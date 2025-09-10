Kraupus nusikaltimas prieš ukrainietę įvyko JAV, rugpjūčio 22 d. Apie jį pranešantis skambutis gautas apie 22 val. vakaro, kai skambinantis asmuo nurodė, kad moteriai buvo perpjauta gerklė, CNN nurodė Šarlotės–Meclenburgo policijos departamentas.
Kaip įvyko nusikaltimas?
Kraupus nusikaltimas užfiksuotas traukinio kameromis. Vaizdo įraše matyti, kaip mergina įlipa į traukinio vagoną, atsisėda tiesiai priešais įtariamąjį. Ji vilkėjo picerijos, kurioje dirbo, marškinėlius, buvo su ausinukais ir žiūrėjo į savo telefoną.
Po nepilnų penkių minučių įtariamasis iš kišenės išsitraukė peilį, jį atlenkė ir kol mergina vis dar žiūrėjo į telefoną, iš galo prie jos pašoko ir dešine ranka kelis kartus smogė į kaklą I. Zarutskai.
Po dūrio mergina susigūžia, pažvelgia į užpuoliką, kojas priglaudžia prie kūno ir ranka prisidengia burną. Akimirką ji taip sėdi, užsimerkia, o maždaug po 15 sekundžių ji nukrenta ant žemės. Kaip vėliau pranešta, ji mirė iškart įvykio vietoje.
Tada užpuolikas pradeda vaikščioti traukinio vagonu, kol nuo jo rankose laikomo peilio varva I. Zarutskos kraujas. Priėjęs prie durų, šis nusirengia megztinį ir laukia, kol galės išėiti.
Žuvusi mergina – Iryna Zarutska, 2022 metais nuo karo ji bėgo kartu su mama, seserimi ir broliu.
„Ji greitai priėmė savo naują gyvenimą JAV“, – rašoma jos nekrologe.
I. Zarutska buvo talentinga menininkė, dirbo picerijoje „Zepeddie’s“ ir svajojo tapti veterinarijos asistente.
„Manau, kad tąnakt jis palūžo. Manau, kad jam įvyko nervinis priepuolis“
Įtariamasis – 34-erių Decarlos Brownas – po nužudymo buvo nugabentas į ligoninę dėl pjautinės žaizdos ir apkaltintas pirmojo laipsnio žmogžudyste.
Teismo įrašuose pažymėta, kad dar prieš D. Brownui įvykdant nusikaltimą jis jau turėjo daug teistumų, o šeimos nariai CNN minėjo, kad jis kentėjo nuo psichikos sveikatos problemų.
Kiek žinoma, įtariamasis daugiau nei penkerius metus kalėjo už ginkluotą apiplėšimą. Šiaurės Karolinos valstijos duomenimis, yra net 14 jo nusikalstamų veiklų bylų, tačiau jos nėra susijusios su nužudymais, daugiausia tai – už greičio viršijimą, smulkias vagystes.
D. Browno sesuo CNN pasakojo, kad 2020 m. jam išėjus į laisvę, buvo diagnozuota šizofrenija, jis kentėjo nuo haliucinacijų ir paranojos.
Sesers teigimu, jis kartais tapdavo agresyvus ir 2022 m. buvo ją užpuolęs. Nors tąnakt jis buvo suimtas, sesuo nusprendė atsiimti kaltinimus dėl jo psichikos sveikatos problemų.
„Žinojau, kad jis kovoja su kažkuo, bet norėjau sužinoti, kas tai yra“, – sakė ji.
Pasak jos, brolis ne kartą teigė, kad vyriausybė į jį implantavo mikroschemą.
„Žmogus, kuris girdi balsus savo galvoje ir tiki, kad pasaulis yra prieš jį, anksčiau ar vėliau palūš,“ – sakė ji CNN. „Ir manau, kad tąnakt jis palūžo. Manau, kad jam įvyko nervinis priepuolis. Tiesiog sutrūko.“
Paaiškino, kodėl užpuolė moterį
Įtariamojo sesuo nurodė, kad po įvykusios žmogžudystės kalbėjosi su broliu ir paklausė, kodėl jis užpuolė moterį.
„Nes ji skaitė mano mintis“, – jai atsakė jis.
Michelle Dewitt, Browno motina, taip pat teigė, kad jos sūnus kovoja su psichikos sveikatos problemomis, yra benamis.
M. Dewitt CNN dukterinei televizijai WSOC pasakojo, kad gavo iš teismo privalomojo hospitalizavimo nutartį sūnui dėl jo neprognozuojamo elgesio.
Sekmadienio rytą, dar prieš nužudymą, D. Brownas atvyko pas motiną. Pasak jos, jis sakė, kad ką tik buvo paleistas iš ligoninės ir paprašė pernakvoti.
Kitą rytą motina nuvežė sūnų į „Statesville Avenue“ prieglaudą, apkabino jį ir pasakė „Myliu tave“, o pati nuėjo į bažnyčią. Išgirdusi apie jo areštą, M. Dewitt sakė „netikėjusi, kad tai jis“.
„Pasakiau: „Tai tikriausiai klaida. Tai visai nepanašu į jo charakterį. Jis niekada nieko panašaus nepadarytų. Tai ne jis kaip žmogus“, – sakė ji. – „Jam patinka linksmintis, juokauti, o ne ką nors skaudinti.“
Moteris CNN teigė, kad sūnus jai paskambino po arešto, bet nieko nesakė apie nužudymą. „Jis tik pasakė labas ir kad mane myli“, – pasakojo ji.
Apie užpuolimą pasisakė Trumpas, sureagvo ir Muskas
Jaunos merginos mirtis socialiniuose tinkluose sulaukė itin daug dėmesio, ypatingai tada, kai buvo išplatintas vaizdo įrašas, kur auka yra užpuolama ir nužudoma.
Į jį sureagavo ir buvęs Baltųjų rūmų patarėjas Elonas Muskas, kuris apie incidentą socialiniame tinkle „X“ pasisakė net kelis kartus.
E. Muskas pradėjo rinkti paramą aukos atminimui įamžinti, rašoma „X“.
„SVARBI NAUJIENA: Elonas Muskas pažadėjo skirti 1 mln. JAV dolerių Irynos Zarutskos atminimui skirtų freskų finansavimui visoje JAV.“
Šiurpus nusikaltimas sulaukė ir daugybės Donaldo Trumpo administracijos reakcijų. Antradienį žiaurų ukrainietės nužudymą pasmerkė ir pats D. Trumpas.
JAV prezidentas šį nusikaltimą pavadino „žvėriškų, kraugeriškų nusikaltėlių“ veiksmu, kurie laisvai siautėja demokratų valdomuose miestuose.
„Laikas sustabdyti šią beprotybę. Mūsų šalies žmonės turi reikalauti apsaugos, saugumo, įstatymų ir tvarkos“, – išplatintame vaizdo įraše sako D. Trumpas.
Kritikuoja nužudymą stebėjusius keleivius: buvo labai abejingi
Socialiniuose tinkluose pradėjus aktyviai diskutuoti apie vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas ukrainietės nužudymas, imta piktintis aplinkinių keleivių abejingumu.
Matosi, kad kartu važiavę žmonės, stebėję užpuolimą, tik pasižiūri, tačiau nepadeda bejėgei susigūžusiai merginai, besiliejant kraujui iš kaklo. Net kai ši nukrenta ant žemės, niekas neprieina.
Apie žiaurų išpuolį pasisakė ir politikas, vienas iš Lietuvos šeimų sąjūdžio atstovų Algimantas Rusteika.
„Mirtinas smūgis į kaklą. Visi mato, bet nė piršto nepajudina. Net necypteli. Susirenka žaislus ir išeina. Mirk viena. Jai už nugaros sėdėjęs perpjovė kaklo arteriją ir išėjo. Ji po kiek laiko nukraujavo, nukrito. Ir mirė vietoje“, – rašo feisbuke jis.
„Turi būti teisiami ir tie, kurie abejingai nepadėjo Bet tai kaip supuvusi sistema. Klaiku“, – komentaruose baisisi moteris.
„Baisiausias dalykas, kad merginai niekas nepadėjo, aplinkui tik žvėrys, žmonių ten nerasta“, – apie žmonių abejingumą antrina komentatorė.
„Šita žmogžudystė yra valstybės valdžios vykdomos politikos rezultatas. Iškrypimai, smurtas, narkomanija - šitokių nusikaltėlių veisimo plantacijos“, – sistema piktinasi kita lietuvė.
