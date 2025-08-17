Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kartu su kitais ES lyderiais Zelenskį į Vašingtoną lydės ir JK bei Italijos vadovai

2025-08-17 15:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 15:54

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris kartu su kitais Europos šalių vadovais pirmadienį lydės Volodymyrą Zelenskį į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose įvyks Ukrainos prezidento ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo susitikimas, sekmadienį patvirtino Dauning Strytas.

Zelenskis paaiškino, kodėl svarbu išlaikyti JAV dalyvavimą taikos procese (nuotr. SCANPIX)

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris kartu su kitais Europos šalių vadovais pirmadienį lydės Volodymyrą Zelenskį į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose įvyks Ukrainos prezidento ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo susitikimas, sekmadienį patvirtino Dauning Strytas.

10

„Ministras pirmininkas kartu su kitais Europos lyderiais yra pasirengęs paremti šį tolesnių derybų etapą“, – teigiama pranešime, paskelbtame iki sekmadienį įvykstant Ukrainos ir jos rėmėjų vaizdo konferencijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, prie kitų Europos lyderių V. Zelenskio kelionėje į Vašingtoną prisijungs ir Italijos premjerė Giorgia Meloni, pranešė vienas oficialus vyriausybės asmuo.

Po to, kai Aliaskoje įvyko D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, Europos šalių vadovai į Vašingtoną vyks derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

