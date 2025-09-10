„Štai ir prasideda“: Trumpas sureagavo į dronų ataką prieš Lenkiją

Trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, pranešė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Tai pirmas kartas nuo 2022 m., kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje, pranešė BBC.
Valdžios atstovų teigimu, trečiadienio rytą buvo pradėtos operacijos Lenkijos oro erdvėje, į orą buvo pakelti Lenkijos ir NATO lėktuvai.
„Bild“ skelbia, trečiadienio rytą Lietuvos oro erdvę pažeidė du skraidantys objektai. Vis dėlto Lietuvos kariuomenė šios informacijos sako negalinti patvirtinti.
Radoslawas Sikorskis: Rusijos įsiveržimas į NATO narės oro erdvę nebuvo atsitiktinis įvykis
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis trečiadienį pareiškė, kad naktį įvykęs Rusijos dronų įsiveržimas į NATO šalies oro erdvę nebuvo atsitiktinis įvykis.
„Neabejojame, kad tai nebuvo atsitiktinis įvykis (...). Turime reikalą su beprecedenčiu išpuolio ne tik Lenkijos, bet ir NATO bei Europos Sąjungos (ES) teritorijoje atveju“, – žurnalistams nurodė ministras.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.
Lenkija deda viltis į Trumpą: tikimės, kad savo žodžius patvirtins veiksmais
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis tikisi, kad „prezidentas Trumpas norės parodyti, kad jo žodžiai apie Lenkijos saugumą bus patvirtinti veiksmais“, rašo „Reuters“.
Praėjusią savaitę Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vizito Baltuosiuose rūmuose metu D. Trumpas sakė, kad JAV gali padidinti savo karių skaičių Lenkijoje, ir pažadėjo užtikrinti šalies gynybą.
Tuo metu D. Trumpas sakė, kad JAV turi „puikius santykius“ su Lenkija.
Paklaustas, ar planuoja išlaikyti amerikiečių karius Lenkijoje, D. Trumpas atsakė teigiamai.
„Jei jie norės, mes ten dislokuosime daugiau karių“, – sakė jis.
Po dronų atakos Lenkijoje – laukiama Trumpo skambučio Nawrockiui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Baltieji rūmai stebi pranešimus iš Lenkijos, „Reuters“ nurodė Baltųjų rūmų pareigūnas.
Pareigūnas taip pat pranešė, kad D. Trumpas trečiadienį planuoja kalbėtis su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Kallas: Rusija dronais Lenkijos oro erdvėje siekia išbandyti Vakarų ryžtą ir vienybę
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas trečiadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dronų įsiveržimu į Lenkijos oro erdvę siekia išbandyti Vakarų ryžtą ir vienybę.
„Jis nori mus išbandyti – kiek toli jis gali nueiti. Ir kiekvieną kartą jis tampa vis drąsesnis, nes gali būti drąsesnis – todėl, kad mūsų atsakas nebuvo pakankamai stiprus“, – žurnalistams sakė K. Kallas.
„Manau, kad tai yra žinutė, kuria jie bando iš tikrųjų išbandyti mūsų vienybę“, – pridūrė ji.
Rusija sako dronais į Lenkiją nesitaikiusi, bet nekomentuoja, ar pažeidė jos oro erdvę
Rusijos kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad per naktinę dronų ataką prieš Ukrainą ji nesitaikė į Lenkiją.
Tokį pareiškimą ji paskelbė po to, kai NATO narė pareiškė numušusi kelis Rusijos dronus, kurie pažeidė jos oro erdvę.
„Nebuvo jokių ketinimų atakuoti jokių taikinių Lenkijos teritorijoje“, – teigė Rusijos gynybos ministerija anglų kalba išplatintame pranešime, nei patvirtindama, nei paneigdama, kad jos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę.
JAV ambasadorius prie NATO: Vašingtonas palaiko savo sąjungininkus po Lenkijos oro erdvės pažeidimo
JAV ambasadorius prie NATO trečiadienį pareiškė, kad Vašingtonas palaiko savo sąjungininkus, Rusijos dronams praėjusią naktį pažeidus Lenkijos oro erdvę ir juos atrėmus Aljanso oro gynybai.
„Mes palaikome savo NATO sąjungininkus susidūrę su šiais oro erdvės pažeidimais ir ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – parašė JAV pasiuntinys prie Aljanso Matthew Whitakeris (Metju Vitakeris) socialiniame tinkle „X“
Lenkija trečiadienį renka savo NATO sąjungininkes skubioms deryboms, Rusijos dronams per naktinį išpuolį prieš Ukrainą įskridus ir į jos oro erdvę.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“, teigdamas, kad Lenkija nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris dronus.
D. Tuskas teigė, kad jis pasinaudojo NATO sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.
Lenkijoje rasta iš viso aštuonių rusiškų dronų nuolaužų ir raketos dalių
Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad po to, kai trečiadienio rytą užkirsti kelią masiniam oro erdvės pažeidimui į dangų buvo pakelti naikintuvai, šalyje buvo rastos aštuonių nepilotuojamųjų orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, praneša naujienų portalas „TVP World“.
Kremlius atsisako komentuoti dronų antskrydį Lenkijoje
Kremlius trečiadienį atsisakė komentuoti dronų antskrydį Lenkijoje, kai ši NATO narė pareiškė, kad per naktį numušė kelis Rusijos dronus, ir apkaltino Maskvą pažeidus jos oro erdvę.
„Mes nenorėtume komentuoti, tai ne mūsų kompetencija, tai gynybos ministerijos prerogatyva“, – žurnalistams, tarp jų ir AFP, per brifingą sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Lenkija trečiadienį sukvietė savo NATO sąjungininkes į skubų pasitarimą, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, po to, kai Varšuva nustatė 19 savo oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris bepiločius orlaivius.
Lenkija kartu su sąjungininkėmis pakėlė naikintuvus kovai su dronų keliama grėsme, sakė D. Tuskas, pridurdamas, kad niekas nenukentėjo.
Paklaustas apie kaltinimus, kad Rusija tyčia paleido dronus per Lenkiją kaip „provokaciją“, D. Peskovas atsakė, kad ES ir NATO vadovai „kasdien kaltina Rusiją provokacijomis. Paprastai jie net nebando tų kaltinimų kaip nors pagrįsti“.
Lenkija iškvietė vyriausiąjį Rusijos diplomatą šalyje, laikinąjį reikalų patikėtinį Andrejų Ordašą pasiaiškinti, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.
Prieš susitikimą A. Ordašas sakė, kad nebuvo pateikta jokių įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai atskrido iš Rusijos.
„Mes žinome vieną dalyką – šie dronai atskrido iš Ukrainos pusės“, – pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, jis, nepateikdamas jokių įrodymų, sakė išėjęs iš Užsienio reikalų ministerijos.
Rusijos gynybos ministerija komentarų nepateikė.
Lenkijos premjeras sakė, kad pasinaudojo NATO sutarties 4 straipsniu, pagal kurį bet kuri šalis narė gali sušaukti skubias derybas, jei mano, kad kyla pavojus jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ – tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.
Dronams pažeidus Lenkijos oro erdvę, NATO pasmerkė „neapgalvotą Rusijos elgesį“
Po to, kai keletas rusiškų nepilotuojamųjų orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę, NATO trečiadienį pasmerkė „neapgalvotą“ Maskvos elgesį ir pasveikino „labai sėkmingą“ aljanso reakciją atremiant šį antskrydį.
„Šiuo metu atliekamas išsamus vertinimas. Tačiau, žinoma, nesvarbu, ar tai buvo tyčia, ar ne – tai buvo visiškai neapgalvota ir pavojinga“, – NATO nariams surengus skubias diskusijas sakė aljanso vadovas Markas Rutte.
