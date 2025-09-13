„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje

Po incidento Didžiosios Britanijos gynybos ministras Johnas Gillis pareiškė pavedęs ginkluotosioms pajėgoms pateikti pasiūlymus, kaip sustiprinti NATO oro gynybą Lenkijoje.
Panašūs raginimai skambėjo ir iš kitų NATO šalių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Nyderlandus, kurios pranešė dislokuosiančios papildomas gynybos priemones.
„Tai visiškai neteisinga reakcija, tiesiogiai naudinga Rusijai“, – teigia R. Kempas.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas incidentą pavadino „didele provokacija“ ir pareiškė, kad jis „pastatė Lenkiją į karinį pavojų labiau nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“.
Putinas žinojo, kad iš NATO reakcijos nebus
Tačiau, kaip pažymi autorius, teiginys, jog „Rusija tikrina NATO reakciją“, neatitinka tikrovės.
R. Kempas rašo: „Putinui nereikia tikrinti mūsų reakcijos į dronus, įskrendančius į NATO oro erdvę, nes jis jau tiksliai žino, kokia ji bus: jokios.“
Jo vertinimu, „į Lenkijos oro erdvę įskrido ne daugiau kaip 19 dronų, o tai per mažas skaičius, kad būtų išprovokuota reikšminga reakcija“.
„NATO pati tai įrodė pareikšdama, kad nelaiko šio incidento pagrindu taikyti 5-ąjį straipsnį: puolimas prieš vieną yra puolimas prieš visus. Turėkite omenyje, kad tą pačią naktį Ukrainos miestams smogė 415 dronų ir 43 raketos. Štai kaip atrodo tikra didelio masto provokacija, pone Tuskai“, – pareiškė R. Kempas.
Autorius pripažįsta, kad tai buvo didžiausias oro erdvės pažeidimas NATO istorijoje ir pirmasis atvejis, kai NATO kariniai lėktuvai numušė Rusijos dronus.
Jis paaiškina galimą Rusijos operacijos tikslą: „Tai buvo dalis tos pačios veiksmų schemos, kurios Rusija laikosi nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022 m.“
Pasak jo, Maskva vykdo „labai veiksmingą propagandos kampaniją, apimančią sabotažą, padegimus, kibernetines atakas, bandymus žudyti ir bauginimą Vakarų šalyse, siekdama įtikinti jas sumažinti arba nutraukti ginklų tiekimą“.
Tikrasis dronų įsibrovimo tikslas buvo „sėti baimę NATO šalyse, kad jos nukreiptų daugiau oro gynybos priemonių Lenkijos apsaugai ir taip atimtų Ukrainai būtinas priemones“.
