Po dronų incidento Lenkijoje – Skvernelio aštri kritika Šakalienei: mažiausios krizės atveju matome pasimetimą ir baimę

„Bet kokios mažiausios krizės atveju tikrai matome tam tikrą pasimetimą ir baimę“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė S. Skvernelis.
„Kalbant apie šitą situaciją, kada mes ne kare, bet (...) arti karo, tai krašto apsaugos ministras turi turėti kitokias asmenines, dalykines ir profesines savybes, kad mes galėtume visiškai saugiai jaustis“, – pridūrė jis.
Politikas neslepia, kad jam abejonių kelia ir šiuo metu numatytas algoritmas, kad sprendimą dėl oro erdvę pažeidusio objekto numušimo, priimtų būtent ministras.
„Po tų istorijų, kurios buvo, kai dronai kirto mūsų sieną, buvo priimtas algoritmas, (...) kad visgi telefoniniu skambučiu tą sprendimą priims krašto apsaugos ministrė. Tai man nekelia pasitikėjimo šitas algoritmas ir jo patikimumas“, – pripažino S. Skvernelis.
Šakalienė: prieš kritikuojant reikėtų pasitikrinti faktus
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė, reaguodama į S. Skvernelio jai adresuojamą kritiką, demokratų lyderį ragina visų pirma pasitikrinti faktus. Ministrė pabrėžia dar rugpjūčio pradžioje pasirašiusi įsakymą, kuriuo teisė numušti priešiškų valstybių orlaivius suteikta Karinėms oro pajėgoms.
„Prieš kritikuojant reikėtų ramiai pasitikrinti faktus. Taip pat ir dėl algoritmų – mano iniciatyva algoritmas dėl priešiškų orlaivių neutralizavimo pakeistas dar rugpjūčio pradžioje. Panaikinau daug metų galiojusią tvarką, kuomet sprendimą dėl grėsmę keliančio orlaivio naikinimo turėjo priimti krašto apsaugos ministras“, – Eltai teigė D. Šakalienė.
„Mano įsakymu sprendimo teisė deleguota Karinėms oro pajėgoms. Tai dalis teisinių pakeitimų paketo, kuriuo ženkliai sutrumpintas reagavimo laikas į oro erdvės pažeidimus“, – atkreipė dėmesį ministrė.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, virš savo teritorijos numušė rusiškų dronų.
Lenkijai paskelbus apie šį incidentą, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.
