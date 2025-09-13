Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kallas ragina nesileisti į Putino žaidimą: „Tai nėra kompromisas“

2025-09-13 08:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 08:56

Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimais Kaja Kallas mano, kad vien kalbos apie galimas Ukrainos teritorines nuolaidas reiškia žengti į Rusijos spąstus, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)
36

Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimais Kaja Kallas mano, kad vien kalbos apie galimas Ukrainos teritorines nuolaidas reiškia žengti į Rusijos spąstus, rašo „Evropeiskaja pravda“.

REKLAMA
4

K. Kallas pažymėjo, kad klasikinė Rusijos derybų taktika susideda iš trijų etapų: pirmiausia Maskva reikalauja to, kas jai niekada nepriklausė, vėliau seka ultimatumai ir grasinimai panaudoti jėgą, o galiausiai mobilizuojami Vakarų balsai, pasirengę pasiūlyti Rusijai būtent tai, ko ji niekada anksčiau neturėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip ji pakomentavo Vokietijos apklausas, rodančias, kad dauguma vokiečių pritaria Ukrainos teritorinėms nuolaidoms mainais į taiką.

REKLAMA
REKLAMA

Teritorinės nuolaidos – spąstai

„Galų gale rusai gauna daugiau nei kada nors drįso svajoti. Diskusijos apie galimas teritorines nuolaidas yra spąstai, į kuriuos neturėtume pakliūti“, – pareiškė K. Kallas.

REKLAMA

„Rusai nori, kad diskutuotume, ko Ukraina turi atsisakyti dėl taikos, tuo pat metu visiškai ignoruodami faktą, jog pats Kremlius iki šiol nepadarė jokių nuolaidų“, – pridūrė ji.

Pasak diplomatės, Kremlius šiandien pristato kaip kompromisą tai, kad jis „tik“ išlaikys jau užgrobtas teritorijas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

„Tačiau tai nėra kompromisas, jei prieš tai buvo keliamos visiškai neadekvačios pretenzijos. Todėl dar kartą pabrėžiu: neturime pakliūti į Putino spąstus. Mūsų tikslas – kad šis karas nebūtų naudingas Putinui. Atlygis už agresiją – daugiau karo, o ne mažiau“, – sakė K. Kallas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Putino mokytojai neišmokė jo būti žmogumi – tik žudiku (34)
Putino „daugiapolio pasaulio“ vizija: Kyjive – neregėta ataka (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Vos grįžęs iš Pekino Putinas pasiraitojo rankoves: JAV jau raginama „sustabdyti šį melagį ir žudiką“ (13)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Tai kainuos milijonus gyvybių“: Zelenskis įvardijo Putino planų kainą (11)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Jie bus teisėti naikinimo taikiniai“: Putinas įspėja Vakarus dėl pajėgų Ukrainoje (24)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų