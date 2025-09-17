Skvernelis: galėtume paremti mažumos Vyriausybę

„Išgėrėme kavos, pasikalbėjome apie valstybę, šiuos procesus, kurie vyksta. Man atrodo, kad sutampa mūsų pozicijos, kad kas vyksta – nėra normalu. Tai yra šantažas, reketas, nežinau, kaip tai galima pavadinti, bet tai tikrai nėra atsakingo požiūrio į valstybę demonstravimas“, – trečiadienį žurnalistams po susitikimo su paskirtąja premjere teigė S. Skvernelis.
„Emocijos yra emocijomis, bet jeigu iš tiesų iškils klausimas, kad reikia gelbėti, padėti ir išvengti tokio chaoso, koks yra dabar – mes galėtume paremti tą pačią mažumos Vyriausybę“, – akcentavo jis.
Tuo metu paklaustas, ar demokratai svarstytų grįžti į koaliciją, jei tokio kvietimo sulauktų iš socialdemokratų, S. Skvernelis tikino, kad šis klausimas dar ankstyvas.
„Manau, kad tai per ankstyvas klausimas. Tačiau jeigu reikėtų kalbėti apie tai, kad valstybę reikia pabandyti išgelbėti nuo šio chaoso, kurį sukėlė socialdemokratų pasirinkimas „Nemuno aušros“, kaip partnerės – paramos variantų yra įvairių“, – dėstė demokratų lyderis.
„Jeigu toks pasiūlymas kažkada būtų, galėtume kalbėtis. Šiandien dar tikrai yra anksti, apie tai kalbos nebuvo. Gal dar susitars dabartiniai koalicijos partneriai“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Vyriausybę – šiuo metu joje yra 12 ministrų.
Koalicijoje augant įtampai dėl Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ delsimo teikti naujus pretendentus į aplinkos ir energetikos ministrus, „aušriečių“ lyderis tikina, jog prezidentui G. Nausėdai veikiausiai ir vėl bus teikiami jau atmesti kandidatai. Pasak jo, jei tokia „Nemuno aušros“ pozicija partnerių netenkina, koalicijos gali ir nelikti.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė tikina, kad šiuo klausimu galutinis sprendimas – jos rankose.
