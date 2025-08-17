Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Europa svarstys planą dėl taikos Ukrainoje po JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo

2025-08-17 09:17 / šaltinis: BNS
2025-08-17 09:17

Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai sekmadienį surengs savo vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambutį, kad aptartų žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje, Donaldui Trumpui per susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu atsisakius savo pastangų pirmiausia sudaryti paliaubas.

Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai sekmadienį surengs savo vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambutį, kad aptartų žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje, Donaldui Trumpui per susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu atsisakius savo pastangų pirmiausia sudaryti paliaubas.

REKLAMA
1

Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina ir jos Europos sąjungininkės kritikavo tai kaip būdą laimėti laiko ir paspartinti Rusijos puolimą mūšio lauke.

REKLAMA

Skrydžio iš Aliaskos į Vašingtoną metu D. Trumpas kalbėjosi su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, o vėliau sakė, kad „visi nusprendė, jog geriausias būdas užbaigti siaubingą karą tarp Rusijos ir Ukrainos yra tiesiogiai siekti taikos susitarimo, kuris užbaigtų karą“.

Paliaubų susitarimai „dažnai nepasiteisina“, savo platformoje „Truth Social“ pridūrė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau V. Zelenskis, kuris pirmadienį turėtų apsilankyti Vašingtone, regis, nebuvo įtikintas kurso pakeitimo, šeštadienį pareikšdamas, kad tai „komplikuoja situaciją“.

Jei Maskvai trūksta „valios vykdyti paprastą įsakymą sustabdyti smūgius, gali prireikti daug pastangų, kad Rusija turėtų valios įgyvendinti daug didesnį – taikų sambūvį su savo kaimynais dešimtmečius“, socialiniuose tinkluose sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Skaudi realybė“

Pokalbio su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais metu D. Trumpas išreiškė paramą V. Putino pasiūlymui, kad Rusija visiškai kontroliuotų du Ukrainos regionus mainais už fronto linijos įšaldymą dviejuose kituose, naujienų agentūrai AFP sakė apie derybas informuotas pareigūnas.

V. Putinas „de facto reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą“ – teritoriją, kurią sudaro Donecko ir Luhansko regionai Rytų Ukrainoje, teigė šaltinis.

REKLAMA

Mainais Rusijos pajėgos sustabdytų savo puolimą prie Juodosios jūros įsikūrusiame Chersone ir Zaporižioje Pietų Ukrainoje, kur pagrindinius miestus vis dar kontroliuoja Ukraina.

Praėjus keliems mėnesiams po plataus masto invazijos į Ukrainą, Rusija 2022 metų rugsėjį pareiškė aneksavusi visus keturis Ukrainos regionus, nors jos kariuomenė vis dar nekontroliuoja nė vieno iš jų.

REKLAMA

„Ukrainos prezidentas atsisakė palikti Donbasą“, – teigė šaltinis.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios suteikti Ukrainai saugumo garantijas, o Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) šią garantiją pavadino „reikšminga pažanga“.

Tačiau vyriausioji Europos Sąjungos (ES) diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) neigiamai įvertino viršūnių susitikimo rezultatus, apkaltindama V. Putiną bandymu „vilkinti derybas“ be jokio įsipareigojimo nutraukti kraujo praliejimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Skaudi realybė yra ta, kad Rusija neketina artimiausiu metu baigti šio karo“, – sakė K. Kallas.

Zelenskis grįš į Baltuosius rūmus

Pagrindinis diplomatų dėmesys dabar nukreiptas į V. Zelenskio derybas Baltuosiuose rūmuose pirmadienį.

ES šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad dalyvauti pokalbyje taip pat buvo pakviesta nemažai Europos lyderių.

Ukrainos prezidento vizitas Ovaliajame kabinete vasarį baigėsi neįprastu viešu ginču, kai D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) kritikavo V. Zelenskį už tai, kad jis esą nepakankamai dėkingas už JAV pagalbą.

REKLAMA

Šeštadienį po pokalbio su D. Trumpu apie Aliaskos viršūnių susitikimą V. Zelenskis pareiškė, kad laukia savo vizito Vašingtone ir „visų detalių, susijusių su žudynių ir karo pabaiga“, aptarimo.

Interviu transliuotojui „Fox News“ po susitikimo su V. Putinu D. Trumpas užsiminė, kad dabar V. Zelenskis yra atsakingas už taikos susitarimo sudarymą, jiems siekiant galutinio trišalio viršūnių susitikimo su Kremliaus šeimininku.

REKLAMA

„Iš tikrųjų nuo prezidento Zelenskio priklauso, ar tai bus padaryta“, – sakė D. Trumpas.

Europos spaudimas

Ankstesniame pareiškime Europos lyderiai palankiai įvertino D. Trumpo, V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimo planą, tačiau pridūrė, kad jie ir toliau darys spaudimą Rusijai, jei nebus sudarytos paliaubos.

Tuo metu karas Ukrainoje tęsiasi, o Kyjivas šeštadienį paskelbė, kad Rusija per naktį paleido 85 atakos dronus ir balistinę raketą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grįžęs į Maskvą, V. Putinas teigė, kad jo derybos su D. Trumpu įvyko laiku ir buvo labai naudingos.

Savo pareiškime po viršūnių susitikimo Aliaskoje V. Putinas perspėjo Ukrainą ir Europos šalis nedalyvauti jokiose „užkulisinėse intrigose“, kurios galėtų sutrikdyti tai, ką jis pavadino „šia kylančia pažanga“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Melania Trump – nauja grėsmė Rusijai? Kremliaus žiniasklaida ją vadina „Ukrainos agente“ (nuotr. SCANPIX)
Paaiškėjo, ką Melania Trump rašė laiške Putinui: „Šiandien galite vienu plunksnos brūkštelėjimu įgyvendinti šią viziją“ (6)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas remia Putino pasiūlymą dėl Ukrainos žemių: siūlo šias teritorijas atiduoti Rusijai (217)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
„Galbūt tai pasibaigs“: rusai palankiai vertina Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimą (8)
Gitanas Nausėda (nuotr. SCANPIX)
Nausėda sveikina Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją, bet ragina griežtinti sankcijas (37)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų