.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres
FOTOGALERIJA. Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres

I. Ruginienė Vyriausybėje dar nėra paskirti du ministrai – aplinkos ir energetikos. Abu juos turi deleguoti „Nemuno aušra“.

Visgi ji tvirtino, kad ministrų kabineto formavimas eina link pabaigos, ir procesą bus galima užbaigti kitą savaitę.

Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ siūlytus ministrus

BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins  viešąjį interesą.

Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė, kad jų neteiks, nes prezidentas neturi teisės neskirti kvalifikuotų valdančiosios daugumos kandidatų, tvirtino, jog koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus į ministrus arba partijos atstovus.

Galiausiai R. Žemaitaitis pareiškė, kad partija iš koalicijos trauktis neketina, o dėl ministrų kandidatūrų žada apsispręsti ketvirtadienį.

G. Nausėda yra sakęs „Nemuno aušros“ narių ministrais neskirsiantis, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. 

Socialdemokratai tikisi, kad rugsėjo 23 dieną Seimas patvirtins Vyriausybės programą, naujieji ministrai su premjere prisieks ir galės pradės dirbti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis
Inga Ruginienė: sunkumai formuojant Vyriausybę netrukdo rengti kitų metų biudžeto
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Paskirtoji premjerė yra numačiusi, ką socialdemokratai deleguotų į aplinkos ir energetikos ministrus
Gitanas Nausėda BNS Foto
Valdančiųjų lyderiai tikisi su prezidentu aptarti Vyriausybės formavimo užbaigimą (3)
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Skvernelis: parama mažumos Vyriausybei būtų suteikta tik su viena sąlyga (6)

Taigi
Taigi
2025-09-18 08:52
Inga tai pastatyk Nausėda į vietą kad jis elgtūsi pagal konstituciją
Atsakyti
tankistas
tankistas
2025-09-18 08:33
Tereikia pareikst APKALTA glusui prezidentui nuosedai .atstatydint ji .Tegul palatoj su Srirlicu bendrauja ,paskambina Leninui .Siuksles i siukslyna kaip ismete konservatorius mir tada bus gerai ,prasides darbai .
Atsakyti
Atims
Atims
2025-09-18 08:38
Mums komunistų jau gana
Atsakyti
