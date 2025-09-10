Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskva aiškina nesitaikiusi į Lenkiją, tačiau oro erdvės pažeidimo nepatvirtina

2025-09-10 15:37 / šaltinis: BNS
2025-09-10 15:37

Maskva aiškina nesitaikiusi į Lenkiją, tačiau oro erdvės pažeidimo nepatvirtina (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad per naktinę dronų ataką prieš Ukrainą ji nesitaikė į Lenkiją.

3

Tokį pareiškimą ji paskelbė po to, kai NATO narė pareiškė numušusi kelis Rusijos dronus, kurie pažeidė jos oro erdvę.

„Nebuvo jokių ketinimų atakuoti jokių taikinių Lenkijos teritorijoje“, – teigė Rusijos gynybos ministerija anglų kalba išplatintame pranešime, nei patvirtindama, nei paneigdama, kad jos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame pasirengę konsultuotis šiuo klausimu su Lenkijos gynybos ministerija“, – pridūrė rusų ministerija.

Lenkija trečiadienį renka savo NATO sąjungininkes skubioms deryboms, Rusijos dronams per naktinį išpuolį prieš Ukrainą įskridus ir į jos oro erdvę.

Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“

Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“, teigdamas, kad Lenkija nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris dronus.

Lenkija numušė rusų dronus
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkija numušė rusų dronus

D. Tuskas teigė, kad jis pasinaudojo NATO sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.

Kelios Lenkijos sąjungininkės, įskaitant Vokietiją, kėlė versiją, kad oro erdvę pažeidę rusų dronai buvo „aiškiai pasiųsti šiuo kursu“.

Kremlius anksčiau atsisakė pakomentuoti incidentą.

Į viršų