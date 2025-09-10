Apie tai leidiniui esą patvirtino šaltiniai NATO.
„Trečiadienį 10 val. ryte du skraidantys objektai įsibrovė į Lietuvos oro erdvę <...>. Pasak šių šaltinių, skraidantys objektai nebuvo sunaikinti, tyrimas tęsiasi“, – skelbiama pranešime.
Lietuvos kariuomenė pateikė komentarą tv3.lt.
„Šios informacijos patvirtinti negalime – Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos padidintu budrumu stebi oro erdvę ir, jei pasirodo signalai, galintys būti panašūs į taikinį, reaguoja pagal algoritmus.
Signalų oro erdvės stebėjimą atliekantys kariai fiksuoja įvairių, esant poreikiui informuojamos kitos valstybės institucijos, jei reikia – skelbiamas oro pavojus, aktyvuojami NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai (pavyzdys analogiškas vakar dienai, kuomet trumpam buvo uždarytas Vilniaus oro uostas) ir/arba pakeliama ant sienos su Baltarusija oro gynybos užduotį atliekančio karinio vieneto parengtis.
Nesant pagrįstų kriterijų, leidžiančių manyti, jog matomi signalai gali kelti grėsmę, šie veiksmai nėra atliekami arba atliekama tik dalis jų. Taip pat patvirtiname, kad šiandien NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai atliko užduotį Lietuvos teritorijoje, tačiau, nefiksavus signalų naikintuvų radarais ir vizualiai, užduotis buvo atšauktos“, – rašoma jame.
Į Lietuvą anksčiau buvo įskridę dronai
Anksčiau, liepos 10 d. į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido Rusijos naudojamas bepilotis orlaivis „Gerbera“. Skelbta, kad objektas, Lietuvos išbuvęs maždaug tris minutes, nukrito pats netoli uždaryto Šumsko pasienio kontrolės punkto.
Iš pradžių pareigūnai įtarė, kad oro erdvę kirto dronas „Shahed“, kuriuos Rusija naudoja kare prieš Ukrainą, bet vėliau pasieniečiai pranešė, jog fiksavo iš Baltarusijos įskridusią ir ant žemės krentančią į savadarbį lėktuvėlį panašią skraidyklę.
Liepos 28 d. į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskirdo dar vienas dronas. Gyventojai droną išgirdo dar apie 5 val. ryto. Lietuvos kariuomenės teigimu, labiausiai tikėtina versija – Ukrainos gynybos dezorientuotas orlaivis.
Dronų ataka Lenkijoje
Primename, kad naktį iš antradienio į trečiadienį Lenkiją atakavo dronai. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad po to, kai trečiadienio rytą užkirsti kelią masiniam oro erdvės pažeidimui į dangų buvo pakelti naikintuvai, šalyje buvo rastos aštuonių nepilotuojamųjų orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, praneša naujienų portalas „TVP World“.
Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienio rytą neeiliniame parlamento posėdyje pranešė, kad per naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido iš viso 19 nepilotuojamųjų orlaivių.
D. Tusko teigimu, tris ar keturis nepilotuojamuosius orlaivius, iš Baltarusijos įskridusius į Lenkiją, numušė Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvai „F-16“ ir Nyderlandų „F-35“.
Generalinė ginkluotųjų pajėgų vadavietė spaudos konferencijoje pranešė, kad dronų liekanų rasta keliose vietovėse. Dauguma jų buvo rytinėje Liublino vaivadijoje, nors vienas iš jų nuo rytinės sienos nuskriejo apie 400 kilometrų.
Be to, Vyhalevo kaime už daugiau nei 50 kilometrų nuo sienos su Baltarusija rasta „neaiškios kilmės“ raketų dalių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!