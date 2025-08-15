TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu; Socialdemokratai keliavo į Rusiją

O po Krymo aneksijos į Rusiją pramogauti vyko grupelė socialdemokratų – LRT tyrimų skyrius išsiaiškino, kad dabartiniai parlamentarai, socialdemokratai Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir Audrius Radvilavičius 2018-aisiais vyko į pažintinę kelionę Sankt Peterburge ir Pskove. Jau tuomet VSD perspėjo dėl kelionių į šalį agresorę, dėl verbavimo grėsmių. Tiesa, Radvilavičius tikina, kad tų įspėjimų nesureikšmino, nes kelionė buvo turistinė. O politologai aiškina, kad socialdemokratų savisaugos instinktai Rusijos atžvilgiu visada buvo silpnesni.
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
