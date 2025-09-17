Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar neaiškus

2025-09-17 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 21:00

Premjerei Ingai Rugininei pažadėjęs pasakyti ministrų pavardes dar antradienio vakarą, Remigijus Žemaitaitis pažadėjo netęsėjo – toliau tempia laiką ir kelia sumaištį koalicijoje.

Premjerei Ingai Rugininei pažadėjęs pasakyti ministrų pavardes dar antradienio vakarą, Remigijus Žemaitaitis pažadėjo netęsėjo – toliau tempia laiką ir kelia sumaištį koalicijoje.

REKLAMA
11

Negana to, koalicijos partneriams grasina, kad išeis iš valdančiosios koalicijos, žada ketvirtadienį šaukti partijos tarybą ir spręsti, ką daryti dėl buvimo koalicijoje.

TV3 šaltinių teigimu, toks R. Žemaitaičio elgesys gerokai įpykdė paskirtąją premjerę I. Ruginienę. Ši popiet susitiko su demokratų lyderiu Sauliumi Skverneliu išgerti kavos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas stebisi socialdemokratų kantrybe su „Nemuno aušra“ ir rėžia, kad nenustebtų, jei R. Žemaitaitis į ministrus pasiūlytų ir antilopę. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Remigijus Žemaitaitis vakar socdemams davė pažadą – iki vakaro pateikti, ką siūlys į aplinkos ir energetikos ministrus. To tikėjosi ir premjerė. Bet ryte – ministrų pavardžių nėra. 

REKLAMA

„Tas elgesys, kai pažadama ir nepateikiama, atrodo man keistas“, – kalbėjo paskirtoji premjerė I. Ruginienė. 

R. Žemaitaitis turi savų paaiškinimų. 

„Bendruomenė mato, kaip prezidentas vakar pasityčiojo iš automobilių prekybininkų, kebabininkų ir panašiai“, – priminė prezidento žodžius „Nemuno aušros“ lyderis.

„Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė, tikrai nebus užskaitoma kaip tinkama patirtis ministro pareigoms užimti“, – išsakė savo nuomonę prezidentas Gitanas Nausėda

REKLAMA
REKLAMA

Todėl įsižeidęs R. Žemaitaitis premjerei nedavė galimų ministrų pavardžių. Ir trumpai tariant – pradėjo tempti laiką, šokdinti prezidentą, koaliciją ir realiai – visą Vyriausybę.

O laiko socdemai visai neturi. Jie tikėjosi, kad G. Nausėda jau šiandien arba rytoj susitiks su kandidatais į ministrus, o penktadienį esą pasirašys dekretą. Socdemai nori, kad ministrai prisiektų kitą ketvirtadienį. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, tai galima ir antilopę pasiūlyti“, – siūlė prezidentas.

R. Žemaitaitis toliau mėto kandidatus

G. Nausėda taip kalba ne šiaip sau: R. Žemaitaitis toliau kelia sumaištį. Vėl neatmeta, kad į aplinkos ministrus siūlys tą patį Povilą Poderskį, kurį prezidentas prieš kelias dienas atmetė. Tiesa, ir P. Poderskis tam neprieštarautų. 

REKLAMA

„O kodėl jis negali būti teikiamas? Lygiai taip pat gali būti teikiamas“, – gūžčiojo „aušrietis“. 

Visgi, Žemaitaitis sako, kad partija nori savų žmonių – partiečių. Ir į energetikos ministrus teiktų partietį.

„Man atrodo, kad visas šitas vaikų žaidimas smėlio dėžėje vykdomas dėl labai paprastos priežasties: šita partija ar kaip čia ją įvardinti, žmonių grupė, tiesiog neturi kandidatų, kurių pasiūlymas nesukeltų šypsenos arba neverstų stvertis už galvos“, – visą situaciją vertino G. Nausėda. 

REKLAMA

Negana to, R. Žemaitaitis aiškiai nepasako, kada premjerė sulauks galimų ministrų pavardžių. Mat kitą ketvirtadienį jau turi prisiekti naujas ministrų kabinetas, o R. Žemaitaitis puikiai žino, kad kitą savaitę prezidentas bus ne Lietuvoje

„Prezidentas tikrai bus. Jeigu bus išvykęs, tai manau, kad dekretą gali pasirašyti elektronine sistema“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministrų kabineto situaciją įvertino ir kiti

Konfliktus tarp Prezidento ir Seimo narių įvertino ir kitų partijų nariai. Pavyzdžiui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pavadino tai „nauju žanru“, o liberalas Eugenijus Gentvilas negailėjo savų komentarų. 

