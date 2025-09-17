„Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar neaiškus

Negana to, koalicijos partneriams grasina, kad išeis iš valdančiosios koalicijos, žada ketvirtadienį šaukti partijos tarybą ir spręsti, ką daryti dėl buvimo koalicijoje.
TV3 šaltinių teigimu, toks R. Žemaitaičio elgesys gerokai įpykdė paskirtąją premjerę I. Ruginienę. Ši popiet susitiko su demokratų lyderiu Sauliumi Skverneliu išgerti kavos.
Prezidentas stebisi socialdemokratų kantrybe su „Nemuno aušra“ ir rėžia, kad nenustebtų, jei R. Žemaitaitis į ministrus pasiūlytų ir antilopę.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Remigijus Žemaitaitis vakar socdemams davė pažadą – iki vakaro pateikti, ką siūlys į aplinkos ir energetikos ministrus. To tikėjosi ir premjerė. Bet ryte – ministrų pavardžių nėra.
„Tas elgesys, kai pažadama ir nepateikiama, atrodo man keistas“, – kalbėjo paskirtoji premjerė I. Ruginienė.
R. Žemaitaitis turi savų paaiškinimų.
„Bendruomenė mato, kaip prezidentas vakar pasityčiojo iš automobilių prekybininkų, kebabininkų ir panašiai“, – priminė prezidento žodžius „Nemuno aušros“ lyderis.
„Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė, tikrai nebus užskaitoma kaip tinkama patirtis ministro pareigoms užimti“, – išsakė savo nuomonę prezidentas Gitanas Nausėda.
Todėl įsižeidęs R. Žemaitaitis premjerei nedavė galimų ministrų pavardžių. Ir trumpai tariant – pradėjo tempti laiką, šokdinti prezidentą, koaliciją ir realiai – visą Vyriausybę.
O laiko socdemai visai neturi. Jie tikėjosi, kad G. Nausėda jau šiandien arba rytoj susitiks su kandidatais į ministrus, o penktadienį esą pasirašys dekretą. Socdemai nori, kad ministrai prisiektų kitą ketvirtadienį.
„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, tai galima ir antilopę pasiūlyti“, – siūlė prezidentas.
R. Žemaitaitis toliau mėto kandidatus
G. Nausėda taip kalba ne šiaip sau: R. Žemaitaitis toliau kelia sumaištį. Vėl neatmeta, kad į aplinkos ministrus siūlys tą patį Povilą Poderskį, kurį prezidentas prieš kelias dienas atmetė. Tiesa, ir P. Poderskis tam neprieštarautų.
„O kodėl jis negali būti teikiamas? Lygiai taip pat gali būti teikiamas“, – gūžčiojo „aušrietis“.
Visgi, Žemaitaitis sako, kad partija nori savų žmonių – partiečių. Ir į energetikos ministrus teiktų partietį.
„Man atrodo, kad visas šitas vaikų žaidimas smėlio dėžėje vykdomas dėl labai paprastos priežasties: šita partija ar kaip čia ją įvardinti, žmonių grupė, tiesiog neturi kandidatų, kurių pasiūlymas nesukeltų šypsenos arba neverstų stvertis už galvos“, – visą situaciją vertino G. Nausėda.
Negana to, R. Žemaitaitis aiškiai nepasako, kada premjerė sulauks galimų ministrų pavardžių. Mat kitą ketvirtadienį jau turi prisiekti naujas ministrų kabinetas, o R. Žemaitaitis puikiai žino, kad kitą savaitę prezidentas bus ne Lietuvoje.
„Prezidentas tikrai bus. Jeigu bus išvykęs, tai manau, kad dekretą gali pasirašyti elektronine sistema“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis.
Ministrų kabineto situaciją įvertino ir kiti
Konfliktus tarp Prezidento ir Seimo narių įvertino ir kitų partijų nariai. Pavyzdžiui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pavadino tai „nauju žanru“, o liberalas Eugenijus Gentvilas negailėjo savų komentarų.
„Kai jis taip elgiasi valdančiojoje daugumoje, kaip paršas ant altoriaus, tai yra blogiau. Čia yra socialdemokratų ir prezidento uždavinys – arba atsisveikinate, arba nedejuokite“, – išdėstė jis.
TV3 šaltinių teigimu, toks R. Žemaitaičio elgesys jau įsiutino paskirtąją premjerę I. Ruginienę. Taip pat, šaltinių teigimu, socdemai įtaria, kad R. Žemaitaitis taip elgiasi dėl to, nes tapus valdžios dalimi, krito jo reitingas. O toks sumaišties kėlimas patinka jo rinkėjams.
„Mano kantrybė senka ir manau, kad jau reikėtų kažkada pasakyti gana“, – sakė premjerė.
Socdemai svarsto, kad jiems bus perleista šiuo metu R. Žemaitaičiui priklausanti energetikos ministerija. Bet paklausti apie derybas, socialdemokratai teturėjo pasakyti viena.
„Ar duosime kažką mainais? Ne“, – atrėžė M. Sinkevičius.
Apmąstomos ir kitos galimybės
Tiesa, faktiškai socdemai laiko turi ne iki kito ketvirtadienio, o iki spalio 10 dienos, kai turi būti suformuotas visas ministrų kabinetas. Kitu atveju – jei ministrų nebus, prezidentas gali skelbti pirmalaikius rinkimus.
Dar vienas variantas – socdemai gali bandyti susigrąžinti Saulių Skvernelį. TV3 šaltinių teigimu, socialdemokratų partijoje tokių minčių valdantieji turi. Premjerė su S. Skverneliu ruošiasi išgerti kavos.
„Aš ne mokytojas ir ne kažkoks pamokslautojas socialdemokratams. Bet be jokios abejones nusistebiu, kokia milžiniška yra socialdemokratų kantrybė“, – savo mintimis dalinosi G. Nausėda.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.