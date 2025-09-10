Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Donaldas Trumpas pasisakė apie žiauriai nužudytą ukrainietę: reikalauja tik vieno

2025-09-10 21:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 21:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas reikalauja, kad įtariamasis, kaltinamas Ukrainos pilietės Irynos Zaruckos nužudymu Šarlotės geležinkelio stotyje, būtų „nubaustas mirties bausme“.

Donaldas Trumpas ir nužudyta ukrainietė (nuotr. SCANPIX, stop kadras, instagram ir 123rf.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas reikalauja, kad įtariamasis, kaltinamas Ukrainos pilietės Irynos Zaruckos nužudymu Šarlotės geležinkelio stotyje, būtų „nubaustas mirties bausme".

1

JAV prezidentas reikalauja tik vieno – mirties bausmės žudikui.

„Tas GYVŪNAS, kuris taip žiauriai nužudė gražią jaunutę merginą iš Ukrainos, atvykusią į Ameriką ieškoti taikos ir saugumo, turėtų būti greitai (be jokios abejonės!) teisiamas ir jam turėtų būti skirta tik MIRTIES BAUSMĖ. Kitokios išeities nėra“, – rašė D. Trumpas socialiniame tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamasis su ilga kriminaline istorija

Kaip rašo „Independent“, įtariamasis yra 34 metų benamis Decarlos Brownas jaunesnysis. Jis sulaikytas rugpjūčio 28 d. ir apkaltintas pirmojo laipsnio žmogžudyste. Netoliese policija aptiko ir nusikaltimui panaudotą sulankstomą peilį.

Brownas – recidyvistas, turintis net 14 bylų nuo 2011 m. Jo praeitis apima ginkluotą apiplėšimą, įsilaužimus, vagystes, taip pat smurtą prieš moteris. Anot „Axios“, jam diagnozuota šizofrenija. Jis jau buvo praleidęs šešerius metus kalėjime, o po išleidimo į laisvę 2020 m. netrukus vėl buvo sulaikytas.

Šių metų pradžioje jis buvo areštuotas už piktnaudžiavimą pagalbos telefonu 911, o liepą teisme buvo svarstoma jo medicininės būklės ekspertizė.

Federaliniai kaltinimai ir mirties bausmės galimybė

Kaip nurodo „CNN“, pirmadienį FTB paskelbė, kad Brownui pareikšti ir federaliniai kaltinimai. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti mirties bausmė.

FTB direktorius pareiškė, jog „žiaurus išpuolis prieš Iryną Zarutską buvo gėdingas veiksmas, kuris Amerikoje neturėjo įvykti“. Agentūra pažadėjo, kad kaltinamasis daugiau niekada neišvys laisvės.

JAV teisingumo departamentas taip pat pabrėžė, kad ši byla parodė „švelnios požiūrio į nusikalstamumą politikos nesėkmes“ ir pažadėjo siekti griežčiausios įmanomos bausmės.

Bendruomenės pagalba šeimai

Po tragedijos internete buvo sukurta „GoFundMe“ kampanija Zarutskos šeimai paremti. Kaip rašo Independent, čia pabrėžiama, kad Iryna į JAV atvyko ieškodama saugumo ir naujos pradžios, tačiau jos gyvenimas buvo nutrauktas pernelyg anksti. Pirmadienio rytą buvo surinkta beveik 75 tūkst. dolerių.

Tuo metu socialiniuose tinkluose atsiradę bandymai rinkti lėšas pačiam įtariamajam buvo pašalinti. „GoFundMe“ atstovas priminė, kad pagal platformos taisykles griežtai draudžiama rinkti pinigus smurtiniais nusikaltimais kaltinamų asmenų gynybai.

