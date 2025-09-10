Vokietijos kancleris pasmerkė Rusijos įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę ir sukeltą pavojų visuomenei

„Rusija sukėlė pavojų žmonių gyvybėms valstybėje, kuri yra NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė“, – sakoma Vokietijos kanclerio išplatintame pranešime.
„Šis neapgalvotas veiksmas yra dalis ilgos provokacijų grandinės Baltijos jūros regione ir rytiniame NATO flange. Vokietijos vyriausybė kuo griežčiausiai smerkia šiuos agresyvius Rusijos veiksmus“, – pridūrė F. Merzas.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.
