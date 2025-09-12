Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas stipriai padidino projektų, susijusių su gyvenimo trukmės pratęsimu, finansavimą

2025-09-12 23:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 23:39

Finansavimas Rusijos mokslo fondo senėjimo ir gyvenimo trukmės pratęsimo tyrimams per pastaruosius penkerius metus padidėjo daugiau nei aštuonis kartus, skelbia „Moscow Times“.

„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)

Skaičiuojama, kad paramos apimtis padidėjo nuo 21 milijono rublių 2016–2020 m. bent iki 172 milijonų rublių 2021–2025 m.

Fondo globos tarybai vadovauja Andrejus Fursenko – senas Vladimiro Putino draugas ir bendražygis.

Per pastaruosius penkerius metus fondas parėmė 43 projektus medicinos srityje, susijusius su senėjimu, nors 2016–2020 m. tokių projektų buvo tik septyni. Dauguma paraiškų buvo patvirtinta 2021–2023 m. Standartinių dotacijų dydis padidėjo nuo 3–6 mln. rublių 2017 m. iki 4–7 mln. rublių per metus 2024 m.

Tarp remiamų projektų – įgimto imuniteto mechanizmų tyrimai senėjimo procese, žymių, leidžiančių prognozuoti senėjimo eigą, paieška, taip pat smegenų ir akių pokyčių sąsajos su Alzheimero liga tyrimai.

Skelbiama, kad fondo pinigai taip pat atiteko Marijai Voroncovai – vyresniajai V. Putino dukrai. Ji vadovauja projektui „Organizmo ląstelių atsinaujinimo procesų reguliavimas, ilgalaikio organų ir audinių funkcinio aktyvumo, žmogaus sveikatos ir aktyvaus ilgaamžiškumo pagrindas“.

V. Putinas ne kartą viešai išreiškė susidomėjimą ilgo gyvenimo tema. Per nesenį vizitą Pekine jis privačiame pokalbyje su Xi Jinping aptarė gyvenimo trukmės pratęsimo perspektyvas ir organų persodinimo galimybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

