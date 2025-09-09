Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja: per „Zapad“ pratybas į Lietuvos teritoriją gali įskristi dronai

2025-09-09 18:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 18:09

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog artėjančios Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“ neturėtų būti panaudotos agresijai, tačiau įspėja – jų metų į Lietuvą gali įskrieti ir priešiškų valstybių dronų. 

Rastas dronas (stop kadras)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog artėjančios Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“ neturėtų būti panaudotos agresijai, tačiau įspėja – jų metų į Lietuvą gali įskrieti ir priešiškų valstybių dronų. 

REKLAMA
8

„Nesitikime ir neturime informacijos, kad šios (…) pratybos būtų panaudotos kažkokia agresijai, bet (…) gali atsitikti taip, kad šituo laikotarpiu gali atsitikti tam tikros provokacijos, į mūsų teritoriją įskristi dronai“, – antradienį žurnalistams sakė prezidentas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokiems incidentams rengiamės – pasirengusi kariuomenė, pasirengusi Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Manau, kad šitoje vietoje priėmėme tinkamas, adekvačias priemones šitam padidintos grėsmės laikotarpiui. tikimės, kad tai suveiks, kad tai duos rezultatą“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėdos teigimu, Baltarusijoje vyksiančių karinių pratybų metu ir prieš jas Lietuva imasi ypatingų saugumo priemonių. 

REKLAMA

„Mes turime gerokai daugiau dislokuotų karinių pajėgų iš mūsų sąjungininkų, turime dislokuotus karinius pajėgumus netoli mūsų sienos, mes taip pat nustatėme neskraidymo zoną (…). Ši zona apims Vilniaus apskritį ir netgi toliau už Vilniaus apskrities“, – akcentavo šalies vadovas. 

ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.

Kiek anksčiau krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad, Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovo Mindaugo Mažono teigimu, iš jų Baltarusijos teritorijoje bus tik 8 tūkst. karių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Baikit gasdinti
Baikit gasdinti
2025-09-09 18:29
zmones neveykeliai.. Nusibodot su smegenu plovimo propaganda..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų