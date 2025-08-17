Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda: Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant JAV paramą

2025-08-17 19:29 / šaltinis: BNS
2025-08-17 19:29

Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant taikos palaikymo pajėgas su Jungtinių Valstijų (JAV) parama, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant taikos palaikymo pajėgas su Jungtinių Valstijų (JAV) parama, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

1

„Tarptautinis spaudimas turi būti didinamas, nes Rusija atsisako nutraukti žudynes. Karinė parama yra būtina, kad Ukraina įgytų pranašumą derybose. Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant taikos palaikymo pajėgas su JAV parama ir pačios šalies karine jėga“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.

Tai šalies vadovas paskelbė po sekmadienį vykusio „Norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambučio, skirto aptarti žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad Vašingtonas yra pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas.

Tą sekmadienį pakartojo ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas. Pasak jo, D. Trumpas ir Vladimiras Putinas Aliaskoje vykusiame susitikime susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.

Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą Aliaskoje, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.

Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.

Pirmadienį į Vašingtoną vyksta Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o kartu su juo ir Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. 