„Kai jis taip elgiasi valdančiojoje daugumoje, kaip paršas ant altoriaus, tai yra blogiau. Čia yra socialdemokratų ir prezidento uždavinys – arba atsisveikinate, arba nedejuokite“, – išdėstė jis. 

REKLAMA

TV3 šaltinių teigimu, toks R. Žemaitaičio elgesys jau įsiutino paskirtąją premjerę I. Ruginienę. Taip pat, šaltinių teigimu, socdemai įtaria, kad R. Žemaitaitis taip elgiasi dėl to, nes tapus valdžios dalimi, krito jo reitingas. O toks sumaišties kėlimas patinka jo rinkėjams.

„Mano kantrybė senka ir manau, kad jau reikėtų kažkada pasakyti gana“, – sakė premjerė.

Socdemai svarsto, kad jiems bus perleista šiuo metu R. Žemaitaičiui priklausanti energetikos ministerija. Bet paklausti apie derybas, socialdemokratai teturėjo pasakyti viena. 

REKLAMA

„Ar duosime kažką mainais? Ne“, – atrėžė M. Sinkevičius.

Apmąstomos ir kitos galimybės

Tiesa, faktiškai socdemai laiko turi ne iki kito ketvirtadienio, o iki spalio 10 dienos, kai turi būti suformuotas visas ministrų kabinetas. Kitu atveju – jei ministrų nebus, prezidentas gali skelbti pirmalaikius rinkimus. 

Dar vienas variantas – socdemai gali bandyti susigrąžinti Saulių Skvernelį. TV3 šaltinių teigimu, socialdemokratų partijoje tokių minčių valdantieji turi. Premjerė su S. Skverneliu ruošiasi išgerti kavos. 

„Aš ne mokytojas ir ne kažkoks pamokslautojas socialdemokratams. Bet be jokios abejones nusistebiu, kokia milžiniška yra socialdemokratų kantrybė“, – savo mintimis dalinosi G. Nausėda.

