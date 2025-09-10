Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos išpuolis Lenkijoje: „Tokie incidentai greičiausiai kartosis“

2025-09-10 20:31 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-10 20:31

Rusijos dronai ir raketos pažeidė Lenkijos oro erdvę, o NATO reagavo pasiųsdama naikintuvus ir surengusi plataus masto operaciją. Ekspertai perspėja, kad tokie išpuoliai gali kartotis, todėl Aljansui teks „pasistengti labiau nei praėjusią naktį“.

Rusijos dronai ir raketos pažeidė Lenkijos oro erdvę, o NATO reagavo pasiųsdama naikintuvus ir surengusi plataus masto operaciją. Ekspertai perspėja, kad tokie išpuoliai gali kartotis, todėl Aljansui teks „pasistengti labiau nei praėjusią naktį“.

REKLAMA
1

„Sky News“ karo analitikas Michaelas Clarke‘as teigė: „Gali būti, kad Putinas pervertina savo galimybes, tačiau žinia, kurią jis siunčia Vakarų sąjungininkams ir Donaldui Trumpui, yra ta, jog ši krizė tik dar labiau aštrės, kol jūs nesusitvarkysite situacijos Ukrainoje.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir tęsė: „Putinas akivaizdžiai mano, kad gali išlaikyti spaudimą, nes įtikino amerikiečius – daugiausia per [JAV pasiuntinį] Steve‘ą Witkoffą, kad rusai bet kuriuo atveju laimės... nors tai nėra tiesa.“

REKLAMA
REKLAMA

Rusai paleido 450 dronų iš vakarų Rusijos per Ukrainą, iš kurių apie 20 pateko į Lenkijos oro erdvę, taip pat bent viena raketa.

REKLAMA

Keturiose vietose prie sienos aptiktos nuolaužos, o Lenkijos teritorijoje yra dar kelios vietos, kurias reikia patvirtinti.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

„Tokie incidentai greičiausiai kartosis“

„Tai buvo gana rimtas įsibrovimas, greičiausiai skirtas parodyti, kad Rusija gali tai pakartoti bet kada, jei tik panorės.“

Į incidentą NATO sureagavo pasiųsdama F-16 naikintuvus iš Lenkijos ir F-35 naikintuvus iš Nyderlandų; italai koordinavo operaciją naudodami orlaivius ir oro pajėgų štabą.

Vis dėlto nebuvo aišku, ar visi objektai buvo numušti, ar tik kai kurie priversti pasitraukti, sako M. Clarke‘as. „Įtariu, kad NATO paskelbs, jog ateityje bet koks įsibrovęs objektas Lenkijos oro erdvėje bus numuštas. Jei taip nutiks, teks pasistengti labiau nei praėjusią naktį. Manau, NATO mano, kad tokie incidentai greičiausiai kartosis.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ finansavimas Ukrainai nebus nutrauktas (nuotr. SCANPIX)
Lenkija – auganti Europos galia prieš Rusiją: išklojo, kas gali įvykti, jei jiems trūks kantrybė (18)
Lenkijos oro erdvė pažeista: pažymėtos vietos, kur nukrito Rusijos dronai (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Lenkijos oro erdvė pažeista: pažymėtos vietos, kur nukrito Rusijos dronai (3)
Europa siunčia žinią Putinui: „Jūsų agresija tik sustiprina NATO šalių vienybę“ (nuotr. SCANPIX)
Europa siunčia žinią Putinui: „Jūsų agresija tik sustiprina NATO šalių vienybę“ (4)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Rusijos išpuolis Lenkijoje. „Štai ir prasideda“: Trumpas sureagavo į dronų ataką prieš Lenkiją (345)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų