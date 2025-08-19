Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Medvedevas pasisakė tradiciškai: Zelenskį po susitikimo su Trumpu išvadino klounu

2025-08-19 10:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 10:40

Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pasisakė apie Volodymyro Zelenskio ir kitų Europos lyderių vizitą Baltuosiuose rūmuose.

Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
33

Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pasisakė apie Volodymyro Zelenskio ir kitų Europos lyderių vizitą Baltuosiuose rūmuose.

REKLAMA
5

V. Zelenskį jis išvadino klounu.

„Antirusiška karo kurstytojų koalicija nesugebėjo įveikti JAV prezidento jo pačio teritorijoje. Europa jam padėkojo ir pataikavo. Kyla klausimas, kokią melodiją Kyjivo klounas grotų apie garantijas ir teritorijas savo šalyje, kai vėl apsirengs žalią karinę uniformą“, – „X“ rašo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

D. Medvedevas nuolat svaidosi panašiais pasisakymais. Kartą pats D. Trumpas paragino D. Medvedevą atsargiau rinkti žodžius.

REKLAMA
REKLAMA

Zelenskis Ukrainos viršūnių susitikimą pavadino iki šiol „geriausiu susitikimu“ su Trumpu

Po Ukrainos viršūnių susitikimo Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis džiaugėsi pokalbiu su JAV lyderiu Donaldu Trumpu. „Tai buvo geriausias mūsų susitikimas“, – pasibaigus konsultacijoms su D. Trumpu ir aukščiausiais Europos atstovais, teigė V. Zelenskis, kurį cituoja jo biuras. „Visiems amerikiečių kolegoms galėjau šį tą parodyti apie padėtį mūšio lauke, netgi žemėlapyje“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Viršūnių susitikimas Vašingtone priartino tiesioginio V. Zelenskio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu galimybę. D. Trumpas pareiškė pradėjęs atitinkamus pasirengimus. Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“.

Buvo aptartos ir saugumo garantijos Ukrainai. „Dėl saugumo garantijų tikriausiai spręs mūsų partneriai. Ir bus pateikta vis daugiau detalių“, – sakė V. Zelenskis. Anot jo, svarbu, kad JAV prisidėtų prie saugumo garantijų Ukrainai. Šie planai esą bus „formalizuoti“ per savaitę ar dešimt dienų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: aiškėja, kur galėtų vykti Putino ir Zelenskio susitikimas (2)
V. Putinas ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpą išdavė karštas mikrofonas: išklojo, ką iš tikrųjų galvoja apie Putiną (2)
Asta Skaisgirytė BNS Foto
Nausėdos patarėja: susitikimų Vašingtone rezultatai – daug žadantys (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų