Putinas turi 3 identiškus kabinetus visoje Rusijoje: atskleidė, kam jie

Žurnalistų Drewo Hinshau ir Joe Parkinson knygos „Mainai: slaptas naujojo šaltojo karo istorija“ ištrauka buvo paskelbta trečiadienį.
Įvardijo, kam Putinui keli identiški kabinetai
Anot autorių, visi trys kabinetai yra skirtinguose Rusijos regionuose. Visi jie įrengti ir baldais apstatyti vienodai. Esą įrengimas toks identiškas, kad netgi ant stalo padėtos tokios pačios pieštukinės, ant stalo toks pat pieštukų skaičius.
Knygos autoriai teigia, kad patalpos neturi langų, o identiškos detalės neleidžia nustatyti tikslios V. Putino buvimo vietos.
Iš šių kabinetų V. Putinas veda didžiąją dalį susitikimų su pareigūnais. Susitikimų dalyviai nežino, iš kurio kabineto prisijungė V. Putinas.
Kremlius dažnai manipuliuoja informacija, kur yra V. Putinas. Kaip rašoma tekste, būna paskelbiama apie V. Putino keliones iš vieno miesto į kitą, į orą pakildavo V. Putino lėktuvo „dubleris“ ir t.t.
2020 m. leidinys „Projekt“ paskelbė, kad V. Putino rezidencijoje Sočyje buvo pastatyta tiksli jo darbo kabineto iš Novogorievo prie Maskvos kopija koronaviruso pandemijos metu, kad atrodytų, jog prezidentas yra sostinėje arba šalia jos.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pavadino informaciją apie du identiškus kabinetus netikslia.