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Skvernelis: parama mažumos Vyriausybei būtų suteikta tik su viena sąlyga
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Skvernelis: paramos mažumos Vyriausybei atveju jos programa turėtų būti koreguojama
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ siūlys kandidatus į ministrus, iš koalicijos neketina trauktis (33)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Pirmalaikiai Seimo rinkimai ar mažumos Vyriausybė? Ekspertai atskleidžia, kuo tai gali baigtis (118)
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar vis tuščias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Gyventojus šokiruoja sveikatos sistema: eilės milžiniškos, tenka laukti net 8 mėnesius
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Klaipėdos žurnalistas į teismą padavė merą ir savivaldybės biurokratus: nesugebėjo atsakyti į jo klausimus
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Kaip į vandenį pradingusi: D. Šakalienė slepasi nuo atsakomybės dėl dronų?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Skandalingasis Donatas Mohamad Ali išgirdo teismo verdiktą: kaltinamas smurtu prieš nėščią sugyventinę
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Matijošaitis susikirto su Kauno gyventojais: su mumis yra susidorojama
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. JT skelbia: Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiltėjantys Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Baltuosius rūmus perims Batka ir tada mums – batka“
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Ši valstybė nutraukė ryšius su JAV: viskas – dėl narkotikų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. ES atideda 19-tą sankcijų paketą Rusijai – dėl Vašingtono spaudimo skelbti 100 procentų tarifus Kinijai ir Indijai
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Skvernelis sureagavo į Žemaitaičio pateiktą kandidatų į ministrus sąrašą: užtruksime iki Vėlykų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Lietuvoje išrinko patį skaniausią ir gražiausią kaimišką sūrį
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Policijos pareigūnų pasipiktinimo sulaukęs plakatas – Ukrainą palaikęs klaipedietis prilygintas vatnikui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Kauno mariose sugavo šamą gigantą: tikra kiekvieno žvejo svajonė
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Brangs ne tik obuoliai – nepastovios oro sąlygos ūkininkams atnešė nuostolius
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Dar vienas Gajauskaitės šou – išvaryta iš teismo salės kaltino Kasčiūną kurstymu žudyti
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje skraidė kompiuterių klavietūros: iš dalies liko tik luženos
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiauliai ėmėsi sovietų karių perlaidojimo: aiškėja, kokia suma skirta vieno kapo sutvarkymui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pedofilo etiketė šiam kardinolui netrukdo 3 gyvenvietėse turėti gatves, pavadintas jo garbei: „Jis pakišo ranką po antklode“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą – Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai vis daugiau investuoja užsienyje: štai kiek išleidžia
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Bilietų kainos pakilo, tačiau geresnio viešojo transporto vilniečiai dar turės palaukti: „Mėginome susitarti gražiuoju“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Įtaria, kad dažni gaisrai sąvartynuose kyla dėl elektroninių cigarečių: politikai siūlo, kaip problemą išspręsti
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Reido metu nuo pareigūnų spruko neblaivus 20-metis: nusižengia ne pirmą kartą
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Trišalei tarybai nepavyko susitarti dėl minimalaus atlyginimo: „Mūsų balsas į dangų neina“
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Po rusiškų dronų atakos, NATO ėmėsi naujos atgrasymo misijos „Eastern Sentry“: štai kaip mus apsaugos
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Valdantieji grasina didesniais mokesčiais ir bankams: „Žaidžiame su ugnimi“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Šią paslaugą sukčiai atliko nemokamai, o po to pareikalavo 9000 eurų: „Pasigavo ir bandė numesti nuo kelio“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje palikta mergytė: „Geriau negu patvory“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Nauji Žemaitaičio sumanymai: patentuoti du prekės ženklai – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Štai kokį būdą siūlo pensijoms didinti: įspėjo, kodėl galėtų pasikartoti 2009 metų scenarijus
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Palangos menininkas parodė, kaip išleido mažiausią pasaulyje knygą lietuvių kalba: procesas užburia
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Prasidėjus „Zapad“ pratyboms, spėjami galimi rusų ėjimai: „Aš sakyčiau tai būtų savižudybės misija“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis viešai baiminasi dėl savo saugumo: braške vadinta buvusi jo bendražygė kreipėsi į apsaugą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Sparčiai plinta COVID-19 susirgimo atvejų: šį rudenį fiksuojamos 2 mirtys
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Dronų išpuoliai Lenkijoje – klausimai dėl Lietuvos oro erdvės: naikintuvai kilo tris kartus
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Šokiruojanti žmogžudystė JAV: Kirko našlė pirmą kartą prabilo, pareigūnai atskleidžia naujas detales apie žudiką
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios.Vilniaus centre BMW avarija: britiški numeriai su įžeidžiančia fraze sukėlė pykčio bangą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Prancūzijoje sąmyšis: prasidėjo prieš valdžią nukreipti protestai
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Nauji kandidatai – seni nesutarimai: Vyriausybės formavimas stringa
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijų Lenkijoje – Šakalienės pažadas dėl papildomų sistemų: „Paskubinom viską, ką galėjom“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. 1–erių metų vaikas nudegė 15 procentų kūno, tėvai bandė gydyti – suvyniojo į maistinę plėvelę
