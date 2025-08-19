Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu

2025-08-19 11:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 11:04

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas papuolė į žiniasklaidos ir interneto vartotojų dėmesio centrą dėl savo elgesio Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių susitikime su Donaldu Trumpu.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas papuolė į žiniasklaidos ir interneto vartotojų dėmesio centrą dėl savo elgesio Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių susitikime su Donaldu Trumpu.

REKLAMA
4

„Fakt“ pastebi, kad E. Macronas stovėdamas šalia D. Trumpo vieną ranką laikė kišenėje ir atrodė abejingas.

Tai pastebėta kai E. Macronas pozavo kartu su Friedrichu Merzu, Keisu Starmeriu, Aleksanderiu Stubbu, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Marku Rutte, D. Trumpu ir V. Zelenskiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinys pažymi, kad toks elgesys neįprastas diplomatinio etiketo požiūriu. Tokiuose susitikimuose paprastai yra labai svarbus įvaizdis ir rankų kišenėse lyderiai dažniausiai nelaiko.

REKLAMA
REKLAMA

 

Macronas teigia nesantis įsitikinęs, kad Putinas nori taikos

Prancūzijos prezidentas E. Macronas pirmadienį išsakė nuomonę, kurioje atsargiai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakėsi rengiąs.

REKLAMA

V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas būtų žingsnis į priekį, sakė Prancūzijos prezidentas po D. Trumpo, V. Zelenskio ir Europos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Baltuosiuose rūmuose.

„Ar manau, kad jie gali padėti ką nors išspręsti? Šį klausimą vis dar vertinu labai atsargiai“, – sakė E. Macronas, pabrėždamas, kad darbas dar toli gražu nebaigtas.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime Amerikos prezidentą ir Ukrainą, kurie nori taikos... Dėl Putino nesu įsitikinęs“, – kalbėjo jis.

„Man kyla didžiulių abejonių dėl Rusijos prezidento noro siekti taikos. Jo galutinis tikslas – užimti kuo daugiau teritorijos, nusilpninti Ukrainą, kad ji taptų negyvybinga nei savarankiškai, nei Rusijos įtakos zonoje. Tai gana akivaizdu visiems.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

E. Macronas pasakė, kad D. Trumpas tiki, jog gali pasiekti susitarimą, ir mano, kad V. Putinas taip pat nori taikos.

„Tačiau jei procesas bus atmestas, visi sutinkame, kad sankcijos [Rusijai] turės būti sugriežtintos ir bet kokiu atveju turėsime užimti poziciją, kuri dar labiau spaus Rusiją grįžti prie derybų stalo.“

REKLAMA

„Iš esmės dėl to šiandien ir buvo susitarta. Tai tik vienas žingsnis. Nesiruošiu skelbti pergalės, bet kai pažvelgiu į tai, kur buvome prieš kelis mėnesius, ir į tai, kur esame dabar, esu labai patenkintas padaryta pažanga.“

Kalbėdamas apie pagrindinį saugumo garantijų po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas klausimą, E. Macronas pabrėžė, kad pagrindiniai reikalavimai šiuo atžvilgiu yra „stipri Ukrainos kariuomenė“ ir „užtikrinimo pajėgos sausumoje, ore ir jūroje, kurias sąjungininkai yra pasirengę suteikti Ukrainai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paaiškėjo, kokią simbolinę dovaną iš Trumpo gavo Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Paaiškėjo, kokią simbolinę dovaną iš Trumpo gavo Zelenskis
Macronas apie prancūzų pajėgas Ukrainoje: gali tekti svarstyti rusams pralaužus fronto liniją (nuotr. SCANPIX)
Iš Macrono – naujas pasiūlymas, kur rengti Putino ir Zelenskio susitikimą
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina (10)
Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas pasisakė tradiciškai: Zelenskį po susitikimo su Trumpu išvadino klounu (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų