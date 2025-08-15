Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Video > Video naujienos

TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu; Socialdemokratai keliavo į Rusiją

2025-08-15 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 18:27

Donaldas Trumpas jau pakeliui į Aliaską, kur žada iškilmingai priimti karo nusikaltėlį Vladimirą Putiną. Trumpas kartoja: jei Putinas bandys jį maustyti – susitikimas baigsis labai greitai. „Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nežais“, - tokią žinutę prieš derybas Kremliaus vadui pasiuntė Amerikos prezidentas, tačiau kartu vadino Putiną protingu ir džiaugėsi gerais santykiais su juo. Tuo metu į iš Aliaską jau atskridusio Sergejaus Lavrovo – akibrokštas.  Prieš žurnalistų kameras jis pasirodė vilkėdamas  megztinį su užrašu SSRS.

Donaldas Trumpas jau pakeliui į Aliaską, kur žada iškilmingai priimti karo nusikaltėlį Vladimirą Putiną. Trumpas kartoja: jei Putinas bandys jį maustyti – susitikimas baigsis labai greitai. „Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nežais“, - tokią žinutę prieš derybas Kremliaus vadui pasiuntė Amerikos prezidentas, tačiau kartu vadino Putiną protingu ir džiaugėsi gerais santykiais su juo. Tuo metu į iš Aliaską jau atskridusio Sergejaus Lavrovo – akibrokštas.  Prieš žurnalistų kameras jis pasirodė vilkėdamas  megztinį su užrašu SSRS.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

O po Krymo aneksijos į Rusiją pramogauti vyko grupelė socialdemokratų – LRT tyrimų skyrius išsiaiškino, kad dabartiniai parlamentarai, socialdemokratai Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir Audrius Radvilavičius 2018-aisiais vyko į pažintinę kelionę Sankt Peterburge ir Pskove. Jau tuomet VSD perspėjo dėl kelionių į šalį agresorę,  dėl verbavimo grėsmių. Tiesa, Radvilavičius tikina, kad tų įspėjimų nesureikšmino, nes kelionė buvo turistinė. O politologai aiškina, kad socialdemokratų savisaugos instinktai Rusijos atžvilgiu visada buvo silpnesni.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Daugiau naujienų – TV3 Žinių transliacijoje. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų minia Aliaskoje (nuotr. SCANPIX)
„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų žinutė prie JAV karinės bazės (17)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kodėl Aliaskoje? Ekspertai atskleidė, kodėl Trumpo ir Putino akistata vyks šioje vietoje (4)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (7)
Kodėl būtent Aliaska? Putino ir Trumpo susitikimo vieta kelia klausimų (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Aliaskoje bus sprendžiamas Ukrainos likimas: ką priims Trumpas ir Putinas? (40)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų