TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis sureagavo į Rusijos išpuolį Lenkijoje: štai ką siūlo

2025-09-10 20:52
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-10 20:52

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sukurti Europos oro gynybos skydą, reaguodamas į Rusijos įsiveržimą į Lenkiją, rašo „Sky News“.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
10

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sukurti Europos oro gynybos skydą, reaguodamas į Rusijos įsiveržimą į Lenkiją, rašo „Sky News“.

3

Jis taip pat pabrėžė, kad sąjungininkai turi žymiai padidinti bendrą finansavimą dronų gamybai.

Ukrainos prezidentas sakė, kad susitikime su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku, Jungtinės Karalystės premjeru Keiru Starmeriu, Italijos ministre pirmininke Giorgia Meloni ir NATO vadovu Marku Rutte jis pasiūlė Lenkijai pagalbą, mokymus ir patirtį kovojant su Rusijos dronais.

„Visiškai naujo lygio eskalacija iš Rusijos pusės“

„Yra kelios priežastys, kodėl Rusija elgiasi taip įžūliai, ir jos akivaizdžios skirtos visiems“, – teigė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas tęsė: „Turime kurti bendrą oro gynybos sistemą ir veiksmingą skydą virš Europos. Ukraina tai siūlo jau seniai, ir turime konkrečių sprendimų.“

Jis pridūrė: „Visi vienodai suprantame, kad tai – visiškai naujo lygio eskalacija iš Rusijos pusės. Atsakas turi būti adekvatus.“

SLAVA UKRAINI
SLAVA UKRAINI
2025-09-10 20:58
Pagarba Ukrainos lyderiui Zelenskiui. Pagarba mūsų prezidentui Gitanui Nausėdai. Pagarba patriarchui Vytautui Landsbergiui. ŠLOVĖ UKRAINAI
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
