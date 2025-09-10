Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkijos oro erdvė pažeista: pažymėtos vietos, kur nukrito Rusijos dronai

2025-09-10 19:42 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-10 19:42

Lenkija rugsėjo 10 d. patvirtino, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu bepiločiai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę. Incidentai sukėlė nerimą dėl augančios įtampos regione, o Lenkijos kariuomenė mobilizavo aviaciją bei vykdo operaciją dronams identifikuoti ir neutralizuoti.

1

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė socialiniuose tinkluose paskelbė, kad trečiadienio Rusijos atakos metu bepiločiai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę.

„Šiandienos Rusijos Federacijos atakos, nukreiptos prieš taikinius Ukrainoje, metu dronai ne kartą pažeidė mūsų oro erdvę“, – rašoma kariuomenės pranešime.

Vadovybė taip pat informavo, kad vykdomos operacijos, skirtos identifikuoti ir neutralizuoti taikinius bei surasti kitus numuštus dronus.

Aviacija ir ginkluotė prieš dronus

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Lenkijos kariuomenė patvirtino, kad reaguojant į incidentus mobilizuota šalies ir sąjungininkų aviacija. Apie situaciją socialiniame tinkle „X“ pranešė ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas: „Vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais. Kariuomenė panaudojo ginklus prieš taikinius. Nuolat palaikau ryšį su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau tiesioginį pranešimą iš operacijos vado“, – rašė premjeras.

