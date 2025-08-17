Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paaiškėjo, kas lydės Zelenskį į susitikimą su Trumpu

2025-08-17 14:08 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-08-17 14:08

Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pirmadienį vykstantį į Vašingtoną susitikti su JAV lyderiu Donaldu Trumpu, lydės Europos lyderiai, o sekmadienį jis dar apsilankys Briuselyje, pranešė Europos Komisijos (EK) pirmininkė.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pirmadienį vykstantį į Vašingtoną susitikti su JAV lyderiu Donaldu Trumpu, lydės Europos lyderiai, o sekmadienį jis dar apsilankys Briuselyje, pranešė Europos Komisijos (EK) pirmininkė.

REKLAMA
12

„Šią popietę priimsiu Zelenskį Briuselyje“, – socialiniame tinkle „X“ sekmadienį parašė Ursula von der Leyen.

„Prezidento Zelenskio prašymu rytoj prisijungsiu prie susitikimo su prezidentu Trumpu ir kitais Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose“, – nurodė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos vyriausybė savo ruožtu paskelbė, kad į Vašingtoną su V. Zelenskiu vyks kancleris Friedrichas Merzas.

REKLAMA
REKLAMA

Berlyno pranešime sakoma, kad F. Merzas kartu su EK pirmininke ir kitais Europos lyderiais vyksta į JAV, kad išreikštų „suinteresuotumą greitu taikos susitarimu Ukrainoje“.

REKLAMA

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas irgi vyks į Vašingtoną.

Derybose bus siekiama skatinti Europos ir JAV veiksmų koordinavimą, norint „pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką, kuri apsaugotų gyvybiškai svarbius Ukrainos interesus ir Europos saugumą“, sekmadienį pranešė Prancūzijos prezidentūra.

Šiuo žingsniu, matyt, norima užkirsti kelią viešam iečių surėmimui, su kuriuo V. Zelenskis susidūrė vasarį per susitikimą su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as tąsyk kritikavo V. Zelenskį už tai, kad jis esą nepakankamai dėkingas už JAV pagalbą.

Kitų lyderių buvimas šalia V. Zelenskio, demonstruojantis senojo žemyno paramą Ukrainai, galėtų padėti sumažinti susirūpinimą Kyjivą ir kitose Europos sostinėse, kad Kyjivas rizikuoja būti priverstas sudaryti taikos susitarimą nepalankiomis sąlygomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai sekmadienį rengia savo vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambutį, kad aptartų žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje, D. Trumpui per susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu atsisakius savo pastangų pirmiausia sudaryti paliaubas.

REKLAMA

Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą Aliaskoje, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.

Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.

REKLAMA

Ukraina ir jos Europos sąjungininkės kritikavo tai kaip būdą laimėti laiko ir paspartinti Rusijos puolimą mūšio lauke.

Trumpas nori surengti trišalį susitikimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 22 d. nori surengti trišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Apie tai pranešė naujienų agentūra „Axios“, kurios pranešimą cituoja „Ukrinform“.

Telefonu kalbėdamas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė norįs „greitai“, jau rugpjūčio 22 d. surengti trišalį aukščiausiojo lygio susitikimą, agentūrai „Axios“ pasakė du šaltiniai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pažymima, kad V. Putinas nėra viešai patvirtinęs, ar dalyvaus siūlomame susitikime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po penktadienio derybų su V. Putinu D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu.

Prezidentas V. Zelenskis pritarė siūlomam trišaliam susitikimui. Tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikimo detalės bus aptartos pirmadienį, rugpjūčio 18 d., kai Ukrainos prezidentas Vašingtone susitiks su JAV vadovu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas išvyko į Aliaską, kur susitiks su Putinu (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai skubiai tariasi prieš Zelenskio susitikimą su Trumpu: baiminasi likti nuošalyje (8)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Axios“: Trumpas nori kitą penktadienį surengti susitikimą su Zelenskiu ir Putinu (18)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Europa svarstys planą dėl taikos Ukrainoje po JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo (19)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis apsunkina pastangas užbaigti karą (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
O lydės
O lydės
2025-08-17 14:23
Visa europedikų šušara. Tik ten jiem raudono kilimo niekas neties. Oj žvengsiu kai šitie atsilupėliai įsiutins "Tėtuką". Panašu kad rytoj nusimato nemaži fejerverkai:DDD
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų