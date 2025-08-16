Trumpas remia Putino pasiūlymą dėl Ukrainos žemių: siūlo šias teritorijas atiduoti Rusijai

Apie tai informuotas šaltinis teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „de facto reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą“ – teritoriją rytų Ukrainoje, kurią sudaro Donecko ir Lugansko regionai.
„Trumpas yra linkęs tam pritarti“, – tvirtino šaltinis.
D. Trumpas apie savo penktadienio derybas su V. Putinu šeštadienį kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.
„Ukrainos prezidentas atsisakė palikti Donbasą“, – sakė šaltinis.
V. Zelenskis atsisako daryti bet kokias nuolaidas dėl jo šalies teritorijų, sakydamas, kad privalo laikytis Ukrainos konstitucijos. Tačiau jis neatmeta galimybės šį klausimą aptarti trišaliame susitikime su D. Trumpu ir V. Putinu.
Dienraštis „The New York Times“ publikavo pranešimą, kuriame citavo du aukšto rango Europos pareigūnus, teigiančius, kad D. Trumpas palaiko V. Putino planą „karą Ukrainoje užbaigti rusų okupantams atiduodant neužkariautą teritoriją, o ne bandant nutraukti ugnį“.
„The Financial Times“ pranešė, kad V. Putinas pasakė D. Trumpui, jog „galėtų įšaldyti likusią fronto liniją, jei būtų įvykdyti jo pagrindiniai reikalavimai“, o D. Trumpas šią žinią tiesiogiai perdavė šeštadienio telefoninio pokalbio metu.
Naujienų agentūros AFP šaltinis teigė, kad JAV pareigūnai sakė, jog jei Rusijos reikalavimai bus patenkinti, „Putinas nebetęs puolimo Chersono ir Zaporižios regionuose, todėl ten susidarys savotiška įšaldyta zona.
Tačiau faktiškai viskas priklausys nuo Putino garbės žodžio“, – paaiškino šaltinis.
2022 m. rugsėjį, praėjus keliems mėnesiams po invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija pareiškė aneksavusi visus keturis Ukrainos regionus, nors jos kariai nė vieno iš jų kol kas visiškai nekontroliuoja.
Šiuo metu Rusijos pajėgos yra užėmusios beveik visą Lugansko regioną ir didžiąją dalį Donecko regiono, įskaitant šių regionų sostines.
To negalima pasakyti apie Zaporižią ir Chersoną, kurių pagrindinius centrus vis dar kontroliuoja Ukraina.
2014 m. Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.
IŠ KUR pas putiną GARBĖ? Tai niekšas, kokių reta.