Europa svarstys planą dėl taikos Ukrainoje po JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo

Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.
Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.
Ukraina ir jos Europos sąjungininkės kritikavo tai kaip būdą laimėti laiko ir paspartinti Rusijos puolimą mūšio lauke.
Skrydžio iš Aliaskos į Vašingtoną metu D. Trumpas kalbėjosi su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, o vėliau sakė, kad „visi nusprendė, jog geriausias būdas užbaigti siaubingą karą tarp Rusijos ir Ukrainos yra tiesiogiai siekti taikos susitarimo, kuris užbaigtų karą“.
Paliaubų susitarimai „dažnai nepasiteisina“, savo platformoje „Truth Social“ pridūrė D. Trumpas.
Tačiau V. Zelenskis, kuris pirmadienį turėtų apsilankyti Vašingtone, regis, nebuvo įtikintas kurso pakeitimo, šeštadienį pareikšdamas, kad tai „komplikuoja situaciją“.
Jei Maskvai trūksta „valios vykdyti paprastą įsakymą sustabdyti smūgius, gali prireikti daug pastangų, kad Rusija turėtų valios įgyvendinti daug didesnį – taikų sambūvį su savo kaimynais dešimtmečius“, socialiniuose tinkluose sakė jis.
„Skaudi realybė“
Pokalbio su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais metu D. Trumpas išreiškė paramą V. Putino pasiūlymui, kad Rusija visiškai kontroliuotų du Ukrainos regionus mainais už fronto linijos įšaldymą dviejuose kituose, naujienų agentūrai AFP sakė apie derybas informuotas pareigūnas.
V. Putinas „de facto reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą“ – teritoriją, kurią sudaro Donecko ir Luhansko regionai Rytų Ukrainoje, teigė šaltinis.
Mainais Rusijos pajėgos sustabdytų savo puolimą prie Juodosios jūros įsikūrusiame Chersone ir Zaporižioje Pietų Ukrainoje, kur pagrindinius miestus vis dar kontroliuoja Ukraina.
Praėjus keliems mėnesiams po plataus masto invazijos į Ukrainą, Rusija 2022 metų rugsėjį pareiškė aneksavusi visus keturis Ukrainos regionus, nors jos kariuomenė vis dar nekontroliuoja nė vieno iš jų.
„Ukrainos prezidentas atsisakė palikti Donbasą“, – teigė šaltinis.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios suteikti Ukrainai saugumo garantijas, o Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) šią garantiją pavadino „reikšminga pažanga“.
Tačiau vyriausioji Europos Sąjungos (ES) diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) neigiamai įvertino viršūnių susitikimo rezultatus, apkaltindama V. Putiną bandymu „vilkinti derybas“ be jokio įsipareigojimo nutraukti kraujo praliejimą.
„Skaudi realybė yra ta, kad Rusija neketina artimiausiu metu baigti šio karo“, – sakė K. Kallas.
Zelenskis grįš į Baltuosius rūmus
Pagrindinis diplomatų dėmesys dabar nukreiptas į V. Zelenskio derybas Baltuosiuose rūmuose pirmadienį.
ES šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad dalyvauti pokalbyje taip pat buvo pakviesta nemažai Europos lyderių.
Ukrainos prezidento vizitas Ovaliajame kabinete vasarį baigėsi neįprastu viešu ginču, kai D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) kritikavo V. Zelenskį už tai, kad jis esą nepakankamai dėkingas už JAV pagalbą.
Šeštadienį po pokalbio su D. Trumpu apie Aliaskos viršūnių susitikimą V. Zelenskis pareiškė, kad laukia savo vizito Vašingtone ir „visų detalių, susijusių su žudynių ir karo pabaiga“, aptarimo.
Interviu transliuotojui „Fox News“ po susitikimo su V. Putinu D. Trumpas užsiminė, kad dabar V. Zelenskis yra atsakingas už taikos susitarimo sudarymą, jiems siekiant galutinio trišalio viršūnių susitikimo su Kremliaus šeimininku.
„Iš tikrųjų nuo prezidento Zelenskio priklauso, ar tai bus padaryta“, – sakė D. Trumpas.
Europos spaudimas
Ankstesniame pareiškime Europos lyderiai palankiai įvertino D. Trumpo, V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimo planą, tačiau pridūrė, kad jie ir toliau darys spaudimą Rusijai, jei nebus sudarytos paliaubos.
Tuo metu karas Ukrainoje tęsiasi, o Kyjivas šeštadienį paskelbė, kad Rusija per naktį paleido 85 atakos dronus ir balistinę raketą.
Grįžęs į Maskvą, V. Putinas teigė, kad jo derybos su D. Trumpu įvyko laiku ir buvo labai naudingos.
Savo pareiškime po viršūnių susitikimo Aliaskoje V. Putinas perspėjo Ukrainą ir Europos šalis nedalyvauti jokiose „užkulisinėse intrigose“, kurios galėtų sutrikdyti tai, ką jis pavadino „šia kylančia pažanga“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!