Jis pridūrė, kad jo žinia Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui būtų „liaukitės pažeidinėti sąjungininkių oro erdvę ir žinokite, kad esame pasirengę, esame budrūs ir ginsime kiekvieną NATO teritorijos colį“.
ELTA primena, kad trečiadienį Lenkijos oro pajėgos, padedamos Nyderlandų naikintuvų, sunaikino daugiau nei dešimt nepilotuojamųjų orlaivių, kurie naktį įskrido į šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad jie yra rusiški, pažymėdamas, jog tai pirmas kartas, kai virš NATO teritorijos numušami Rusijos bepiločiai orlaiviai. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.
Kiek vėliau, cituodama Lenkijos vidaus reikalų ministerijos paskelbta informaciją, „Sky News“ pranešė, kad šalyje buvo rasta ir nukritusių raketos dalių.
Lenkija praneša radusi nenustatytos raketos ir 7 dronų nuolaužas
Lenkijos vidaus reikalų ministerija praneša, kad Lenkijoje rasta nenustatytos raketos dalių.
Anksčiau apie į Lenkijos oro erdvę įskridusią raketą pranešta nebuvo.
Apie rastas raketos nuolaužas informavo Lenkijos vidaus reikalų ministro atstovė spaudai Karolina Galecka spaudos konferencijoje.
„Rasta septyni dronų ir vienos nežinomos kilmės raketos nuolaužos“, – sakė ji.
K. Galecką cituoja ir transliuotojas BBC, kuris informuoja, kad atstovė nurodė, jog penki bepiločiai orlaiviai ir nenustatyto objekto liekanos buvo aptiktos skirtingose Liublino vaivadijos vietose Lenkijos rytuose, o likę du bepiločiai buvo rasti Vidurio ir Šiaurės Lenkijoje.
Premjeras: Nyderlandų naikintuvai padėjo numušti Rusijos dronus virš Lenkijos
Trečiadienį ministras pirmininkas Dickas Schoofas pareiškė, kad Nyderlandų oro pajėgos naktį padėjo numušti Rusijos dronus virš Lenkijos.
„Gerai, kad Nyderlandų naikintuvai F-35 galėjo suteikti paramą“, – parašė jis socialiniame tinkle X ir pridūrė, kad „Nyderlandai stovi petys į petį su mūsų NATO sąjungininke Lenkija“.
D. Schoofas teigė, kad Lenkijos oro erdvės „pažeidimas“, kai į ją įskrido Rusijos dronai, yra „dar vienas įrodymas, kad agresyvus Rusijos karas kelia grėsmę Europos saugumui“.
Jis teigė pareiškęs paramą Lenkijos ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui ir susisiekęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
Anksčiau šiais metais Nyderlandų gynybos ministerija pranešė, kad nuo rugsėjo 1 d. trims mėnesiams dislokuos Lenkijoje naikintuvus F-35, padėsiančius patruliuoti oro erdvę.
Lenkijos kariuomenė anksčiau pranešė, kad dronai ne vieną kartą pažeidė šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą.
Per trejus su puse metų trunkantį karą Rusijos dronai ir raketos kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę. Tačiau tai pirmas kartas nuo karo Ukrainoje pradžios, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.
Lenkija yra priėmusi daugiau nei milijoną pabėgėlių iš Ukrainos ir yra svarbi Vakarų pagalbos Kyjivui, įskaitant ir karinę, tranzito šalis.
Lenkija dėl Rusijos dronų aktyvuoja NATO 4-ąjį straipsnį
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad, Rusijos dronams pažeidus šalies oro erdvę, aktyvuoja NATO 4-ąjį straipsnį dėl skubių derybų.
