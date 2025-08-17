Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusija nesuteiks Ukrainai saugumo garantijų

2025-08-17 18:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 18:21

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis sekmadienį atmetė mintį, kad Rusija galėtų suteikti jo šaliai saugumo garantijas, prieš tai JAV ir Europos Sąjungos (ES) pareigūnams iškėlus tokią galimybę. 

Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

6

Baltųjų rūmų pasiuntinys Steve'as Witkoffas anksčiau pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas per susitikimą penktadienį Aliaskoje susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ES vadovė Ursula von der Leyen sekmadienį gyrė pasiūlymą, kad NATO stiliaus saugumo garantijas suteiktų JAV. 

„Mes sveikiname prezidento Trumpo norą prisidėti prie (NATO) 5 straipsnio tipo saugumo garantijų Ukrainai, o norinčiųjų koalicija, įskaitant Europos Sąjungą, pasirengusi įnešti savo indėlį“, – sakė U. von der Leyen. 

V. Zelenskis taip pat palankiai įvertino mintį, kad saugumo garantijas suteiktų JAV, tačiau kur kas mažiau teigiamai vertino Rusijos ketinimus. 

„Tai, ką prezidentas Trumpas pasakė apie saugumo garantijas, man yra daug svarbiau nei Putino mintys, nes Putinas nesuteiks jokių saugumo garantijų“, – sakė jis per bendrą su U. von der Leyen spaudos konferenciją Briuselyje.

"Saugumas reiškia stiprią armiją, kurią suteikti gali tik Ukraina. Esu įsitikinęs, kad šią armiją gali finansuoti tik Europa“, – sakė jis.  

U. von der Leyen ir V. Zelenskis taip pat pasidalijo mintimis apie galimą D. Trumpo, V. Putino ir Ukrainos lyderio susitikimą. 

„Kol kas Rusija nerodo jokių ženklų, kad trišalis susitikimas įvyks, o jei Rusija atsisakys, turės būti taikomos naujos sankcijos“, – sakė V. Zelenskis. 

U. von der Leyen sakė norinti, kad trišalis susitikimas įvyktų „kuo greičiau“. 

V. Zelenskis pirmadienį Vašingtone susitiks su D. Trumpu, lydimas U. von der Leyen ir kitų Europos lyderių.

