Lenkijos oro erdvė pažeista: pažymėtos vietos, kur nukrito Rusijos dronai

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė socialiniuose tinkluose paskelbė, kad trečiadienio Rusijos atakos metu bepiločiai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę.
„Šiandienos Rusijos Federacijos atakos, nukreiptos prieš taikinius Ukrainoje, metu dronai ne kartą pažeidė mūsų oro erdvę“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Vadovybė taip pat informavo, kad vykdomos operacijos, skirtos identifikuoti ir neutralizuoti taikinius bei surasti kitus numuštus dronus.
Aviacija ir ginkluotė prieš dronus
Lenkijos kariuomenė patvirtino, kad reaguojant į incidentus mobilizuota šalies ir sąjungininkų aviacija. Apie situaciją socialiniame tinkle „X“ pranešė ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas: „Vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais. Kariuomenė panaudojo ginklus prieš taikinius. Nuolat palaikau ryšį su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau tiesioginį pranešimą iš operacijos vado“, – rašė premjeras.
