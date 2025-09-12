Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis apie Lenkijos sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija: jie pasielgė teisingai

2025-09-12 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 08:26

 Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, jog Lenkijos sprendimas visiškai uždaryti sieną su Baltarusija yra logiškas, teisingas ir griežtas žingsnis. Pasak jo, tai ypač svarbu, turint omenyje prieš kelias dienas įvykusį incidentą, kai į Lenkiją įskrido kone dvi dešimtys Rusijos dronų.  

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

 Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, jog Lenkijos sprendimas visiškai uždaryti sieną su Baltarusija yra logiškas, teisingas ir griežtas žingsnis. Pasak jo, tai ypač svarbu, turint omenyje prieš kelias dienas įvykusį incidentą, kai į Lenkiją įskrido kone dvi dešimtys Rusijos dronų.  

REKLAMA
1

„Manau, kad lenkai pasielgė teisingai, kadangi jie greičiausiai patyrė provokaciją, kurią dabar bandoma pridengti kažkokiomis klaidomis. Tai buvo tiesiog testas Lenkijos oro gynybai, Lenkijai, kaip valstybei, Lenkijos valdžios politikams, ar jie turi tarp kojų tam tikrus elementus ir valią“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė buvęs Seimo pirmininkas. 

„Tai tikrai Lenkija tą pademonstravo ir, aišku, atsakas turi būti pilnas. Manau, kad jų sprendimas yra labai logiškas, teisingas ir griežtas. Po šio sprendimo Lenkija greičiausiai daugiau nebus testuojama“, – pridūrė jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų