Nausėdos patarėja: susitikimų Vašingtone rezultatai – daug žadantys

Pirmadienį Vašingtone JAV prezidentui Donaldui Trumpui susitikus su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais, Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, jog pastarųjų susitikimų rezultatai yra daug žadantys. Vis tik, ar pokalbių metu pasiekti susitarimai taps realybe, anot patarėjos, parodys artima ateitis.
„Šito susitikimo rezultatai, sakyčiau, yra daug žadantys. Ar jie tokiais išvirs – pamatysime pačioje artimiausioje ateityje“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaigirytė.
Prezidento vyriausiosios patarėjos teigimu, itin svarbu, jog į pastaruosius susitikimus JAV sostinėje buvo pakviesti ir Europos šalių lyderiai.
„Tai yra labai svarbu. To Europos Sąjungos šalys ir NATO europiniai partneriai norėjo nuo pat pradžių ir tas yra padaryta. Tai, sakyčiau, kai yra kalbama apie Ukrainą nedalyvaujant europinėms šalims, būtų labai blogai. Dabar tas blogumas yra ištaisytas – Europos šalys dalyvauja“, – akcentavo patarėja.
Taip pat, anot jos, pozityvius rezultatus galima įžvelgti ir Vašingtone vykusių pokalbių turinyje. A. Skaisgirytės teigimu, ilgą laiką diskutuotos saugumo garantijos Ukrainai „pradėjo įgauti tam tikrus kontūrus“.
„Kiek pavyko išsiaiškinti, kalbama apie labai stiprias saugumo garantijas Ukrainai. Vėlgi, pati tema gal nėra labai nauja, apie tai buvo kalbėta jau seniau, tačiau būtent vakarykščio susitikimo metu tos saugumo garantijos pradėjo įgauti tam tikrus kontūrus. Tai, visų pirma, ir pačios Ukrainos armijos stiprinimas, ir antras dalykas – tam tikros NATO šalių taikos įgalinimo pajėgos Ukrainoje. Tai šita dalis yra labai svarbi“, – tvirtino G. Nausėdos patarėja, akcentuodama, jog iki šiol nebuvo aišku, ar amerikiečiai prisidėtų prie tokios iniciatyvos.
„Atrodo, kad Jungtinės Valstijos taip pat įsijungia ir tai yra labai gera žinia visiems mums“, – apibendrino ji.
Paliaubos rodytų intenciją nutraukti karą
Tolimesni pokalbiai dėl karo pabaigos turėtų tęstis dvišaliame Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimą bei trišalį – V. Zelenskio, Vladimiro Putino ir D. Trumpo – pokalbį. Kaip skelbta, susitikimų Vašingtone metu JAV prezidentas pareiškė manąs, jog neatidėliotinos paliaubos nėra būtinos, norint užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
A. Skaisgirytės manymu, kol kas sunku prognozuoti, kokiame kontekste vyks planuojami lyderių susitikimai. Tačiau, anot jos, paliaubų sąlyga rodytų, kad esama intencijos realiai nutraukti karą.
„Kokiame fone įvyks susitikimai – ar paliaubos, nutyla patrankos, taip sakant, ir tada šnekamės, ar patrankos toliau grūmoja ir kalbamės, patrankos nutyla po pokalbių – šitas liko iki galo neišsakyta. Mums atrodytų, kad paliaubos yra būtinos tam, kad pradėtume pokalbius. Būtent paliaubos ir rodytų intenciją nutraukti karą – ir tada galima jau svarstyti, kokiomis sąlygomis tas karas galėtų būti nutrauktas“, – samprotavo A. Skaisgirytė, pridurdama, kad kol kas dar sunku prognozuoti, kaip vyks tolimesni lyderių pokalbiai.
Įvertino D. Trumpo skambutį V. Putinui: taktiniai manevrai
Tuo metu klausiama apie pozityvius D. Trumpo pasisakymus Rusijos atžvilgiu bei tai, jog JAV prezidentas nutraukė susitikimą su Europos lyderiais tam, kad paskambintų V. Putinui, A. Skaisgirytė teigė mananti, kad tai – derybinė taktika, mat Baltųjų rūmų vadovas atlieka tarpininko rolę.
„Čia turėtume suprasti, kad prezidentas Trumpas yra tarpininko vaidmenyje – tarpininko tarp Rusijos ir Ukrainos. Tai iš derybos taktikos vadovėlių žinome, kad tarpininkas turi būti kiek įmanoma teisingas arba neutralus abiejų pusių atžvilgiu. Jeigu jis tik atsistoja į kurią nors vieną pusę, jis nustoja būti tarpininku, jis tampa tos pusės dalyviu“, – dėstė ji.
„Norint būti tarpininku ir susodinti abi puses už derybų stalo, galimi įvairūs taktiniai manevrai. Manau, tai buvo vienas iš tų taktinių manevrų“, – apibendrino G. Nausėdos patarėja.
ELTA primena, kad pirmadienį Vašingtone vyko Ukrainos ir JAV prezidentų bei Europos lyderių susitikimas dėl ketvirtus metus besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje.
Viena susitikimo temų – saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, jas prieš Rusiją kovojančiai šaliai suteiks „įvairios Europos valstybės – derindamos veiksmus su JAV“.
Taip pat D. Trumpas pranešė derinantis dvišalį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Po jo turėtų įvykti trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų ir pats D. Trumpas.
Susitikime Baltuosiuose rūmuose dalyvavo ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, britų premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni bei Suomijos prezidentas Alexanderus Stubbas.
