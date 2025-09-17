Kalendorius
Žemaitaitis: galime užleisti vietą koalicijoje konservatoriams, liberalams ar kam kitam

2025-09-17 14:48 / šaltinis: BNS
2025-09-17 14:48

Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis neatmeta galimybės išeiti iš valdančiosios koalicijos.

Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neatmeta galimybės išeiti iš valdančiosios koalicijos.

5

Jo teigimu, kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus buvo pateikti ir jie kol kas nesikeičia.

„Jeigu šie žmonės netinka, visą laiką galime užleisti vietą konservatoriams, liberalams ar kam kitam, kas norėtų“, – po valdančiosios daugumos susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė politikas.

„Jeigu kas nors kam nors netinka, galima vienas kitam padėkoti ir išsiskirstyti“, – kalbėjo jis.

R. Žemaitaitis tvirtino, kad ketvirtadienį numatomas „Nemuno aušros“ tarybos posėdis, per kurį turėtų būti nuspręsta, ką daryti toliau.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Socialdemokrai kritikuoja Žemaitaitį dėl kalbų apie interpeliaciją: tai nėra gero tono ženklas (2)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienės kantrybė senka: „aušriečių“ elgesys atrodo keistas (3)
Nausėda kirto Žemaitaičiui dėl noro „trolinti“ valstybę: sėjant sumaištį, į ministrus galima pasiūlyti ir antilopę (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda kirto Žemaitaičiui dėl noro „trolinti“ valstybę: sėjant sumaištį, į ministrus galima pasiūlyti ir antilopę (133)
Remigijus Žemaitaitis ir Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Kaip patenkinti ir Nausėdą, ir Žemaitaitį: naujų ministrų ieškos „iki Velykų“? (116)



