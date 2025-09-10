Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas restorane Vašingtone nušvilptas ir išvadintas „mūsų laikų Hitleriu“

2025-09-10 19:12 / šaltinis: BNS
2025-09-10 19:12

 Socialiniuose tinkluose platinami įrašai, kuriuose užfiksuota, kaip protestuotojai antradienį viename Vašingtono restorane nušvilpia JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

1

Žmonės šaukė „Laisvas DC (Vašingtonas)!“, „Laisva Palestina!“, „Trumpas – mūsų laikų Hitleris!“.

79 metų respublikonas priėjo prie šaukiančių protestuotojų, trumpam stabtelėjo netoli jų, linktelėjo, nusišypsojo, bet nieko neatsakė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kelių sekundžių D. Trumpas gestais paprašė juos išlydėti ir pasakė: „Nagi, eime.“

Slaptosios tarnybos agentai tuomet išlydėjo protestuotojus.

Kiti restorane buvę žmonės garsiai reiškė nepritarimą arba skandavo „J A V! J A V!“.

Slaptoji tarnyba ir Vašingtono policija kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti.

D. Trumpas retai vakarieniauja viešumoje, bet Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt  patvirtino, kad jis „ir jo komanda mėgavosi krabais, krevetėmis, salotomis, didkepsniais ir desertais“ restorane už kelių kvartalų nuo Baltųjų rūmų.

D. Trumpą lydėjo viceprezidentas J. D. Vance'as, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, valstybės sekretorius Marco Rubio,  administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris, K. Leavitt ir kiti pareigūnai.

Viename įraše matyti, kaip J. D. Vance'as spaudžia restorano lankytojams rankas ir palinki mėgautis maistu.

Prieš vakarienę D. Trumpas žurnalistams pasakė, kad Vašingtone „restoranai dabar klesti“ ir kad taip yra dėl jo sprendimo dislokuoti sostinėje Nacionalinės gvardijos karių.

Reporteriai pranešė, kad D. Trumpą garsiai sveikino kitoje gatvės pusėje susirinkę žmonės, bet girdėjosi ir nepritarimo šūksnių.

