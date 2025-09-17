Žemaitaitis: galime užleisti vietą koalicijoje konservatoriams, liberalams ar kam kitam

Jo teigimu, kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus buvo pateikti ir jie kol kas nesikeičia.
„Jeigu šie žmonės netinka, visą laiką galime užleisti vietą konservatoriams, liberalams ar kam kitam, kas norėtų“, – po valdančiosios daugumos susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė politikas.
„Jeigu kas nors kam nors netinka, galima vienas kitam padėkoti ir išsiskirstyti“, – kalbėjo jis.
R. Žemaitaitis tvirtino, kad ketvirtadienį numatomas „Nemuno aušros“ tarybos posėdis, per kurį turėtų būti nuspręsta, ką daryti toliau.