„Sąjungininkų konsultacijos, apie kurias kalbu, dabar įgavo oficialaus prašymo aktyvuoti Šiaurės Atlanto sutarties 4-ajį straipsnį formą“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
Taip pat, anot jo, NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė per naktį nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris rusų dronus.
„Nustatyta ir tiksliai susekta devyniolika pažeidimų (...) Šiuo metu turime patvirtinimą, kad buvo numušti trys dronai (...) Neturime jokios informacijos, rodančios, kad dėl Rusijos veiksmų kas nors būtų buvęs sužeistas ar žuvęs“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
NATO nelaiko dronų įsibrovimo į Lenkijos teritoriją puolimu – „Reuters“ šaltinis
Preliminariais vertinimais, incidentas Lenkijos oro erdvėje buvo tyčinis Rusijos dronų įsibrovimas, teigia „Reuters“ šaltinis NATO, tačiau aljansas nelaiko to karine ataka prieš šalį.
Šios nuomonės laikosi ir Lenkijos atstovai. Tai nebuvo Lenkijos puolimas, o didelio masto provokacija, cituojamas Lenkijos premjeras D. Tuskas.
Pasak agentūros pašnekovo, buvo nuo šešių iki dešimties dronų.
Šaltinis atkreipė dėmesį, kad pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios NATO lėktuvai dalyvavo reaguodami į potencialią grėsmę sąjungininko oro erdvėje.
Be to, šaltinis teigia, kad NATO priešlėktuvinės gynybos sistemos „Patriot“ nebuvo panaudotos atremti atakos, nors dronus ir aptiko savo radarais.
Tuo pačiu metu NATO nelaiko dronų įsibrovimo į Lenkiją puolimu, pabrėžė šaltinis.
Pasirodė daugiau nuotraukų iš Lenkijos
Socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos su tariamai rusų numuštais dronais Lenkijos teritorijoje. Kol kas oficialiai šios nuotraukos nebuvo patvirtintos.
Tuskas: Lenkija palaiko ryšį su NATO dėl oro erdvės pažeidimo
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kai daugiau nei dešimt dronų įskrido į Lenkijos oro erdvę per Rusijos atakas prieš Ukrainą.
„Informavau NATO generalinį sekretorių apie esamą padėtį ir veiksmus, kurių ėmėmės prieš objektus, pažeidusius mūsų oro erdvę. Palaikome nuolatinį ryšį“, – socialinės žiniasklaidos platformoje X parašė D. Tuskas.
Pasak Varšuvos gynybos ministerijos, visos už šalies saugumą atsakingos ministerijos dalyvaus skubiai rengiamame posėdyje dėl susidariusios padėties.
Prezidentas Karolis Nawrockis sakė, kad Lenkijos ginkluotosios pajėgos jį informuoja ir kad netrukus jis pirmininkaus susitikimui dėl saugumo.
„Mūsų šalies saugumas yra mūsų svarbiausias prioritetas ir reikalauja glaudaus bendradarbiavimo“, – socialiniame tinkle X parašė K. Nawrockis.
Dronas nukrito ant namo stogo ir automobilio – pirmieji vaizdai iš Lenkijos
Rusijos drono nuolaužos apgadino gyvenamąjį namą Liublino regione. Incidento metu buvo apgadintas namo stogas ir netoliese stovėjęs automobilis.
Visi rusų dronai buvo numušti
Visi Rusijos dronai, pažeidę Lenkijos oro erdvę, buvo numušti, pranešė operatyvinis štabas
Lenkijos karinės pajėgos padėkojo už pagalbą NATO oro pajėgų štabui ir Nyderlandų karališkosioms oro pajėgoms, kurių naikintuvai F-35 padėjo užtikrinti saugumą Lenkijos danguje.
Šiuo metu vyksta nuolaužų paieška.
Šaukiamas skubus Lenkijos vyriausybės susitikimas
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sušaukė skubų vyriausybės posėdį, skelbiama UNIAN.
