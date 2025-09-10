Europa siunčia žinią Putinui: „Jūsų agresija tik sustiprina NATO šalių vienybę“

Jis taip pat sakė paprašęs Jungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų išnagrinėti būdus, kaip sustiprinti NATO oro gynybą virš Lenkijos.
„Praėjusią naktį Putinas pasiekė naują priešiškumo Europai lygį“, – pareiškė J. Healey.
Jis tęsė: „Matėme, kaip NATO rytinėje sienoje buvo rimtai pažeista Lenkijos oro erdvė, dėl to uždarytas Varšuvos oro uostas, o NATO naikintuvai numušė Rusijos dronus. Tai – pirmoji tokio pobūdžio gynybinė operacija nuo tada, kai Putinas pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą.“
Žinutė Putinui
J. Healey taip pat kreipėsi į Vladimirą Putiną: „Sakome prezidentui Putinui: jūsų agresija tik sustiprina NATO šalių vienybę. Jūsų agresija tik dar labiau stiprina mūsų pasiryžimą remti Ukrainą. Ji primena, kad saugiai Europai būtina stipri Ukraina ir kad Europos saugumas prasideda Ukrainoje.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!