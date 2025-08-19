Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina

2025-08-19 11:25 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-19 11:25

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sako, kad nėra prasmės gilintis į visus derybų dėl karo Ukrainoje pabaigos detales, nes derybos kol kas vyksta už uždarų durų.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
33

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sako, kad nėra prasmės gilintis į visus derybų dėl karo Ukrainoje pabaigos detales, nes derybos kol kas vyksta už uždarų durų.

10

Apie tai jis kalbėjo „Fox News“, rašo UNIAN.

„Reikia duoti šiems žmonėms erdvės dirbti. Jie turi savo rinkėjus, savo nuomonę. Šiuo atžvilgiu nereikėtų teikti pirmenybės vienai iš šalių. Manau, kad visi supranta, jog vienas iš pagrindinių dalykų yra tai, kad Ukraina turi jaustis saugi žengdama į priekį. Jie turi tikėti, kad pasibaigus karui jie bus tokioje padėtyje, kad niekada daugiau nebus užkariauti“, – pabrėžia M. Rubio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, bet kokiose derybose dėl karo pabaigos abi pusės turi ne tik gauti, bet ir duoti.

„Nė viena pusė čia negaus 100 proc. Kiekviena pusė turi padaryti tam tikrų nuolaidų. Ir, žinoma, klausimas, kur nubrėžti ribą, už kurios karas baigsis, bus šių derybų dalis. Tai nėra lengva, galbūt net neteisinga. Bet tai būtina, kad karas baigtųsi. Taip buvo kiekviename kare. Vienintelis karas, kuris nesibaigia tokiu būdu, yra karas, kai viena pusė besąlygiškai pasiduoda kitai. Ir mes to nematysime šiame konflikte“, – priduria jis.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Zelenskis yra pasirengęs susitikti su Putinu be jokių išankstinių sąlygų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Vašingtone kalbėdamas su žurnalistais sakė, kad derybose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu yra pasirengęs dalyvauti be jokių išankstinių sąlygų.

Po aukščiausiojo lygio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Europos lyderiais V. Zelenskis paaiškino, kad ankstesnis Maskvos reikalavimas nutraukti ugnį tik paskatino atsirasti naujų sąlygų.

„Esame pasirengę bet kokiam formatui“, – sakė V. Zelenskis, patikslindamas, kad tai turėtų būti lyderių lygmens susitikimas.

V. Zelenskis sakė, kad „kad ir kas nutiktų“, jis turėtų susitikti su V. Putinu ir tada pradėti spręsti, kaip užbaigti konfliktą, pabrėždamas, kad į bet kokias išankstines Kyjivo derybų sąlygas Rusija atsakytų „šimtu reikalavimų“.

Kartu jis pripažino, kad reikalavimas nutraukti ugnį – būtina taikos derybų sąlyga – buvo visiškai pagrįstas.

Vėliau V. Zelenskis socialinių tinklų platformoje „X“ pridūrė, kad D. Trumpas „pritarė susitikimui lyderių lygmeniu. Toks susitikimas būtinas norint išspręsti opius klausimus“.