Kaip pranešė Lenkijos vyriausybės spaudos sekretorius Adamas Szlapka, posėdis numatytas 9 val. Lietuvos laiku.
Šiuo metu ministras pirmininkas rengia susitikimą su ministrais, atsakingais už valstybės saugumą.
Tuskas: Lenkija imasi veiksmų dėl sienas kertančių dronų grėsmės
Lenkijoje vyksta operacija, reaguojant į pakartotinius Rusijos smogiamųjų dronų pažeidimus jos oro erdvėje, trečiadienį ryte pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
„Vykdoma operacija, susijusi su pakartotiniais Lenkijos oro sienos pažeidimais. Kariuomenė panaudojo ginklus prieš objektus. Aš nuolat bendrauju su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau ataskaitą tiesiogiai iš operacijos vado“, – rašoma D. Tusko pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per Rusijos vykdomos dronų atakos Ukrainoje metu rusų dronai pasiekė Lenkijos teritoriją.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
ES ir NATO narė Lenkija yra pagrindinė Ukrainos, kurią Rusija puola daugiau nei trejus su puse metų, politinė ir karinė sąjungininkė. Šalis taip pat yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras, o Rusiją laiko grėsme ir aktyviai stiprina savo kariuomenę.
Po įvykių Lenkijoje – sujudimas JAV: ragina Trumpą duoti atsaką Putinui
Respublikonų kongresmenas Joe Wilsonas pareiškė, kad karo nusikaltėlis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nebesitenkina motinų ir kūdikių bombardavimu Ukrainoje ir dabar išbando NATO aljansą oro atakomis prieš Lenkiją.
Įstatymų leidėjas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą įvesti sankcijas Rusijai, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi oficialia kongresmeno paskyra tinkle „X“.
„Rusija atakuoja NATO sąjungininkę Lenkiją iranietiškais bepiločiais orlaiviais „Shahed“ praėjus mažiau nei savaitei po to, kai prezidentas D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė (Lenkijos) prezidentą (Karolį) Nawrockį. Tai karo veiksmas, ir mes esame dėkingi NATO sąjungininkams už greitą reakciją į tolesnę neišprovokuotą karo nusikaltėlio V. Putino agresiją prieš laisvas ir produktyvias šalis“, – akcentavo Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjas.
Jis kartu paragino D. Trumpą „atsakyti privalomomis sankcijomis, kurios privers Rusijos karo mašiną bankrutuoti, ir apginkluoti Ukrainą ginklais, galinčiais smogti Rusijai“. „V. Putinas nebesitenkina tik pralaimėjimu Ukrainoje bombarduojant motinas ir vaikus – dabar jis tiesiogiai išbando mūsų ryžtą NATO teritorijoje“, – pridūrė J. Wilsonas ir taip pat priminė, kad V. Putinas kartą yra pasakęs, jog Rusijai nėra jokių sienų. „Laisvos ir klestinčios šalys pamokys Rusiją apie sienas“, – pažymėjo J. Wilsonas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusijos smogiamieji bepiločiai orlaiviai naktį iš antradienio į trečiadienį pasiekė Lenkiją.
Lenkijos kariuomenė pasmerkė „agresijos aktą“, kai keliolika objektų pažeidė šalies oro erdvę
Lenkijos kariuomenė trečiadienį kaip „agresijos aktą“ pasmerkė daugybę šalies oro erdvės pažeidimų, įvykdytų per Rusijos ataką prieš kaimynę Ukrainą, ir teigė pastebėjusi keliolika dronų tipo objektų bei kai kuriuos iš jų numušusi.
„Po šiandieninės Rusijos Federacijos atakos Ukrainos teritorijoje įvyko precedento neturintis Lenkijos oro erdvės pažeidimas dronų tipo objektais“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė.
„Tai agresijos aktas, sukėlęs realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Lenkija pranešė numušusi jos oro erdvę pažeidusius dronus
Trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, pranešė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasak Lenkijos radijo, Liublino policija pranešė, kad lauke netoli Palenkės Bialos rastas apgadintas dronas. Niekas nenukentėjo.
„5:40 val. ryte policijos pareigūnai patvirtino radę apgadintą droną Čosnuvkos kaime“, – rašė policija platformoje X.
Tai pirmas kartas nuo 2022 m., kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje, pranešė BBC.
Valdžios atstovų teigimu, trečiadienio rytą buvo pradėtos operacijos Lenkijos oro erdvėje, į orą buvo pakelti Lenkijos ir NATO lėktuvai.
Lenkijos premjeras D. Tuskas yra „operacijų vietoje“, socialiniame tinkle X paskelbtame įraše teigė gynybos viceministras Cezary Tomczykas.
Anksčiau D. Tuskas socialiniuose tinkluose pranešė, kad Lenkijos karinės pajėgos „dislokavo ginklus prieš šiuos objektus“, kuriuos kariuomenė apibūdino kaip Rusijos „dronų tipo“ objektai.
D. Tuskas teigė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“, ir pridūrė nuolat palaikantis ryšį su gynybos pareigūnais.
Uždaryti oro uostai
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Oro erdvė buvo pažeista „pakartotinai“
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
„Šiandienos Rusijos Federacijos atakos, nukreiptos prieš taikinius Ukrainoje, metu mūsų oro erdvė buvo ne kartą pažeista dronų“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė. Ji pridūrė, kad vykdomos operacijos, skirtos „identifikuoti ir neutralizuoti“ kai kuriuos taikinius ir surasti kitus numuštus.
Lenkijos gynybos ministras trečiadienį sakė, kad lėktuvai, mobilizuoti reaguojant į pakartotinius šalies oro erdvės pažeidimus per Rusijos ataką prieš Ukrainą, apšaudė „priešiškus objektus“.
„Lėktuvai panaudojo ginklus prieš priešiškus objektus“, – socialiniuose tinkluose teigė Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
„Nuolat palaikome ryšį su NATO vadovybe“, – parašė jis.
Per daugiau nei trejus su puse metų trunkantį karą Rusijos dronai ir raketos kelis kartus kirto NATO narių Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę, tačiau nė viena NATO šalis niekada nebandė jų numušti.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje, vadino incidentą „provokacija“.
2023 m. Lenkija pranešė, kad Rusijos raketa, skirta smogti Ukrainai, įskrido į jos oro erdvę. 2022 m. lapkritį du civiliai žuvo, kai Ukrainos priešlėktuvinė raketa nukrito ant kaimo netoli sienos.
Gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas antradienį sakė, kad ateityje, jei bus nuspręsta, kad tai būtina, dronai gali būti numušti.
Lenkija, ES ir NATO narė, yra pagrindinė Ukrainos, kurią Rusija puola daugiau nei trejus su puse metų, politinė ir karinė sąjungininkė. Šalis taip pat yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras, o Rusiją laiko grėsme ir stiprina savo kariuomenę.
Įvykis Lenkijoje – iškart po Lenkijos prezidento perspėjimo
Įtariamas įsiveržimas įvyko kitą dieną, kai naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis perspėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pradėjęs karą Ukrainoje, yra pasirengęs įsiveržti į daugiau šalių.
„Mes nepasitikime gerais Vladimiro Putino ketinimais“, – antradienį per spaudos konferenciją Helsinkyje žurnalistams sakė K. Nawrockis.
„Mes manome, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs įsiveržti ir į kitas šalis“, – sakė jis.
„Štai ir prasideda“: Trumpas sureagavo į dronų ataką prieš Lenkiją
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į naujienas, kad Lenkija numušė keliolika šalies oro erdvę pažeidusių dronų.
Apie tai trečiadienį D. Trumpas parašė savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“.
„Kas su Rusija, kad ji pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Štai ir prasideda!“ – parašė jis.