  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Rusijos dronų išpuolio Lenkijoje – Nawrockio ir Trumpo pokalbis

2025-09-10 21:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 21:54

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pranešė, kad kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu apie oro erdvės pažeidimą naktį iš antradienio į trečiadienį, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Po Rusijos dronų išpuolio Lenkijoje – Nawrockio ir Trumpo pokalbis (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pranešė, kad kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu apie oro erdvės pažeidimą naktį iš antradienio į trečiadienį, rašo „Evropeiskaja pravda".

1

Socialiniame tinkle „X“ K. Nawrockis teigė, kad su D. Trumpu aptarė „pakartotinį Lenkijos oro erdvės pažeidimą Rusijos dronais, įvykusį šią naktį“.

Jis pridūrė, jog pokalbis su JAV prezidentu yra „dalis konsultacijų, kurias vedu su mūsų sąjungininkais“, ir pažymėjo, kad derybos patvirtino jų vienybę.

Europa pasiūlė pagalbą Lenkijai

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau informavo, kad Europos lyderiai pasiūlė pagalbą stiprinant Lenkijos oro gynybą.

Trečiadienio, rugsėjo 10 d., vakarą Lenkijos teritorijoje jau buvo rasta 15 Rusijos dronų nuolaužų.

