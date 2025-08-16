Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
28
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas remia Putino pasiūlymą dėl Ukrainos žemių: siūlo šias teritorijas atiduoti Rusijai

2025-08-16 21:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 21:21

JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia Rusijos pasiūlymą, kad Maskva imtų visiškai kontroliuoti du Ukrainos regionus, o kituose dvejuose Maskvos dalinai kontroliuojamuose regionuose esanti fronto linija būtų įšaldyta, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas šaltinis.

Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia Rusijos pasiūlymą, kad Maskva imtų visiškai kontroliuoti du Ukrainos regionus, o kituose dvejuose Maskvos dalinai kontroliuojamuose regionuose esanti fronto linija būtų įšaldyta, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas šaltinis.

REKLAMA
28

Apie tai informuotas šaltinis teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „de facto reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą“ – teritoriją rytų Ukrainoje, kurią sudaro Donecko ir Lugansko regionai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Trumpas yra linkęs tam pritarti“, – tvirtino šaltinis.

D. Trumpas apie savo penktadienio derybas su V. Putinu šeštadienį kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.

REKLAMA
REKLAMA

„Ukrainos prezidentas atsisakė palikti Donbasą“, – sakė šaltinis.

V. Zelenskis atsisako daryti bet kokias nuolaidas dėl jo šalies teritorijų, sakydamas, kad privalo laikytis Ukrainos konstitucijos. Tačiau jis neatmeta galimybės šį klausimą aptarti trišaliame susitikime su D. Trumpu ir V. Putinu.

REKLAMA

Dienraštis „The New York Times“ publikavo pranešimą, kuriame citavo du aukšto rango Europos pareigūnus, teigiančius, kad D. Trumpas palaiko V. Putino planą „karą Ukrainoje užbaigti rusų okupantams atiduodant neužkariautą teritoriją, o ne bandant nutraukti ugnį“.

„The Financial Times“ pranešė, kad V. Putinas pasakė D. Trumpui, jog „galėtų įšaldyti likusią fronto liniją, jei būtų įvykdyti jo pagrindiniai reikalavimai“, o D. Trumpas šią žinią tiesiogiai perdavė šeštadienio telefoninio pokalbio metu.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų agentūros AFP šaltinis teigė, kad JAV pareigūnai sakė, jog jei Rusijos reikalavimai bus patenkinti, „Putinas nebetęs puolimo Chersono ir Zaporižios regionuose, todėl ten susidarys savotiška įšaldyta zona.

Tačiau faktiškai viskas priklausys nuo Putino garbės žodžio“, – paaiškino šaltinis.

2022 m. rugsėjį, praėjus keliems mėnesiams po invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija pareiškė aneksavusi visus keturis Ukrainos regionus, nors jos kariai nė vieno iš jų kol kas visiškai nekontroliuoja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu Rusijos pajėgos yra užėmusios beveik visą Lugansko regioną ir didžiąją dalį Donecko regiono, įskaitant šių regionų sostines.

To negalima pasakyti apie Zaporižią ir Chersoną, kurių pagrindinius centrus vis dar kontroliuoja Ukraina.

2014 m. Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
„Galbūt tai pasibaigs“: rusai palankiai vertina Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimą (4)
Gitanas Nausėda (nuotr. SCANPIX)
Nausėda sveikina Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją, bet ragina griežtinti sankcijas (27)
JAV siunčia žinią: netrukus pasaulis išvys, kokių veiksmų Trumpas imsis Maskvos atžvilgiu (nuotr. SCANPIX)
JAV siūlo Ukrainai NATO pobūdžio saugumo garantijas, nesijungiant prie Aljanso (52)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Europa reikalauja saugumo garantijų Ukrainai, žada tęsti paramą (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
2025-08-16 21:32
,,Tačiau faktiškai viskas priklausys nuo Putino garbės žodžio“, – paaiškino šaltinis."
IŠ KUR pas putiną GARBĖ? Tai niekšas, kokių reta.
Atsakyti
Camel
Camel
2025-08-16 21:33
Auuuuu Eurpo kurgi tu...Hitlerio reikia naujo....LOL
Atsakyti
Visuomenininkas
Visuomenininkas
2025-08-16 21:42
Kreipiuos i Lietuvos saugumo institucijas , kad sitas prorusiskas veikejas butu kuo greiciau sulaikytas. Daviniu jau daugiau negu uztenka .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (28)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų