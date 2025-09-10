Rusijos išpuolis Lenkijoje: „Tokie incidentai greičiausiai kartosis“

„Sky News“ karo analitikas Michaelas Clarke‘as teigė: „Gali būti, kad Putinas pervertina savo galimybes, tačiau žinia, kurią jis siunčia Vakarų sąjungininkams ir Donaldui Trumpui, yra ta, jog ši krizė tik dar labiau aštrės, kol jūs nesusitvarkysite situacijos Ukrainoje.“
Ir tęsė: „Putinas akivaizdžiai mano, kad gali išlaikyti spaudimą, nes įtikino amerikiečius – daugiausia per [JAV pasiuntinį] Steve‘ą Witkoffą, kad rusai bet kuriuo atveju laimės... nors tai nėra tiesa.“
Rusai paleido 450 dronų iš vakarų Rusijos per Ukrainą, iš kurių apie 20 pateko į Lenkijos oro erdvę, taip pat bent viena raketa.
Keturiose vietose prie sienos aptiktos nuolaužos, o Lenkijos teritorijoje yra dar kelios vietos, kurias reikia patvirtinti.
„Tokie incidentai greičiausiai kartosis“
„Tai buvo gana rimtas įsibrovimas, greičiausiai skirtas parodyti, kad Rusija gali tai pakartoti bet kada, jei tik panorės.“
Į incidentą NATO sureagavo pasiųsdama F-16 naikintuvus iš Lenkijos ir F-35 naikintuvus iš Nyderlandų; italai koordinavo operaciją naudodami orlaivius ir oro pajėgų štabą.
Vis dėlto nebuvo aišku, ar visi objektai buvo numušti, ar tik kai kurie priversti pasitraukti, sako M. Clarke‘as. „Įtariu, kad NATO paskelbs, jog ateityje bet koks įsibrovęs objektas Lenkijos oro erdvėje bus numuštas. Jei taip nutiks, teks pasistengti labiau nei praėjusią naktį. Manau, NATO mano, kad tokie incidentai greičiausiai kartosis.“
