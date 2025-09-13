Kallas ragina nesileisti į Putino žaidimą: „Tai nėra kompromisas“

K. Kallas pažymėjo, kad klasikinė Rusijos derybų taktika susideda iš trijų etapų: pirmiausia Maskva reikalauja to, kas jai niekada nepriklausė, vėliau seka ultimatumai ir grasinimai panaudoti jėgą, o galiausiai mobilizuojami Vakarų balsai, pasirengę pasiūlyti Rusijai būtent tai, ko ji niekada anksčiau neturėjo.
Taip ji pakomentavo Vokietijos apklausas, rodančias, kad dauguma vokiečių pritaria Ukrainos teritorinėms nuolaidoms mainais į taiką.
Teritorinės nuolaidos – spąstai
„Galų gale rusai gauna daugiau nei kada nors drįso svajoti. Diskusijos apie galimas teritorines nuolaidas yra spąstai, į kuriuos neturėtume pakliūti“, – pareiškė K. Kallas.
„Rusai nori, kad diskutuotume, ko Ukraina turi atsisakyti dėl taikos, tuo pat metu visiškai ignoruodami faktą, jog pats Kremlius iki šiol nepadarė jokių nuolaidų“, – pridūrė ji.
Pasak diplomatės, Kremlius šiandien pristato kaip kompromisą tai, kad jis „tik“ išlaikys jau užgrobtas teritorijas.
„Tačiau tai nėra kompromisas, jei prieš tai buvo keliamos visiškai neadekvačios pretenzijos. Todėl dar kartą pabrėžiu: neturime pakliūti į Putino spąstus. Mūsų tikslas – kad šis karas nebūtų naudingas Putinui. Atlygis už agresiją – daugiau karo, o ne mažiau“, – sakė K. Kallas.
