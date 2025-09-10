Po Rusijos dronų išpuolio Lenkijoje – Nawrockio ir Trumpo pokalbis

Socialiniame tinkle „X“ K. Nawrockis teigė, kad su D. Trumpu aptarė „pakartotinį Lenkijos oro erdvės pažeidimą Rusijos dronais, įvykusį šią naktį“.
Jis pridūrė, jog pokalbis su JAV prezidentu yra „dalis konsultacijų, kurias vedu su mūsų sąjungininkais“, ir pažymėjo, kad derybos patvirtino jų vienybę.
Europa pasiūlė pagalbą Lenkijai
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau informavo, kad Europos lyderiai pasiūlė pagalbą stiprinant Lenkijos oro gynybą.
Trečiadienio, rugsėjo 10 d., vakarą Lenkijos teritorijoje jau buvo rasta 15 Rusijos dronų nuolaužų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!