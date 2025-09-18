Ingai Ruginienei jau gana: perpildyta kantrybės taurė

„Ta kantrybės taurė yra perpildyta. Man nepatinka visiškai, kuomet mes nesugebame susikaupti ir racionaliai įvertinti įvairius etapus ir įvykius“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Aš esu darbo žmogus, esu orientuota į rezultatą ir tos politinės batalijos (...) man visiškai nepatinka. Vakar jau pasakiau – man jau gana, aš tęsti šitaip nenoriu. Susikoncentruokime į darbą ir pasižiūrime, dėl ko mes atėjome į politiką, arba reikia skirtis ir galvoti apie kitus koalicijos modeliavimo etapus“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė Vyriausybėje dar nėra paskirti du ministrai – aplinkos ir energetikos. Abu juos turi deleguoti „Nemuno aušra“.
Visgi ji tvirtino, kad ministrų kabineto formavimas eina link pabaigos, ir procesą bus galima užbaigti kitą savaitę.
Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ siūlytus ministrus
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.
Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė, kad jų neteiks, nes prezidentas neturi teisės neskirti kvalifikuotų valdančiosios daugumos kandidatų, tvirtino, jog koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus į ministrus arba partijos atstovus.
Galiausiai R. Žemaitaitis pareiškė, kad partija iš koalicijos trauktis neketina, o dėl ministrų kandidatūrų žada apsispręsti ketvirtadienį.
G. Nausėda yra sakęs „Nemuno aušros“ narių ministrais neskirsiantis, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
Socialdemokratai tikisi, kad rugsėjo 23 dieną Seimas patvirtins Vyriausybės programą, naujieji ministrai su premjere prisieks ir galės pradės dirbti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!