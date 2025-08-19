Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu

„Fakt“ pastebi, kad E. Macronas stovėdamas šalia D. Trumpo vieną ranką laikė kišenėje ir atrodė abejingas.
Tai pastebėta kai E. Macronas pozavo kartu su Friedrichu Merzu, Keisu Starmeriu, Aleksanderiu Stubbu, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Marku Rutte, D. Trumpu ir V. Zelenskiu.
Leidinys pažymi, kad toks elgesys neįprastas diplomatinio etiketo požiūriu. Tokiuose susitikimuose paprastai yra labai svarbus įvaizdis ir rankų kišenėse lyderiai dažniausiai nelaiko.
Macronas teigia nesantis įsitikinęs, kad Putinas nori taikos
Prancūzijos prezidentas E. Macronas pirmadienį išsakė nuomonę, kurioje atsargiai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakėsi rengiąs.
V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas būtų žingsnis į priekį, sakė Prancūzijos prezidentas po D. Trumpo, V. Zelenskio ir Europos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Baltuosiuose rūmuose.
„Ar manau, kad jie gali padėti ką nors išspręsti? Šį klausimą vis dar vertinu labai atsargiai“, – sakė E. Macronas, pabrėždamas, kad darbas dar toli gražu nebaigtas.
„Turime Amerikos prezidentą ir Ukrainą, kurie nori taikos... Dėl Putino nesu įsitikinęs“, – kalbėjo jis.
„Man kyla didžiulių abejonių dėl Rusijos prezidento noro siekti taikos. Jo galutinis tikslas – užimti kuo daugiau teritorijos, nusilpninti Ukrainą, kad ji taptų negyvybinga nei savarankiškai, nei Rusijos įtakos zonoje. Tai gana akivaizdu visiems.“
E. Macronas pasakė, kad D. Trumpas tiki, jog gali pasiekti susitarimą, ir mano, kad V. Putinas taip pat nori taikos.
„Tačiau jei procesas bus atmestas, visi sutinkame, kad sankcijos [Rusijai] turės būti sugriežtintos ir bet kokiu atveju turėsime užimti poziciją, kuri dar labiau spaus Rusiją grįžti prie derybų stalo.“
„Iš esmės dėl to šiandien ir buvo susitarta. Tai tik vienas žingsnis. Nesiruošiu skelbti pergalės, bet kai pažvelgiu į tai, kur buvome prieš kelis mėnesius, ir į tai, kur esame dabar, esu labai patenkintas padaryta pažanga.“
Kalbėdamas apie pagrindinį saugumo garantijų po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas klausimą, E. Macronas pabrėžė, kad pagrindiniai reikalavimai šiuo atžvilgiu yra „stipri Ukrainos kariuomenė“ ir „užtikrinimo pajėgos sausumoje, ore ir jūroje, kurias sąjungininkai yra pasirengę suteikti Ukrainai“.
