  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas turi 3 identiškus kabinetus visoje Rusijoje: atskleidė, kam jie

2025-09-10 16:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 16:32

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas skirtingose Rusijos vietose turi tris identiškus kabinetus, savo knygoje skelbia „The Wall Street Journal“ žurnalistai, rašo „Zerkalo“.

Ramzanas Kadyrovas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

Žurnalistų Drewo Hinshau ir Joe Parkinson knygos „Mainai: slaptas naujojo šaltojo karo istorija“ ištrauka buvo paskelbta trečiadienį.

Įvardijo, kam Putinui keli identiški kabinetai

Anot autorių, visi trys kabinetai yra skirtinguose Rusijos regionuose. Visi jie įrengti ir baldais apstatyti vienodai. Esą įrengimas toks identiškas, kad netgi ant stalo padėtos tokios pačios pieštukinės, ant stalo toks pat pieštukų skaičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Knygos autoriai teigia, kad patalpos neturi langų, o identiškos detalės neleidžia nustatyti tikslios V. Putino buvimo vietos.

Iš šių kabinetų V. Putinas veda didžiąją dalį susitikimų su pareigūnais. Susitikimų dalyviai nežino, iš kurio kabineto prisijungė V. Putinas.

Kremlius dažnai manipuliuoja informacija, kur yra V. Putinas. Kaip rašoma tekste, būna paskelbiama apie V. Putino keliones iš vieno miesto į kitą, į orą pakildavo V. Putino lėktuvo „dubleris“ ir t.t.

2020 m. leidinys „Projekt“ paskelbė, kad V. Putino rezidencijoje Sočyje buvo pastatyta tiksli jo darbo kabineto iš Novogorievo prie Maskvos kopija koronaviruso pandemijos metu, kad atrodytų, jog prezidentas yra sostinėje arba šalia jos.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pavadino informaciją apie du identiškus kabinetus netikslia.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pavadino informaciją apie du identiškus kabinetus netikslia.