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijos Lenkijoje – prezidento raginimas: „Ponai ir ponios, turime padaryti išvadas“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Skvernelis Seimo pirmininko postą perleido Olekui: „Pirmą kartą gyvenime save atsileidau“
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Kandidatai į ministrus sūlomi kasdien, bet prezidentas persigalvoja dar greičiau: kada turėsime pilną Vyriausybę?
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Geologai pasakė, kad laukia namo, šalia kurio Pasvalyje atsivėrė smegduobė
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Gediminui Filipavičiui teismas siūlo 20 metų laisvės atėmimo bausmę
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Siūlo įvesti papildomą mokestį bankams: „Gyventojams mokesčiai grįžtų per brangstančias paslaugas“
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Oleko kandidatūros į Seimo pirmininko postą išvakarėse – Seimo valdybos ir prezidento susitikimas: jau vyksta balsų paieškos
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste vėl sustabdyti skrydžiai: užfiksuotas neaiškus skraidantis objektas
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prieš žūtbūtines Lietuva-Graikija rungtynes Antetokounmpo atviravo apie lietuvius: „Štai, kodėl aš myliu Lietuvą“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Nemenčinėje rastas negyvas paauglys: „Man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas sukritikavo Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip danguje buvo nušvitęs įspūdingas „Kruvinasis Mėnulis“: „Žvilgsnis į dangų žavi kiekvieną“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame muziejuje per savaitę menininkė nuskus 500 kilogramų bulvių: „Moterų tokia prigimtis – paburba beveik visos.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Velniškas greitis Lietuvos keliuose – netolima ateitis? Čekijos eksperimentas gali tai paversti realybe
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Medus neišvengiamai brangs: spėja, kad lietuviško užteks tik iki naujųjų metų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs – sostinėje siautėja automobilių vagys: apgadinama vis daugiau mašinų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame mieste vyko šunų banglentininkų čempionatas: „Niekada nemaniau, kad tai suteiks tiek daug džiaugsmo.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Į uteniškės sodybą užklydę lapiukai šeimininkei „uždirbo“ milijoną
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šimašius pasodino – ūkininkai nušienavo: skandalas Mockų kaime
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prabangi technologijų gigantų vakarienė Baltuosiuose rūmuose: bijodami muitų milijardieriai dalino komplimentus
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Lietuvos karinis laivynas mini savo 90-metį: minų traleris „Prezidentas Smetona“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Ruginienė sulaukė griežto atsako dėl 4 darbo dienų savaitės: „Ne laiku ir ne vietoje“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Tiltų manija Kaune – su įtarimų šleifu: pradėtas neplaninis įmonės „Autokausta“ patikrinimas
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Pasvalio rajone čirškėjo „lietuviški sušiai“: vietoj dumblių lapų – kiaulių žarnos
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Anykščių savivaldybė nupirko indų už 16 tūkst. eurų: kam to reikia, nesamonė
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Lietuvos patriotas gavo baudą už rusiško simbolio „Z“ prilyginimą svastikai
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Tūkstančiai žmonių plūsta į savivaldybes: prasidėjo kompensacijų dėl šildymo teikimas
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Didžiausia Rusijos ataka nuo invazijos į Ukrainą pradžios
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Hofmanas prabilo apie spaudimą, patirtą iš Žemaitaičio: „Paleido šitą šmeižto ir melo mašiną“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Sumažinus JAV karinę paramą Baltijos šalims — diplomatinis Lietuvos pasimetimas
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Būsima teisingumo ministrė pasakė, ar priims partnerystės įstatymą: siūlo „nedaryti tokių įtampų“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai savo seksualinį gyvenimą vertina šešetu: patarė, kaip galima jį pagerinti
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Vienos Klaipėdos gimnazijos direktorius uždirbo beveik tiek pat kiek prezidentas: nerealu tiek uždirbti
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai vėl tiriami dėl finansinio skaidrumo: šį kartą – Duchnevičiaus šeima
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. Kasčiūną nustebino Žemaitaičio siūloma aplinkos ministrės kandidatūra: „Gal jis kažkokių ryšių su ja turėjo anksčiau“
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. Nelegalai iš Baltarusijos į Europą plūsta kone rekordiniais tempais
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratų kandidatu į Seimo pirmininkus Juozu Oleku
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Vilniaus gatvėse du vaikinukai važiavo įsikibę į troleibuso galą – pasakė, kokios baudos gresia
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Teisme šimto eurų prašiusi Paleckio bendražygė: „Mes nieko nepavogėm, nieko iš nieko nepaėmėm“
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Siūloma įvesti spūsčių mokestį – jis siektų štai, kiek eurų: „Už orą greitai reikės mokėti“
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Susikirto Hofmanas ir Žemaitaitis: arba pradeda dirbti arba čiuožia lauk
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Pekinas surengė vieną didžiausių karinių paradų – šių šalių lyderių trijulė rezgė planą prieš JAV
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. „Čekiukų“ skandale įklimpusi Žebelienė išgirdo teismo nuosprendį: fizika neatitinka realybės
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Iš stažuotės Ukrainoje gydytojai nebegrįžo tokie, kokie išvyko: „Jis buvo sulaužytas“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų