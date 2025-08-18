Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas prabilo, kiek Lietuvos karių būtų siunčiama į Ukrainą

2025-08-18 10:57 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-18 10:57

Lietuva į Ukrainą siųstų panašų skaičių karių, kiek anksčiau siųsdavo į NATO vykdytą taikos palaikymo misiją Afganistane, teigia prezidento patarėjas Dainius Žikevičius.

Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuva į Ukrainą siųstų panašų skaičių karių, kiek anksčiau siųsdavo į NATO vykdytą taikos palaikymo misiją Afganistane, teigia prezidento patarėjas Dainius Žikevičius.

„Lietuva yra nusprendusi (siųsti karius – BNS), yra aptarinėjami konkretūs skaičiai, aš jų neatskleisiu, bet turbūt turėtume įsivaizduoti mūsų indėlį Afganistane, kuris buvo, judėtume panašia linkme“, – specialioje portalo „15min“ laidoje sekmadienį sakė šalies vadovo patarėjas.

Į taikos palaikymo misijas Afganistane Lietuva paprastai siųsdavo iki kelių šimtų karių.

Anot D. Žikevičiaus, šios pajėgos prisidėtų ir prie Ukrainos karių apmokymo.

Trumpas: Vašingtonas yra pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas

Taip prezidento patarėjas kalbėjo po sekmadienį vykusio „Norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambučio, kuriame dalyvavo ir Gitanas Nausėda, skirto aptarti žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad Vašingtonas yra pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas.

Tą sekmadienį pakartojo ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas. Pasak jo, D. Trumpas ir Vladimiras Putinas Aliaskoje vykusiame susitikime susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.

„Karinis planavimas tikrai yra įsibėgėjęs, galbūt detalių kol kas neatskleisiu. Bet ypač JAV prezidentui D. Trumpui padarius pareiškimą, kad Amerika prisidės prie saugumo garantijų, tai yra labai didelis postūmis, proveržis į priekį ir dabar mums reikia sužinoti, kaip tai atrodys“, – sakė D. Žikevičius.

„Kalbėdami apie Ukrainą ir patikimas saugumo garantijas, turime numatyti, kaip mes užtikrinsime saugumą ore, sausumoje ir jūroje“, – teigė jis.

Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą Aliaskoje, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.

Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.

Pirmadienį į Vašingtoną vyksta Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o kartu su juo ir Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

