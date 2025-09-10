Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Marco Rubio per pokalbį telefonu su kinų URM pareiškė norintis konstruktyvaus dialogo su Kinija

2025-09-10 19:07 / šaltinis: BNS
 JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pareiškė norintis konstruktyvaus dialogo su Kinija, praėjus kelioms dienoms po didelio karinio parado Pekine, į kurį atvyko Jungtinių Valstijų priešininkai. 

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

0

M. Rubio per pokalbį telefonu su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi „pabrėžė atviro ir konstruktyvaus bendravimo įvairiais dvišaliais klausimais svarbą“, nedetalizuodamas sakė Valstybės departamentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Rubio, kaip senatorius buvo žinomas dėl savo griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu ir per savo patvirtinamąjį posėdį perspėjo apie visapusišką pasaulinę kovą, siekiant užkirsti kelią Pekinui aplenkti Jungtines Valstijas ir tapti dominuojančia pasauline galia. 

Tačiau M. Rubio liepą Malaizijoje turėjo draugišką susitikimą su Wang Yi. JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo ruožtu gyrė savo santykius su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir išreiškė viltį netrukus jį aplankyti.

Vis dėlto D. Trumpas neseniai užsiminė, kad padidins muitus Kinijai, kaip jau padarė Indijai, dėl naftos pirkimo iš Rusijos, kuri nepaisė JAV lyderio raginimų nutraukti ugnį Ukrainoje. 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos vadovas lyderis Kim Jong Unas praėjusią savaitę dalyvavo didžiuliame parade, skirtame paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines. D. Trumpas apkaltino juos rezgant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

