Skvernelis apie Lenkijos sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija: jie pasielgė teisingai

„Manau, kad lenkai pasielgė teisingai, kadangi jie greičiausiai patyrė provokaciją, kurią dabar bandoma pridengti kažkokiomis klaidomis. Tai buvo tiesiog testas Lenkijos oro gynybai, Lenkijai, kaip valstybei, Lenkijos valdžios politikams, ar jie turi tarp kojų tam tikrus elementus ir valią“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė buvęs Seimo pirmininkas.
„Tai tikrai Lenkija tą pademonstravo ir, aišku, atsakas turi būti pilnas. Manau, kad jų sprendimas yra labai logiškas, teisingas ir griežtas. Po šio sprendimo Lenkija greičiausiai daugiau nebus testuojama“, – pridūrė jis.
