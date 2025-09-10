Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietijos kancleris pasmerkė Rusijos įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę ir sukeltą pavojų visuomenei

2025-09-10 18:07 / šaltinis: BNS
2025-09-10 18:07

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas trečiadienį pasmerkė Rusijos įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę ir pabrėžė, kad tokiais neapgalvotais veiksmais Maskva sukėlė pavojų šalies visuomenei.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas trečiadienį pasmerkė Rusijos įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę ir pabrėžė, kad tokiais neapgalvotais veiksmais Maskva sukėlė pavojų šalies visuomenei.

4

„Rusija sukėlė pavojų žmonių gyvybėms valstybėje, kuri yra NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė“, – sakoma Vokietijos kanclerio išplatintame pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis neapgalvotas veiksmas yra dalis ilgos provokacijų grandinės Baltijos jūros regione ir rytiniame NATO flange. Vokietijos vyriausybė kuo griežčiausiai smerkia šiuos agresyvius Rusijos veiksmus“, – pridūrė F. Merzas. 

Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti. 

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.

