TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tokio pavojaus lygio dar nebuvo: štai kokius nurodymus išgirdo Lenkijos gyventojai ir kas vyko

2025-09-10 10:33 / šaltinis: Žinių radijas / parengė:
šaltinis: Žinių radijas / parengė:
2025-09-10 10:33

Lenkijos kariuomenė patvirtino, kad numušė į šalies teritoriją įskridusius keliolika Rusijos dronų. Šalies oro gynybos sistemos pakeltos į aukštą parengtį, o į orą pakilo Lenkijos ir NATO orlaiviai, dėl galimai net keliolikos dronų grėsmės laikinai buvo uždaryti ir oro uostai. Lenkijos kariuomenės pranešime teigiama, kad tai yra agresijos aktas, kuris sukėlė realią grėsmę piliečių saugumui.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos kariuomenė patvirtino, kad numušė į šalies teritoriją įskridusius keliolika Rusijos dronų. Šalies oro gynybos sistemos pakeltos į aukštą parengtį, o į orą pakilo Lenkijos ir NATO orlaiviai, dėl galimai net keliolikos dronų grėsmės laikinai buvo uždaryti ir oro uostai. Lenkijos kariuomenės pranešime teigiama, kad tai yra agresijos aktas, kuris sukėlė realią grėsmę piliečių saugumui.

Žinių radijo laidoje apie naujausią informaciją kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto politologas Andžejus Pukšto.

Šia akimirką kas aišku iš Lenkijos oficialių šaltinių apie tą drono ataką? Vis dėlto, jų galėjo būti 14. Gal jau aiškūs kažkokie skaičiai?

A. Pukšto: Konkretus dronų skaičius nėra pateiktas visuomenei. Kalbama apie kelis įskridusius dronus. Iš tiesų, tai buvo pirmas kartas, kai Lenkijos kariuomenė numušė dronus ir panaudojo tam skirtą karinę techniką.

Buvo oficialus pranešimas ir prašymas, ypatingai keturių vaivadijų gyventojams – tai yra Mazovijos, Liublino, Žešuvos ir Palenkės – kad būtų atsargūs ir, jeigu kažkas pamatytų kokį neaiškų objektą, iš karto skambintų 112, kad tai gali būti dronų likučiai.

Oro uostai veikia, bet oro erdvė virš jų uždaryta (buvo – red. pastaba). Nevyko skrydžiai Varšuvos Šopeno oro uoste, Varšuvos Modlino oro uoste, Žešuvėje ir Liubline.

Šituose keturiuose oro uostuose sustabdytas lėktuvų judėjimas, nors patys oro uostai nėra uždaryti, žmonės ten gali įeiti į jų vidų. Jau yra pranešimas iš Lenkijos prezidento kanceliarijos, kad prezidentas irgi kontroliuoja situaciją.

Buvo informuotas NATO vadovas ir buvo informuotas valstybės sekretorius Marco Rubio, ką irgi patvirtino Amerikos žiniasklaida, kad Rubio žino apie šią situaciją Lenkijoje.

Kokia jų reakcija šia akimirką?

A. Pukšto: Kol kas dar neturime oficialių pranešimų nei iš Baltųjų rūmų, nei iš NATO būstinės. Kol kas ta informacija vis tiek yra pakankamai kukloka, nepaisant to, kad komunikatas, Lenkijos kariuomenės pareiškimas, yra labai aiškus, kad Lenkija dronų įskridimą traktuoja kaip agresiją prieš Lenkijos suverenumą.

Tas kovinės parengties lygis koks dabar yra? Ar žmonės kažkaip įpareigoti kažką daryti ar nedaryti, kurie yra arčiau sienos?

A. Pukšto: Kol kas yra tik pranešimas, kad būtų atsargūs, ir iš pat ryto buvo prašymas neišeiti iš namų, bet dabar šito jau nebėra. Prašymas būti atsargiems, kadangi kažkur netoliese jų namų gali būti tų dronų likučiai, kurie gali sprogti.

Tai labai atidžiai reikia elgtis būtent tose keturiose vaivadijose. Sakyčiau, faktiškai visoje Rytų ir Centrinėje Lenkijoje.

Rimtis yra, ir tai patvirtino Lenkijos kariuomenė. Yra spaudos pranešimas iš Vyriausybės, yra spaudos pranešimas iš Prezidento rūmų. Dabar turiu įjungtą nacionalinį transliuotoją, Lenkijos nacionalinis transliuotojas nuolat atidėjo visas kitas laidas ir nuolat teikia informaciją.

Kokia ekspertų reakcija?

A. Pukšto: Ekspertai vertina vienareikšmiškai, kad tai yra tokio pavojaus lygis, kokio Lenkija dar neturėjo, nes buvo pavieniai dronai ir jų nukritimų, gal per pastaruosius tris metus, gal buvo penki, kokie šeši, bet tokio masinio, tokio didelio tų dronų įskridimo į Lenkijos teritoriją tikrai iki šiol nebuvo. Tai tokio rimtumo lygio Lenkija tikrai neturėjo iki šiol.

Artėja ir „Zapad“ pratybos – ar tai irgi jaučiama?

A. Pukšto: Turėkime omenyje, kad vakar jau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas nurodė uždaryti visus pasienio postus su Baltarusija. Šią savaitę bus uždaryti absoliučiai visi pasienio postai. Jų ten ir taip buvo labai nedaug, bet dabar visiškai siena su Baltarusija bus uždaryta.

Čia tokia tiesioginė reakcija į „Zapad“, ar ne?

A. Pukšto: Taip buvo vakar. Vakar buvo Donaldo Tusko oficialus pranešimas, dar iki tų dronų, kad Lenkija, atsižvelgiant į „Zapad“ pratybas, – taip ir buvo pažymėta oficialiame pranešime, – uždaro absoliučiai visus pasienio postus su Baltarusija.

Visos laidos klausykite čia:

