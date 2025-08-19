Medvedevas pasisakė tradiciškai: Zelenskį po susitikimo su Trumpu išvadino klounu

V. Zelenskį jis išvadino klounu.
„Antirusiška karo kurstytojų koalicija nesugebėjo įveikti JAV prezidento jo pačio teritorijoje. Europa jam padėkojo ir pataikavo. Kyla klausimas, kokią melodiją Kyjivo klounas grotų apie garantijas ir teritorijas savo šalyje, kai vėl apsirengs žalią karinę uniformą“, – „X“ rašo jis.
D. Medvedevas nuolat svaidosi panašiais pasisakymais. Kartą pats D. Trumpas paragino D. Medvedevą atsargiau rinkti žodžius.
Zelenskis Ukrainos viršūnių susitikimą pavadino iki šiol „geriausiu susitikimu“ su Trumpu
Po Ukrainos viršūnių susitikimo Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis džiaugėsi pokalbiu su JAV lyderiu Donaldu Trumpu. „Tai buvo geriausias mūsų susitikimas“, – pasibaigus konsultacijoms su D. Trumpu ir aukščiausiais Europos atstovais, teigė V. Zelenskis, kurį cituoja jo biuras. „Visiems amerikiečių kolegoms galėjau šį tą parodyti apie padėtį mūšio lauke, netgi žemėlapyje“, – pridūrė jis.
Viršūnių susitikimas Vašingtone priartino tiesioginio V. Zelenskio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu galimybę. D. Trumpas pareiškė pradėjęs atitinkamus pasirengimus. Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“.
Buvo aptartos ir saugumo garantijos Ukrainai. „Dėl saugumo garantijų tikriausiai spręs mūsų partneriai. Ir bus pateikta vis daugiau detalių“, – sakė V. Zelenskis. Anot jo, svarbu, kad JAV prisidėtų prie saugumo garantijų Ukrainai. Šie planai esą bus „formalizuoti“ per savaitę ar dešimt dienų.
