Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje

2025-09-13 10:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 10:35

Po naktinio Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos oro erdvę pasirodė įvairių interpretacijų – nuo „NATO reakcijos patikrinimo“ iki tikslingos informacinės-karinės operacijos, skirtos susilpninti paramą Ukrainai. Buvęs Didžiosios Britanijos armijos karininkas pulkininkas Richardas Kempas savo straipsnyje „The Telegraph“ atskleidė tikrąjį Rusijos veiksmų planą.

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)

Po naktinio Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos oro erdvę pasirodė įvairių interpretacijų – nuo „NATO reakcijos patikrinimo“ iki tikslingos informacinės-karinės operacijos, skirtos susilpninti paramą Ukrainai. Buvęs Didžiosios Britanijos armijos karininkas pulkininkas Richardas Kempas savo straipsnyje „The Telegraph“ atskleidė tikrąjį Rusijos veiksmų planą.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po incidento Didžiosios Britanijos gynybos ministras Johnas Gillis pareiškė pavedęs ginkluotosioms pajėgoms pateikti pasiūlymus, kaip sustiprinti NATO oro gynybą Lenkijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Panašūs raginimai skambėjo ir iš kitų NATO šalių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Nyderlandus, kurios pranešė dislokuosiančios papildomas gynybos priemones.

REKLAMA

„Tai visiškai neteisinga reakcija, tiesiogiai naudinga Rusijai“, – teigia R. Kempas.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas incidentą pavadino „didele provokacija“ ir pareiškė, kad jis „pastatė Lenkiją į karinį pavojų labiau nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“.

Putinas žinojo, kad iš NATO reakcijos nebus

Tačiau, kaip pažymi autorius, teiginys, jog „Rusija tikrina NATO reakciją“, neatitinka tikrovės.

REKLAMA
REKLAMA

R. Kempas rašo: „Putinui nereikia tikrinti mūsų reakcijos į dronus, įskrendančius į NATO oro erdvę, nes jis jau tiksliai žino, kokia ji bus: jokios.“

Jo vertinimu, „į Lenkijos oro erdvę įskrido ne daugiau kaip 19 dronų, o tai per mažas skaičius, kad būtų išprovokuota reikšminga reakcija“.

„NATO pati tai įrodė pareikšdama, kad nelaiko šio incidento pagrindu taikyti 5-ąjį straipsnį: puolimas prieš vieną yra puolimas prieš visus. Turėkite omenyje, kad tą pačią naktį Ukrainos miestams smogė 415 dronų ir 43 raketos. Štai kaip atrodo tikra didelio masto provokacija, pone Tuskai“, – pareiškė R. Kempas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Autorius pripažįsta, kad tai buvo didžiausias oro erdvės pažeidimas NATO istorijoje ir pirmasis atvejis, kai NATO kariniai lėktuvai numušė Rusijos dronus.

Jis paaiškina galimą Rusijos operacijos tikslą: „Tai buvo dalis tos pačios veiksmų schemos, kurios Rusija laikosi nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022 m.“

REKLAMA

Pasak jo, Maskva vykdo „labai veiksmingą propagandos kampaniją, apimančią sabotažą, padegimus, kibernetines atakas, bandymus žudyti ir bauginimą Vakarų šalyse, siekdama įtikinti jas sumažinti arba nutraukti ginklų tiekimą“.

Tikrasis dronų įsibrovimo tikslas buvo „sėti baimę NATO šalyse, kad jos nukreiptų daugiau oro gynybos priemonių Lenkijos apsaugai ir taip atimtų Ukrainai būtinas priemones“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą (nuotr. SCANPIX)
Rusijos išpuolis Lenkijoje. Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą (16)
Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją (nuotr. SCANPIX)
Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką (36)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijai numušus dronus prakalbo apie vieną esminį dalyką: „Tai labai krenta į akis“ (75)
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad-2021“ (nuotr. SCANPIX)
Rusija ir Baltarusija skelbia pradėjusios bendras karines pratybas „Zapad“ (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų